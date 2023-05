Il Technology Innovation Institute (istituto per l'innovazione tecnologica) degli EAU lancia "Falcon 40B", modello linguistico di grandi dimensioni open-source, per scopi commerciali e di ricerca

"Falcon 40B," the UAE's first large-scale AI model, is now open source for research and commercial use. (Photo: AETOSWire)

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--Il Technology Innovation Institute (TII), prominente centro di ricerca scientifica globale e ramo dedito alla ricerca applicata dell'Advanced Technology Research Council (ATRC) di Abu Dhabi, consolida oggi la propria crescente influenza internazionale in ambito di intelligenza artificiale con l'annuncio che "Falcon 40B", il primo modello di IA su larga scala degli EAU, è ora disponibile in open-source per scopi di ricerca e commerciali. Questa mossa d'avanguardia dimostra l'impegno di Abu Dhabi a favore della cooperazione intersettoriale e del continuo avanzamento dell'IA generativa.

Falcon, modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) fondazionale con 40 miliardi di parametri, addestrato con mille miliardi di token, offre accesso senza precedenti a innovatori delle piccole e medie imprese (PMI) e ricercatori. Il TII offre accesso alle ponderazioni del modello nell'ambito di un pacchetto open-source più ampio, con l'obiettivo di rendere disponibili funzionalità LLM potenti, di promuovere trasparenza e responsabilità e di sostenere l'innovazione e la ricerca in questo campo.

Nell'attuale ecosistema di IA gli LLM che garantiscono accesso alle ponderazioni del modello risultano più interessanti per gli sviluppatori per via delle migliori funzionalità offerte in termini di messa a punto rispetto ai modelli senza tale accesso. La maggioranza degli LLM ha concesso licenze esclusive solamente a utenti non commerciali, ma il TII ha compiuto un passo importante, offrendo a ricercatori e utenti commerciali accesso all'LLM Falcon 40B.

Congiuntamente al lancio del modello open-source Falcon 40B, il TII ha esteso un invito a scienziati, ricercatori e innovatori desiderosi di cogliere il potenziale di questo modello fondazionale a contribuire le proprie idee innovative e ad avvalersi del modello per preparare casi d'uso utili o esplorare altre possibilità per applicazioni in ambiti quali l'ingegneria, la sanità, la sostenibilità, il coding e altri ancora.

Per incentivare l'eccellenza delle proposte di ricerca, i progetti selezionati riceveranno "potenza computazionale di addestramento" sotto forma di investimento volto a consentire agli innovatori di avvalersi di risorse computazionali robuste per l'analisi di dati accelerata, la creazione di modelli complessi e nuove scoperte. Tale supporto promuoverà e accelererà la generazione di idee innovative, mettendo a disposizione le risorse necessarie per trasformarle in soluzioni di IA di grande impatto, realizzabili dal punto di vista commerciale e che comportano benefici per la società.

VentureOne, il ramo di commercializzazione di ATRC, faciliterà la messa a disposizione della potenza computazionale per trasformare le soluzioni più innovative in prodotti.

"La messa a disposizione di Falcon 40B in open-source rappresenta una tappa miliare nel nostro percorso a favore dell'innovazione dell'IA", ha commentato Faisal Al Bannai, segretario generale dell'Advanced Technology Research Council (ATRC). "Stiamo rivoluzionando l'accesso agli LLM, consentendo a ricercatori e imprenditori di proporre i casi d'uso più innovativi. Sosterremo ulteriormente le proposte mettendo a disposizione fondi per la potenza computazionale tramite VentureOne, per agevolare il progresso verso un ecosistema di ricerca prospero".

Falcon, inaugurato nel 2023, ha dimostrato prestazioni eccezionali, sottolineando l'impegno degli EAU a favore del progresso tecnologico. Basato sullo strumento di benchmarking degli LLM dell'Università di Stanford, HELM, Falcon 40B ha messo a segno prestazioni migliori rispetto alle controparti con un utilizzo significativamente inferiore di potenza computazionale. Con solo il 75 per cento della computazione di addestramento di GPT-3 di OpenAI, il 40 per cento di Chinchilla AI di DeepMind e l'80 per cento di PaLM-62B di Google, questo strumento consolida l'impegno del TII a favore dell'avanzamento delle IA generative.

Il dott. Ray O. Johnson, amministratore delegato del TII, ha dichiarato: "La potenza computazionale riveste un ruolo fondamentale nell'accelerazione dell'addestramento dei sistemi di IA e dell'implementazione dei casi d'uso. La decisione di offrire questo supporto, nuova linfa dell'innovazione tecnologica, rivoluzionerà il settore, potenziando le capacità degli innovatori e consentendo loro di spingere i propri progetti oltre i limiti per conseguire progressi straordinari".

Falcon 40B è uno strumento rivoluzionario frutto del lavoro dell'IA del TII e del Digital Science Research Center (AIDRC). Lo stesso team ha lanciato l'anno scorso NOOR, il modello NLP in arabo più grande del mondo, e si sta preparando ad annunciare a breve Falcon 180B.

Il dott. Ebtesam Almazrouei, direttore dell'unità inter-centro dell'IA presso il TII, ha asserito: "Il lancio in formato open-source dei modelli di IA Falcon con 40, 7,5 e 1,3 miliardi di parametri e il set dati di alta qualità REFINEDWEB rendono testimonianza al profondo contribuito scientifico degli EAU. Con ogni nuova scoperta superiamo i limiti, diamo nuova forma al possibile e apriamo il cammino a iniziative di collaborazione destinate a generare trasformazione".

Di recente gli EAU hanno guadagnato cinque posti, posizionandosi 37i su 166 paesi nell'indice 2023 dell'ONU Frontier Technologies Readiness. A fianco di una lunga lista di traguardi tecnologici, questo modello di IA generativa open-source consoliderà la posizione degli EAU quale attore di rilievo in ambito di intelligenza artificiale.

Per ottenere accesso ai modelli di IA Falcon o presentare proposte, visitare FalconLLM.TII.ae. Gli LLM Falcon, open-source al momento, saranno disponibili su licenza in conformità ai principi del software open-source Apache 2.0, che consente una vasta rosa di utilizzi gratuiti.

