Engine Alliance選擇CTS Engines為GP7200提供引擎維護、修理和翻修服務

佛羅里達州勞德岱堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--CTS Engines (CTS)宣布已被Engine Alliance (EA)選中，為GP7200渦扇噴氣引擎提供維護、修理和翻修(MRO)服務。EA是Pratt & Whitney和General Electric共同成立的一家合資企業，負責GP7200的開發、生產和維修，兩家公司各占50%股份。GP7200是A380飛機的首選引擎，它將PW4000和GE90引擎的可靠性和創新性相結合，同時作為動力裝置，為A380提供最高的燃油效率和最低的噪音。

EA總裁Amy Johnston表示：「2019年，Engine Alliance將營運重點轉向售後服務和客戶支援。與CTS的合作將幫助我們滿足客戶的高期望。CTS的領導團隊具有多年與航空公司、MRO機構和原始設備製造商打交道的經驗，由此具備一種獨特的視角。我們相信CTS將提供我們的航空公司客戶所需的結果。」

CTS執行長Vesa Paukkeri表示：「我們很高興與EA合作，為GP7200提供MRO服務。這對我們來說是一個絕佳的機會，可以向世界上最偉大的引擎公司學習最佳實務，同時在品質、可靠性和交付時間方面提供世界一流的服務。」

關於CTS Engines

CTS Engines是成熟引擎維護領域的全球領導者，致力於重新思考傳統的商業模式。CTS Engines總部位於佛羅里達州勞德岱堡，是一家獨立的MRO服務提供者，為成熟廣體飛機引擎的所有者和營運商提供全面的維護、修理、翻修和測試服務。我們支援廣泛的商業和軍用客戶並以此為豪。自2002年以來，CTS Engines以能夠為客戶提供高品質、具有成本效益的引擎維護解決方案而享有盛譽。我們的使命是，相較全世界的任何其他MRO服務提供者，使客戶的成熟引擎運行更長久、更可靠。

關於Engine Alliance

Engine Alliance (EA)是GE (NYSE:GE)和Raytheon Technologies (NYSE:RTX)旗下的Pratt & Whitney (P&W)共同成立的合資企業，雙方各持50%股份。EA的營收分成合作夥伴包括德國的MTU Aero Engines、比利時的SAFRAN Aero Boosters和法國的SAFRAN Aircraft Engines。EA生產和維修GP7200引擎。這是適用於A380機型的最安靜、最可靠、燃油效率最高的動力裝置。

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