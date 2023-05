L’Institut monétaire de l’Afrique de l’Ouest (IMAO) s’associe à EMTECH SOLUTIONS INC. pour moderniser les cadres réglementaires des technologies financières dans toute la Zone monétaire ouest-africaine

West African Monetary Institute hosts Carmelle Cadet, Founder and CEO of EMTECH for official signing ceremony, cementing partnership.(Photo: Business Wire)

ACCRA, Ghana et NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--L’Institut monétaire de l’Afrique de l’Ouest (IMAO) et EMTECH SOLUTIONS Inc. ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique visant à moderniser les bacs à sable réglementaires nationaux et régionaux, permettant l’harmonisation des politiques et des cadres réglementaires hétérogènes des technologies financières dans la Zone monétaire ouest-africaine (ZMOA). Cette collaboration vise à renforcer l’intégration financière dans les États membres de la ZMAO.

L’IMAO et EMTECH établiront un programme de connaissances et de collaboration appelé ZMOA RegEX, qui se concentre sur la présentation d’innovations réglementaires, le partage d’informations issues de l’analyse comparative mondiale et régionale des bacs à sable réglementaires, l’intégration d’une cohorte de bacs à sable réglementaires ZMOA pour mener des projets pilotes rapides et la promotion de la valeur. Ce partenariat impliquera en outre la publication de recherches et d’études de cas, ainsi que des programmes de renforcement des capacités et des ateliers de leadership éclairé.

Olorunsola E. Olowofeso, directeur général de l’Institut monétaire de l’Afrique de l’Ouest (IMAO), souligne l’importance du partenariat en déclarant : « Notre collaboration avec EMTECH marque un nouveau chapitre dans notre engagement à créer un paysage financier unifié dans la ZMAO et est une étape critique vers la réalisation d’un écosystème financier plus intégré et technologiquement avancé en Afrique de l’Ouest. Nous attendons avec impatience l’impact positif que ce partenariat aura sur nos États membres et sur l’ensemble de la région ouest-africaine. »

Souleymane Tall, directeur de l’intégration financière à l’IMAO, a souligné la valeur stratégique de cette collaboration et a déclaré que le partenariat avec EMTECH s’alignerait sur notre mission principale visant à promouvoir l’intégration financière et le développement économique régional. En travaillant ensemble, nous pourrions découvrir de nouvelles opportunités, améliorer l’accès aux services financiers et contribuer à la croissance et à la stabilité globales de la Zone monétaire ouest-africaine.

Tunji Odumuboni, directeur exécutif de l’Afrique chez EMTECH, déclare : « Nous sommes ravis et honorés de collaborer avec l’IMAO pour favoriser l’intégration financière et le développement économique au sein de la ZMAO. » L’expertise d’EMTECH en matière de monnaie numérique de banque centrale (CBDC) et de technologie de bac à sable réglementaire numérique aidera les États membres de l’IMAO et de la ZMAO à favoriser un environnement propice à l’innovation financière.

Carmelle Cadet, fondatrice et PDG d’EMTECH; déclare : « La collaboration entre EMTECH et l’IMAO s’aligne sur notre mission visant à rendre les marchés financiers inclusifs et résilients pour tous, en modernisant l’infrastructure de la banque centrale. »

« Nous sommes impatients de travailler avec l’IMAO pour déployer des solutions répondant à l’innovation locale et régionale en matière de technologie financière et aux cadres réglementaires dans la Zone monétaire ouest-africaine. » Carmelle Cadet poursuit : « Tandis que de nombreux pays élaborent des cadres réglementaires pour les technologies financières, un bac à sable réglementaire est un outil puissant pour soutenir des innovations sûres et capitaliser sur les opportunités d’investissement et la croissance économique. Des États-Unis à l’Europe, les régulateurs ont besoin de nouveaux outils. En joignant nos efforts à ceux de l’IMAO, nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec les 6 États membres et à les soutenir tout au long de cette nouvelle aventure vers une banque centrale moderne en Afrique. Avec EMTECH, ils ont un vrai partenaire pour le long terme. »

Pour plus d’informations sur le partenariat entre l’IMAO et EMTECH, veuillez contacter le contact presse de l’IMAO au +233 (0)302 743801 ou à l’adresse info@wami-imao.org et le contact presse d’EMTECH au +1 415 889-7444 ou à l’adresse info@emtech.com.

À propos de l’Institut monétaire de l’Afrique de l’Ouest (IMAO)

L’Institut monétaire de l’Afrique de l’Ouest (IMAO) est une organisation créée pour entreprendre les préparatifs techniques en vue de la création d’une banque centrale ouest-africaine et du lancement d’une monnaie unique pour la Zone monétaire ouest-africaine (ZMAO). La mission principale de l’Institut est de mener des activités préparatoires pour le lancement d’une union monétaire, y compris la recherche et la publication, la collecte et le partage de données, et la diffusion d’informations pour faciliter l’intégration commerciale, l’intégration du secteur financier, le développement de systèmes de paiement et l’harmonisation statistique.

À propos d’EMTECH SOLUTIONS, INC.

EMTECH est une société moderne de technologie et de services de banque centrale offrant une plateforme SaaS intégrée avec des produits tels que le bac à sable réglementaire numérique et la monnaie numérique de banque centrale (CBDC). Les solutions innovantes d’EMTECH permettent aux banques centrales, aux institutions financières et aux régulateurs de naviguer dans le paysage en évolution rapide de l’innovation et de la réglementation des services financiers. EMTECH permet à ses partenaires de relever des défis locaux et régionaux, de favoriser l’inclusion financière et de stimuler une croissance économique durable en fournissant des solutions et des services technologiques de pointe.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.