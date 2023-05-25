stc group旗下公司center3將與Alcatel Submarine Networks攜手建設EMC West海底和地面資料電纜，以連接沙烏地阿拉伯與歐洲

沙烏地阿拉伯利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--stc group旗下公司center3代表EMC Subsea Cable Company Ltd (EMC Company)的聯合體合作夥伴與海底光纜系統製造和安裝領域的領導者Alcatel Submarine Networks (ASN)宣佈簽署供應商合約，將建設兩條海底和地面資料電纜(EMC West)，以連接沙烏地阿拉伯與歐洲。連接沙烏地阿拉伯和亞洲的EMC System (EMC Global)專案的第二期工程已進入最後完工階段，即將對外宣佈。

EMC專案使沙烏地阿拉伯、希臘和賽普勒斯能夠充分利用其在地理位置上的優勢。專案為該地區提供了一條亟需的新資料走廊，使這三個國家成為數位連接基礎設施的核心，並為數位轉型時代奠定基礎。

EMC電纜專案從設計之初便旨在實現沙烏地阿拉伯的2030年願景和希臘的「希臘2.0」計畫，建成後將使沙烏地阿拉伯成為連接亞洲、歐洲和非洲的「數位樞紐」，並使希臘和賽普勒斯成為「歐盟的東部資料門戶」。

ASN將於近期開始建設EMC West專案，經由賽普勒斯和希臘，將哈克爾（沙烏地阿拉伯）與熱那亞（義大利）和馬賽（法國）連接起來。這兩條電纜通道由多條光纖對組成，在賽普勒斯、克里特島和雅典設有分支節點。EMC系統可望於2026年第一季（預定啟用日）開始運行。

EMC聯合體合作夥伴對所有利害關係者表示感謝和讚賞，並祝賀其團隊和相關政府部門促進了這一備受矚目的開創性專案的實施。

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*來源：AETOSWire

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