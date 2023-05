Réduction des émissions de méthane : TotalEnergies et la Colorado State University coopèrent pour établir un protocole de qualification des technologies de mesures de méthane

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Dans le cadre de son engagement à identifier, quantifier et réduire les émissions de méthane liées à ses activités, TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) s’associe avec la Colorado State University pour développer un protocole international de qualification des mesures d’émissions de méthane.

Dans le cadre du Global Methane Pledge, le Secrétariat à l’Energie des Etats-Unis (Department Of Energy) et la Direction Générale de l'Energie de la Commission européenne (DG-ENER) ont reconnu l’excellence et l’expertise des plateformes TotalEnergies Anomaly Detection Initiatives (TADI) du Pôle d'études et de recherche de Lacq (PERL) en France et la Methane Emission Technology Evaluation Center (METEC) de la Colorado State University aux USA, afin de devenir des références mondiales dans la qualification des technologies de quantification d’émissions de méthane.

Cette initiative transatlantique permet de palier le fait qu’il n’existe pas aujourd’hui de standard commun pour valider les méthodes de mesures des émissions de méthane, indispensable pour comparer les émissions annoncées quelle que soit la technologie.

Pour ce partenariat scientifique, TotalEnergies et la Colorado State University collaboreront, grâce à leurs plateformes, pour :

développer un protocole pour certifier la précision, les limites de détection et les restrictions opérationnelles de mesures utilisées pour la comptabilisation du méthane ;

développer une méthode pour estimer les mesures de méthane annuelles à partir des mesures ponctuelles.

« TotalEnergies est mobilisée sur la réduction des émissions de méthane en ligne avec son objectif de réduction de 80% en 2030 par rapport à 2020. La diminution des émissions de méthane nécessite une quantification précise de ces émissions. Il est donc indispensable de définir un standard pour certifier la précision des mesures et comparer des mesures entre les équipements et les continents », a déclaré Marie-Noëlle Semeria, directrice R&D de TotalEnergies.

« Jusqu'à présent, il n'existait aucune norme à laquelle se référer pour rendre les solutions viables dans le monde entier. Nous faisons donc un pas dans cette direction avec un aspect commercial intéressant. Un engagement international sur les méthodes de mesure et de déclaration du méthane est nécessaire et indispensable si l'on veut que les résultats de ces mesures soient largement acceptés », a déclaré Daniel Zimmerle, directeur de METEC.

Une ambition claire : tendre vers zéro émission de méthane avec des objectifs concrets

La Compagnie a d’ores et déjà divisé par deux ses émissions de méthane sur ses sites opérés entre 2010 et 2020 en s’attaquant à toutes les sources (réduction du brulage, des évents, des émissions fugitives…) et en renforçant les critères de design de ses nouvelles installations.

En ligne avec les accords de Glasgow, TotalEnergies s’est fixé de nouveaux objectifs concrets de réduction de ses émissions opérées de méthane pour la prochaine décennie : -50 % en 2025 et -80 % en 2030 par rapport à 2020. La Compagnie s’est également engagée à maintenir l’intensité méthane à moins de 0,1 % sur ses installations gazières opérées.

La Compagnie améliore également son reporting dans le cadre du programme OGMP 2.0, nouvelle phase de l’Oil & Gas Methane Partnership (OGMP) du Programme des Nations Unies pour l'environnement. L’OGMP 2.0 définit un cadre de reporting élargi à l'ensemble de la chaîne de valeur du gaz et au périmètre non opéré : détails des émissions par source, indication des méthodologies d’inventaire et campagnes de mesures aériennes. TotalEnergies a reçu dans ce cadre en 2022 un statut Gold Standard. TotalEnergies est également signataire du Methane Guiding Principles.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

