center3, détenue par stc group et Alcatel Submarine Network annoncent la construction de réseaux de câbles de données sous-marins et terrestres EMC West pour connecter l'Arabie saoudite à l'Europe

RIYAD, Arabie saoudite--(BUSINESS WIRE)--center3, détenue par stc group, au nom des partenaires du consortium EMC Subsea Cable Company Ltd (société EMC) et Alcatel Submarine Networks (ASN), leader de la fabrication et de l’installation de systèmes optiques sous-marins, a annoncé la signature du contrat-fournisseur pour la construction de deux câbles de données sous-marins et terrestres (EMC West) reliant l’Arabie saoudite à l’Europe. La deuxième phase du système EMC (EMC Global) conçu pour relier l’Arabie saoudite à l’Asie est en cours de finalisation et annoncée prochainement.

Le projet EMC bénéficie de la localisation géographique propice de l’Arabie saoudite, de la Grèce et de Chypre, et fournit un nouveau corridor de données indispensable, positionnant les trois pays à l’épicentre d’une infrastructure de connectivité numérique, qui constituera le pilier de l’ère de la transformation numérique.

Dès sa création, le câble EMC est conçu pour réaliser la Vision 2030 de l’Arabie saoudite et de la Grèce 2.0 en transformant l’Arabie saoudite en un « hub numérique », au carrefour de l’Asie, de l’Europe et de l’Afrique », et positionnant la Grèce et Chypre comme « la passerelle de données de l’Est de l’Union européenne ».

ASN commencera la construction d’EMC West, reliant Haql (en Arabie Saoudite) à Gênes ou Genova en italien (en Italie) et Marseille (en France), via Chypre et la Grèce. Les deux câbles sont dotés de plusieurs paires de fibres, et auront des succursales à Chypre, en Crète et à Athènes. Le système EMC sera opérationnel au 1er trimestre 2026 (date de mise en service).

Les partenaires du consortium EMC ont exprimé leur gratitude et leur appréciation à toutes les parties prenantes. Ils ont félicité leurs équipes et les ministères concernés pour leurs efforts destinés à faciliter la mise en œuvre de ce projet novateur et de grande envergure.

À propos de center3

center3 est l’un des principaux fournisseurs de centres de données et de données intégrés dans la région MENA, au service des hébergeurs de cloud publique (hyperscalers), des fournisseurs de contenu, des fournisseurs de cloud et des opérateurs et entreprises internationaux mondiaux. La société offre des services et une évolutivité sans précédent, grâce à ses plateformes intégrées et à ses solutions de connectivité internationale stratégique, permettant à ses clients de mieux servir les clients régionaux.

