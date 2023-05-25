stc group旗下公司center3将与Alcatel Submarine Networks携手建设EMC West海底和地面数据电缆，以连接沙特与欧洲

沙特利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--stc group旗下公司center3代表EMC Subsea Cable Company Ltd (EMC Company)的联合体合作伙伴与海底光缆系统制造和安装领域的领导者Alcatel Submarine Networks (ASN)宣布签署供应商合同，将建设两条海底和地面数据电缆(EMC West)，以连接沙特与欧洲。连接沙特和亚洲的EMC System (EMC Global)项目的二期工程已进入收尾阶段，将很快对外宣布。

EMC项目使沙特、希腊和塞浦路斯能够充分利用其在地理位置上的优势。项目为该地区提供了一条亟需的新数据走廊，使这三个国家成为数字连接基础设施的核心，并为数字化转型时代奠定了基础。

EMC电缆项目从设计之初便旨在实现沙特的2030年愿景和希腊的“希腊2.0”计划，建成后将使沙特成为连接亚洲、欧洲和非洲的“数字枢纽”，使希腊和塞浦路斯成为“欧盟的东部数据门户”。

ASN将于近期开始建设EMC West项目，经由塞浦路斯和希腊，将哈克尔（沙特）与热那亚（意大利）和马赛（法国）连接起来。这两条电缆通道由多条光纤对组成，在塞浦路斯、克里特岛和雅典设有分支节点。EMC系统预计将于2026年第一季度（预定启用日）开始运营。

EMC联合体的各合作伙伴对所有利益相关者表示感谢和赞赏，并祝贺其团队和相关政府部委促进了这一备受瞩目的开创性项目的实施。

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*来源：AETOSWire

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