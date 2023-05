MEDITECH et PrescripTIonMC ajouteront la fonctionnalité d'ordonnance électronique au DSE Expanse au Canada

CANTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--La société MEDITECH a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente avec Inforoute Santé du Canada en avril 2023 en vue de connecter son DSE avec PrescripTIonMC, service national d'ordonnances électroniques. Les prescripteurs du Canada pourront ainsi transmettre une ordonnance électronique directement à partir du DSE Expanse vers la pharmacie choisie par le patient.

La fonctionnalité d'ordonnance électronique permet aux prescripteurs de créer de nouvelles ordonnances et de renouveler ou d'annuler des ordonnances existantes, en quelques clics seulement. Actuellement, MEDITECH et Inforoute Santé du Canada travaillent avec l'hôpital Humber River (à Toronto, en Ontario) à déployer l'ordonnance électronique dans cet établissement, et la fonctionnalité devrait être accessible à l'automne.

« Les médecins veulent profiter des avantages de l'ordonnance électronique, affirme le Dr Zaki Ahmed, médecin-chef de l'hôpital Humber River. Comme ils n'auront plus à utiliser le téléphone ou le télécopieur pour joindre les pharmaciens, ils vont gagner beaucoup de temps. L'ordonnance électronique aidera également l’hôpital à améliorer la sécurité de ses patients, en réduisant les erreurs de transcription et les risques de falsification. Les patients aussi gagneront du temps, puisqu’ils n'auront plus à apporter leurs ordonnances à la pharmacie. Ils n'auront à se déplacer qu'une fois leurs médicaments prêts à être récupérés. »

MEDITECH et Inforoute Santé du Canada prévoient déployer le service dans d'autres établissements au début de 2024. Inforoute Santé du Canada, organisation à but non lucratif financée par le gouvernement fédéral, collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi qu’avec les intervenants de l’industrie en vue de développer et d’exploiter PrescripTIonMC.

« Il s'agit d'un projet transformateur qui nous amène à collaborer avec de nombreuses organisations différentes dans le but commun d'améliorer les soins de santé au Canada, déclare Jamie Bruce, vice-président exécutif chez Inforoute Santé du Canada. Nous sommes heureux que MEDITECH se joigne à ce groupe pour offrir à ses clients l'ordonnance électronique, ainsi que les avantages qu'elle procure, entre autres des gains de temps et une gestion plus sûre des médicaments. »

Bob Molloy, directeur de la stratégie produits (marché canadien) de MEDITECH, est d'avis que ce partenariat est une grande avancée pour l'interopérabilité pancanadienne.

« Nous sommes ravis de faire équipe avec Inforoute Santé du Canada et l'hôpital Humber River pour mettre en œuvre ce service national, ajoute-t-il. On ne saurait trop insister sur l'importance des avantages de l'ordonnance électronique pour les patients, leurs professionnels de la santé et les organisations de la santé. »

À propos de MEDITECH

Depuis plus de 40 ans, la société MEDITECH est le plus important fournisseur de système d’information sur la santé (SIS) au Canada, et sa solution est utilisée dans presque toutes les provinces et tous les territoires. Découvrez comment MEDITECH Expanse fait progresser les soins de santé au Canada.