Engine Alliance选择CTS Engines为GP7200提供发动机维护、修理和大修服务

佛罗里达州劳德代尔堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--CTS Engines (CTS)宣布已被Engine Alliance (EA)选中，为GP7200涡扇喷气发动机提供维护、修理和大修(MRO)服务。EA是Pratt & Whitney和General Electric共同成立的一家合资企业，负责GP7200的开发、生产和维修，两家公司各占50%股份。GP7200是A380飞机的首选发动机，它将PW4000和GE90发动机的可靠性和创新性相结合，同时作为动力装置，为A380提供最高的燃油效率和最低的噪音。

EA总裁Amy Johnston表示：“2019年，Engine Alliance将运营重点转向售后服务和客户支持。与CTS的合作将助力我们满足客户的高期望。CTS的领导团队有着多年与航空公司、MRO机构和原始设备制造商打交道的经验，由此具备一种独特的视角。我们相信CTS将提供我们的航空公司客户所需的结果。”

CTS首席执行官Vesa Paukkeri表示：“我们很高兴与EA合作，为GP7200提供MRO服务。这对我们来说是一个绝佳的机会，可以向世界上最伟大的发动机公司学习最佳实践，同时在质量、可靠性和交付时间方面提供世界一流的服务。”

关于CTS Engines

CTS Engines是成熟发动机维护领域的全球领导者，致力于重新思考传统的商业模式。CTS Engines总部位于佛罗里达州劳德代尔堡，是一家独立的MRO服务提供商，为成熟宽体飞机发动机的所有者和运营商提供全面的维护、修理、大修和测试服务。我们支持广泛的商业和军用客户并以此为豪。自2002年以来，CTS Engines以能够为客户提供高质量、具有成本效益的发动机维护解决方案而享有盛誉。我们的使命是，相比全世界的任何其他MRO服务提供商，使客户的成熟发动机运行更长久、更可靠。

关于Engine Alliance

Engine Alliance (EA)是GE (NYSE:GE)和Raytheon Technologies (NYSE:RTX)旗下的Pratt & Whitney (P&W)共同成立的合资企业，双方各持50%股份。EA的营收分成合作伙伴包括德国的MTU Aero Engines、比利时的SAFRAN Aero Boosters和法国的SAFRAN Aircraft Engines。EA生产和维修GP7200发动机。这是适用于A380机型的最安静、最可靠、燃油效率最高的动力装置。

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