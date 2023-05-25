阿聯酋的 Technology Innovation Institute 推出開源的「Falcon 40B」大型語言模型，用於研究和商業應用

阿拉伯聯合大公國阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Technology Innovation Institute (TII) 是全球領先的科學研究中心，也是阿布達比 Advanced Technology Research Council (ATRC) 開展應用研究的支柱。該研究所今天宣佈，阿聯酋的第一個大規模人工智慧模型「Falcon 40B」現已開放原始程式碼，供研究和商業使用，從而加強了其在人工智慧領域日益增長的國際影響力。這一開創性的舉措表明，阿布達比致力於促進跨部門合作，推動生成性人工智慧的進步。

Falcon 是一個基礎性的大型語言模型 (LLM)，擁有 400 億個參數，在 1 萬億個標記上進行了訓練，為研究人員和中小企業 (SME) 創新者提供了前所未有的機會。TII 作為一個更全面的開放原始碼套裝軟體，提供對模型權重功能的存取權限，從而允許存取強大的 LLM 功能，提高透明度和問責制，並支持該領域的創新和研究。

在當前的人工智慧生態系統中，開發者發現提供模型權重功能的 LLM 更具吸引力，因為與不提供模型權重功能的 LLM 相比，這些模型的微調能力更強。雖然大多數 LLM 只向非商業使用著授予獨家許可，但 TII 意味著在向研究人員和商業使用者提供 Falcon 40B LLM 方面邁出了關鍵一步。

在以開放原始碼模型形式發佈 Falcon 40B 的同時，TII 發起了提案徵集活動，邀請熱衷於發揮基礎模型潛力的科學家、研究人員和有遠見的人參加。我們鼓勵他們貢獻自己的創新想法，並利用該模型構建鼓舞人心的用例，或探索其應用的更多可能性，以涵蓋工程、醫療保健、永續性發展、編碼等領域。

作為對傑出研究提案的激勵，被選中的專案將以投資的形式獲得「訓練計算能力」，使創新者能夠利用強大的計算資源來實現加速資料分析、複雜建模和新發現。這種支援將培育和加速新想法的提出，提供必要的資源，將它們變成具有商業可行性和社會效益的有影響力的人工智慧解決方案。

VentureOne 是 ATRC 的商業化部門，將促進計算能力，使最具創新性的解決方案產品化。

Advanced Technology Research Council (ATRC) 秘書長 H.E.Faisal Al Bannai 表示：「開放 Falcon 40B 的原始程式碼是我們致力於促進人工智慧創新的一個重要里程碑。我們正在顛覆 LLM 的使用，使研究人員和企業家能夠提出最具創新性的用例。我們將透過 VentureOne，加大促進計算能力的投資，從而進一步為這些提交方案提供支援，協助推進打造一個繁榮的研究生態系統。」

Falcon 於 2023 年 3 月首次亮相，展示了卓越的性能，並強調了阿聯酋對技術進步的承諾。在斯坦福大學的 HELM LLM 基準測試工具的基礎上，Falcon 40B 利用的訓練計算能力明顯較少，在這方面的表現優於同類知名模型。該工具只用了 OpenAI GPT-3 訓練計算的 75%、DeepMind Chinchilla AI 的40%、Google PaLM-62B 的 80%，證明了 TII 在致力於推進生成式人工智慧發展方面取得的成果。

TII 的 CEO Ray O. Johnson 博士表示：「計算能力在加快人工智慧系統訓練和加快用例實施方面發揮著關鍵作用。作為推動技術創新的新動力，提供這種支援的舉措將改變現有格局，增強創新者的能力，使他們能夠突破專案的界限，取得顯著進步。」

Falcon 40B 是由 TII 的 AI and Digital Science Research Center (AIDRC) 領導的一項突破成果。該團隊還在去年推出了世界上最大的阿拉伯文 NLP 模型 (即 NOOR)，並有望在不久後開發和發布 Falcon 180B。

TII 人工智慧跨學科中心部門主任 Ebtesam Almazrouei 博士表示：「發佈 Falcon 40B、 7.5B 和 1.3B 參數人工智慧模型的開源版本，以及我們高品質的 REFINEDWEB 資料集，體現了阿聯酋對科學的重大貢獻。每一次突破，我們都會挑戰局限，重塑可能性領域，並為具有變革性影響的合作努力鋪平道路。」

在聯合國2023年前沿技術準備指數中， 阿聯酋最近上升了五位，成為阿拉伯國家之首，在 166 個國家/地區中排在第 37 名。這個開放原始碼的生成性人工智慧模型加之一系列進步的里程碑式技術成果，提升了阿聯酋作為主流人工智慧參與者的資格。

如果您對存取 Falcon 人工智慧模型或提交用例徵集提案感興趣，我們邀請您造訪 FalconLLM.TII.ae。迄今為止，Falcon LLM 開放原始碼，將在基於開源 Apache 2.0 軟體原則構建的許可下提供，並允許廣泛的免費使用。

* 來源：AETOSWire

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