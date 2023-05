Mobiel marketingplatform YouAppi en Xsolla kondigen een nieuw programma aan om ontwikkelaars van mobiele games te helpen hun bedrijf te laten groeien

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een wereldwijd bedrijf voor de handel in videogames, heeft vandaag aangekondigd een samenwerking aan te gaan met YouAppi, het toonaangevende mobiele marketingplatform voor wereldwijde merken die hun bedrijf willen laten groeien. De samenwerking is gericht op de behoeften van de gamingmarkt door retargeting-campagnes aan te bieden die ontwikkelaars en uitgevers van mobiele games helpen meer spelers naar een webwinkel te leiden en de omzet van bestaande spelers te vergroten.

Het partnerschap van YouAppi en Xsolla zal de zaken van de game-industrie en de portfoliostrategieën voor inkomstengroei en retentie voor hun partners transformeren. Xsolla en YouAppi bundelen hun krachten om ontwikkelaars en uitgevers van videogames te helpen bij het behouden, retargeten en opnieuw betrekken van gebruikers van mobiele apps en om te versterken wat Xsolla Web Shop al goed doet - het helpt het gemiddelde aankoopbedrag en het aantal herhaalde aankopen te verhogen en consumenten die de game onlangs niet hebben gespeeld opnieuw te betrekken.

"Vandaag kondigen we met trots een baanbrekende samenwerking aan tussen Xsolla en YouAppi, het toonaangevende mobiele marketingplatform voor merken die op zoek zijn naar exponentiële groei, aldus Chris Hewish, president van Xsolla. "Onze gezamenlijke missie is om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop ontwikkelaars en uitgevers van videogames gebruikers van mobiele apps benaderen en retentie-, retargeting- en re-engagementstrategieën optimaliseren. Door onze inspanningen te bundelen, versterken we de sterke punten van Xsolla Web Shop, die al uitblinkt in het stimuleren van gemiddelde aankoopbedragen, herhalingsaankopen en de overgang van verkeer van mobiel naar web."

Web Shop is een direct-to-consumer handelsoplossing van Xsolla voor mobiele games. Verkoop in-game items, valuta en opwaardeer spelersaccounts online, inspireer spelers tot aankopen, behoud meer inkomsten en verhoog de LTV en ARPU, allemaal vanaf uw website.

"De samenwerking tussen Xsolla en YouAppi is een krachtige combinatie. Het inzicht van Xsolla in het verhogen van de monetisatie van gebruikers via zijn Web Shop vormt een unieke aanvulling op het vermogen van YouAppi om de retargeting van gebruikers te verhogen via mobiele apps", aldus Moshe Vaknin, CEO van YouAppi. "Dit wordt een toonaangevende samenwerking."

Ga voor meer informatie over het Mobile Advertising platform naar: https://xsolla.pro/youappi

Over YouAppi

YouAppi is een toonaangevend groei- en retentieplatform voor mobiele apps, gespecialiseerd in re-engagement en retargeting. De bewezen eigen remarketingtechnologie voor apps van YouAppi wordt mogelijk gemaakt door machine learning en audience targeting en vindt en behoudt de meest winstgevende gebruikers voor haar klanten. YouAppi werkt met mobiele app-bedrijven over de hele wereld op het gebied van gaming, e-commerce, entertainment, lifestyle en financiën. YouAppi, opgericht in 2011, is een langetermijnpartner voor toonaangevende mobiele adverteerders en heeft recente onderscheidingen ontvangen, waaronder de top 100 snelst groeiende bedrijven in Noord-Amerika op de Deloitte Technology Fast 500™ van 2021 en de Inc. 5000 Regionals: Pacific lijst. YouAppi staat ook in de wereldwijde top 10 van remarketingbedrijven op de Appsflyer 2022 performance index in gaming en non-gaming. Ga voor meer informatie naar: www.youappi.com.

Over Xsolla

Xsolla is een wereldwijd bedrijf voor de commercialisering van videogames met een robuuste en krachtige reeks instrumenten en diensten, die speciaal voor de videogame-industrie zijn ontworpen. Sinds de oprichting in 2005 heeft Xsolla duizenden gameontwikkelaars en -uitgevers van elke omvang geholpen hun games wereldwijd en op meerdere platforms te financieren, op de markt te brengen, te lanceren en te gelde te maken. Als innovatieve leider op het gebied van de handel in games heeft Xsolla als missie de inherente complexiteit van wereldwijde distributie, marketing en monetisatie op te lossen, zodat onze partners meer landen kunnen bereiken, meer inkomsten kunnen genereren en relaties met gamers over de hele wereld kunnen opbouwen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Los Angeles, Californië, met kantoren in Berlijn, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur en steden over de hele wereld. Xsolla ondersteunt grote gametitels als Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo en nog veel meer.

Voor aanvullende informatie kunt u terecht op: xsolla.com

