La piattaforma per il mobile marketing YouAppi e Xsolla annunciano un nuovo programma per aiutare gli sviluppatori di giochi per dispositivi mobili a far crescere la loro attività

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, società globale di commercio di videogiochi, ha annunciato oggi l'inizio di una partnership con YouAppi, la piattaforma leader di mobile marketing per i marchi globali che vogliono far crescere la propria attività. La collaborazione è volta a soddisfare le esigenze del mercato dei videogiochi, fornendo campagne di retargeting che aiutano gli sviluppatori e gli editori di giochi per dispositivi mobili a indirizzare più giocatori in un negozio web e ad aumentare le entrate provenienti dai giocatori esistenti.

La collaborazione tra YouAppi e Xsolla trasformerà l'attività del settore dei videogiochi e le strategie di portafoglio per la crescita di fatturato e la fidelizzazione dei partner. Xsolla e YouAppi hanno unito le loro forze per aiutare gli sviluppatori e gli editori di videogiochi a fidelizzare, eseguire il retargeting e coinvolgere nuovamente gli utenti delle app per dispositivi mobili e per potenziare ciò che Xsolla Web Shop fa già bene: contribuire ad aumentare l'importo medio degli acquisti, il numero di acquisti ripetuti e coinvolgere nuovamente i consumatori che di recente non hanno giocato.

"Oggi siamo orgogliosi di annunciare un'alleanza rivoluzionaria tra Xsolla e YouAppi, la piattaforma di mobile marketing leader per i marchi alla ricerca di una crescita esponenziale", ha dichiarato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. "La nostra missione condivisa è rivoluzionare il modo in cui gli sviluppatori e gli editori di videogiochi interagiscono con gli utenti delle applicazioni per dispositivi mobili, ottimizzando le strategie di fidelizzazione, retargeting e re-engagement. Con la sinergia dei nostri sforzi, stiamo consolidando i punti di forza di Xsolla Web Shop, che già eccelle nell'incrementare gli importi medi di acquisto, gli acquisti ripetuti e favoriamo la transizione del traffico da dispositivi mobili a web".

Web Shop è una soluzione per il commercio diretto con il consumatore di giochi per dispositivi mobili, gestita da Xsolla. È possibile vendere oggetti "in-game", valute e ricaricare gli account online dei giocatori, spingere i giocatori all'acquisto, mantenere più entrate e aumentare le metriche LTV e ARPU, il tutto dal proprio sito web.

"La partnership tra Xsolla e YouAppi è un connubio potente. La comprensione di Xsolla della monetizzazione in aumento degli utenti tramite il proprio Web Shop integra in modo unico la capacità di YouAppi di aumentare la fidelizzazione degli utenti tramite il retargeting delle app per dispositivi mobili" ha dichiarato Moshe Vaknin, CEO di YouAppi. "Questa sarà una collaborazione di riferimento per il settore."

Informazioni su YouAppi

YouAppi è una piattaforma leader per la crescita e la fidelizzazione delle app per dispositivi mobili, specializzata nel re-engagement e nel retargeting. Alimentata dall'apprendimento automatico e dal targeting del pubblico, la comprovata tecnologia proprietaria di remarketing di YouAppi trova e mantiene gli utenti più redditizi per i propri clienti. YouAppi collabora con aziende di applicazioni mobili di tutto il mondo nei settori di videogiochi, e-commerce, intrattenimento, lifestyle e finanza. Fondata nel 2011, per molto tempo YouAppi ha collaborato con i principali inserzionisti di telefonia mobile, ottenendo riconoscimenti recenti, tra cui quello per le 100 aziende in più rapida crescita del Nord America nel programma di Deloitte Technology Fast 500™ del 2021 e nella classifica Inc. 5000 Regionals: Pacific. YouAppi si è anche classificata tra le prime 10 aziende di remarketing a livello globale nell'indice di performance Appsflyer 2022 per i settori di gaming e non. Per saperne di più, visitare il sito: www.youappi.com.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale globale attiva nei videogiochi che vanta una serie solida e potente di strumenti e servizi progettati specificamente per questo settore. Dalla sua fondazione, avvenuta nel 2005, Xsolla aiuta migliaia di sviluppatori ed editor di videogiochi di ogni dimensione a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare le proprie soluzioni a livello globale e su più piattaforme. In qualità di leader innovativo nel commercio di questo settore, Xsolla punta a risolvere le complessità legate alla distribuzione, al marketing e alla monetizzazione globali, per aiutare i partner a raggiungere un maggior numero di aree geografiche, a generare più entrate e a entrare in relazione con i gamer di tutto il mondo. L'azienda nasce e ha sede a Los Angeles, in California, e gestisce uffici a Berlino, Seul, Pechino, Kuala Lumpur e altre città del mondo. Xsolla supporta i principali creatori di videogame come Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e tanti altri ancora.

