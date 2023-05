Takeda e HUTCHMED anunciam nova solicitação de medicamento (NDA) para fruquintinibe para tratar câncer colorretal metastático tratado anteriormente com revisão prioritária concedida

OSAKA, Japão & CAMBRIDGE, Mass. & HONG KONG & SHANGHAI & FLORHAM PARK, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) e HUTCHMED (China) Limited (Nasdaq/AIM:HCM, HKEX:13) (HUTCHMED) anunciaram hoje que a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA concedeu revisão prioritária da Solicitação de Novo Medicamento (NDA) para o fruquintinibe, um inibidor altamente seletivo e potente de receptores do fator de crescimento endotelial vascular (VEGFR) -1, -2 e -3 para tratar pacientes adultos com câncer colorretal (CRC) metastático tratado previamente. Caso aprovado, o fruquintinibe será o primeiro e único inibidor altamente seletivo de todos os três receptores VEGF aprovados nos EUA para CRC metastático previamente tratado.1,2 A data-alvo da Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) (Lei da Taxas para Usuários de Medicamentos Prescritos) atribuída pela FDA para esta NDA é 30 de novembro de 2023.

"Estamos confiantes de que o fruquintinibe tem o potencial de transformar o panorama do tratamento àqueles que vivem com câncer colorretal metastático tratado previamente, conforme demonstrado por seu forte perfil clínico", disse Awny Farajallah, M.D., Chefe de Oncologia de Assuntos Médicos Globais da Takeda. "Há necessidades significativas de pacientes com esta doença nos EUA e acreditamos que o fruquintinibe tem o potencial de satisfazer estas necessidades, independentemente do status do biomarcador dos pacientes. Esperamos continuar as conversas com a FDA com a meta de disponibilizar esta terapia a pacientes o mais rápido possível."

O NDA para fruquintinibe inclui resultados do ensaio de fase 3 FRESCO-2, junto com dados do estudo de fase 3 FRESCO conduzido na China. O FRESCO-2 é um ensaio clínico mundial multirregional de fase 3 (MRCT) conduzido nos EUA, Europa, Japão e Austrália, que pesquisa o fruquintinibe mais o melhor tratamento de suporte (BSC) em relação ao placebo mais BSC em pacientes com CRC metastático previamente tratado. O ensaio FRESCO-2 alcançou seus principais estágios finais primários e secundários, mostrando uma melhora significativa e clinicamente útil na sobrevivência geral (OS) e na sobrevivência sem progressão (PFS), respectivamente. Em geral, o fruquintinibe vem sendo bem tolerado pelos pacientes até o momento.

"O benefício clínico do fruquintinibe foi confirmado de diversas formas, desde estudos clínicos a nível mundial até a comercialização na China. Temos o prazer de ter a Takeda como nossa parceira, promovendo o desenvolvimento e a comercialização do fruquintinibe fora da China", disse o Dr. Michael Shi, Chefe de P&D e Diretor Médico da HUTCHMED. "A aceitação de hoje marca um avanço significativo rumo à meta de oferecer a pacientes com câncer colorretal metastático tratado previamente uma opção terapêutica muito necessária, devido às opções limitadas de tratamento atualmente disponíveis aos pacientes. Isto também respalda nossa visão contínua de conceber e desenvolver moléculas diferenciadas que ajudem pacientes com grandes necessidades não atendidas ao redor do mundo."

O fruquintinibe está atualmente aprovado na China sob a marca ELUNATE®. A aprovação na China foi baseada nos resultados do estudo FRESCO, um ensaio de registro fundamental de fase 3 do fruquintinibe em 416 pacientes com câncer colorretal metastático na China, publicado no The Journal of the American Medical Association, JAMA, em junho de 2018 (NCT02314819).3 Em março de 2023, a HUTCHMED e a Takeda fechou um contrato de licenciamento exclusivo para promover o desenvolvimento, comercialização e fabricação mundial do fruquintinibe fora da China.

O fruquintinibe é um inibidor oral altamente seletivo e potente de VEGFR -1, -2 e -3. Os inibidores de VEGFR desempenham um papel essencial no bloqueio da angiogênese tumoral. O fruquintinibe foi concebido para melhorar a seletividade da quinase com a intenção de minimizar toxicidades fora do alvo, ao aperfeiçoar a tolerabilidade e proporcionar uma cobertura alvo mais consistente. Em geral, o fruquintinibe vem sendo bem tolerado pelos pacientes até o momento e está sendo pesquisado em combinações com outras terapias anticancerígenas.

O estudo FRESCO-2 é um ensaio clínico multirregional conduzido nos EUA, Europa, Japão e Austrália, que pesquisa o fruquintinibe mais BSC em relação ao placebo mais BSC em pacientes com câncer colorretal metastático tratado previamente. Conforme revelado previamente, o estudo de 691 pacientes obteve seu estágio final primário de sobrevivência geral em pacientes com câncer colorretal metastático que progrediram com quimioterapia padrão e agentes biológicos relevantes e que progrediram ou eram intolerantes a TAS-102 e/ou regorafenibe. Além da sobrevivência geral, foi observada uma melhora estatisticamente significativa na sobrevivência sem progressão, um estágio final secundário importante. Em geral, o fruquintinibe vem sendo bem tolerado pelos pacientes até o momento. Os resultados resumidos foram inicialmente apresentados no Congresso da European Society for Medical Oncology (ESMO) (Sociedade Europeia de Oncologia Médica) em setembro de 2022.4 Detalhes adicionais do estudo podem ser encontrados em clinicaltrials.gov, usando o identificador NCT04322539.

O câncer colorretal (CRC) é um câncer que começa no cólon ou no reto. Segundo a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, o câncer colorretal é o terceiro câncer com mais prevalência em todo o mundo, associado a 935.000 mortes em 2020.5 Nos EUA, é estimado que 153.000 pacientes serão diagnosticados com câncer colorretal e 53.000 mortes pela doença irão ocorrer em 2023.6 Na Europa, o câncer colorretal foi o segundo câncer mais comum em 2020, com cerca de 520.000 novos casos e 245.000 mortes. No Japão, o câncer colorretal foi o câncer mais comum, com cerca de 148.000 novos casos e 60.000 mortes em 2020.5 Embora o câncer colorretal em estágio inicial possa ser ressecado cirurgicamente, o câncer colorretal metastático continua sendo uma área de grande necessidade não atendida, com resultados insuficientes e opções de tratamento limitadas. Alguns pacientes com câncer colorretal metastático podem ter o benefício de estratégias terapêuticas personalizadas baseadas em características moleculares; contudo, a maioria dos pacientes tem tumores que não demonstram mutações acionáveis.7,8,9,10,11

A Takeda visa proporcionar uma melhor saúde às pessoas e um melhor futuro ao mundo. Nossa meta é descobrir e oferecer tratamentos transformadores de vida em nossas principais áreas terapêuticas e de negócios, incluindo gastrointestinal e inflamação, doenças raras, terapias derivadas de plasma, neurociência, oncologia e vacinas. Junto com nossos parceiros, pretendemos melhorar a experiência do paciente e avançar uma nova fronteira de opções de tratamento mediante nosso canal dinâmico e diversificado. Como uma empresa biofarmacêutica líder baseada em valores e orientada à P&D com sede no Japão, somos orientados por nosso compromisso com pacientes, nosso pessoal e o planeta. Nossos funcionários em cerca de 80 países e regiões são movidos por nosso propósito e fundamentados em valores que nos definem há mais de dois séculos. Para mais informação, acesse www.takeda.com.

A HUTCHMED (Nasdaq/AIM:HCM; HKEX:13) é uma empresa biofarmacêutica inovadora em estágio comercial. Está comprometida com a descoberta, desenvolvimento mundial e comercialização de terapias e imunoterapias direcionadas ao tratamento do câncer e doenças imunológicas. Possui cerca de 5.000 funcionários em todas as suas empresas, no centro das quais está uma equipe de cerca de 1.800 profissionais em oncologia / imunologia. Desde o início, ela se concentrou em trazer candidatos a medicamentos contra o câncer desde a descoberta interna até pacientes em todo o mundo, com seus três primeiros medicamentos oncológicos agora aprovados e comercializados na China. Para mais informação, acesse www.hutch-med.com ou siga-nos no LinkedIn.

