La plateforme de marketing mobile YouAppi et Xsolla annoncent un nouveau programme pour aider les développeurs de jeux pour mobile à développer leur activité

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, une société mondiale de commerce de jeux vidéo, a annoncé aujourd’hui le lancement d’un partenariat avec YouAppi, la plateforme leader de marketing mobile pour les marques mondiales souhaitant développer leur activité. La collaboration vise à répondre aux besoins du marché des jeux en fournissant des campagnes de reciblage qui aident les développeurs et éditeurs de jeux pour mobile à amener davantage de joueurs dans une boutique en ligne et à augmenter les revenus provenant des joueurs existants.

Le partenariat entre YouAppi et Xsolla transformera le secteur des jeux et les stratégies de portefeuille pour la croissance des revenus et la fidélisation de leurs partenaires. Xsolla et YouAppi ont uni leurs forces pour aider les développeurs et éditeurs de jeux vidéo à fidéliser, recibler et renouer avec les utilisateurs d’applications mobiles et à amplifier ce que le Web Shop de Xsolla fait déjà bien – il contribue à augmenter le montant moyen des achats et le nombre d’achats répétés et à renouer avec les consommateurs qui n’ont pas joué au jeu récemment.

« Aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer une alliance qui change la donne entre Xsolla et YouAppi, la plateforme leader de marketing mobile pour les marques recherchant une croissance exponentielle », a affirmé Chris Hewish, président de Xsolla. « Notre mission conjointe consiste à révolutionner la manière dont les développeurs et éditeurs de jeux vidéo engagent le dialogue avec les utilisateurs d’applications mobiles, optimisant les stratégies de fidélisation, de reciblage et de réengagement. En mettant en synergie nos efforts, nous amplifions les points forts du Web Shop de Xsolla, qui fait déjà preuve d’excellence en augmentant le montant moyen des achats et les achats répétés et en faisant transitionner le trafic du mobile vers le Web. »

Le Web Shop est une solution de vente directe aux consommateurs propulsée par Xsolla destinée aux jeux mobiles. Les articles vendus dans les jeux, les monnaies et le rechargement des comptes des joueurs en ligne inspirent les joueurs à acheter, ils permettent de conserver une plus grande partie de vos revenus et de booster la valeur à vie et le revenu moyen par utilisateur, le tout depuis votre site Web.

« Le partenariat entre Xsolla et YouAppi constitue une puissante association. La compréhension par Xsolla de l’augmentation de la monétisation de l'utilisateur via son Web Shop complète de manière unique la capacité de YouAppi à améliorer la fidélisation des utilisateurs via le reciblage par application mobile », a expliqué Moshe Vaknin, PDG de YouAppi. « Il s’agira d’une collaboration de premier plan. »

Pour de plus amples informations sur la plateforme Mobile Advertising, veuillez consulter le site https://xsolla.pro/youappi

À propos de YouAppi

YouAppi est une plateforme leader pour la croissance et la fidélisation destinée aux applications mobiles, spécialisée dans le réengagement et le reciblage. Basée sur l’apprentissage automatique et le ciblage d'audience, la technologie de remarketing avec application propriétaire éprouvée de YouAppi trouve et retient les utilisateurs les plus rentables pour ses clients. YouAppi travaille avec des sociétés d'applications mobiles dans le monde entier dans les secteurs des jeux, du e-commerce, du divertissement, du mode de vie, de la finance, ainsi que d’autres. Créée en 2011, YouAppi est associée depuis longtemps à des annonceurs de publicités sur mobile de premier plan. Elle a récemment été distinguée dans le top 100 des entreprises ayant la croissance la plus rapide en Amérique du Nord du classement Deloitte Technology Fast 500™ 2021 et dans la liste Inc. 5000 Regionals: Pacific 2023. YouAppi est également classée dans le top 10 mondial des sociétés de remarketing dans l’indice de performance Appsflyer 2022 pour les jeux et les non-jeux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.youappi.com.

À propos de Xsolla

Xsolla est une société de commerce de jeux vidéo internationale qui propose un riche éventail d'outils et de services performants conçus tout spécialement pour l'industrie des jeux vidéo. Depuis sa création en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs de jeux et d'éditeurs de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux dans le monde entier et sur de nombreuses plateformes. En tant que chef de file novateur du commerce des jeux, la mission de Xsolla est de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation de ces produits au niveau mondial afin d'aider ses partenaires à atteindre un nombre plus important de marchés, à générer davantage de recettes et à nouer des relations avec des joueurs du monde entier. Depuis son siège de Los Angeles en Californie et ses bureaux à Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur et dans de nombreuses villes du globe, Xsolla soutient les principaux jeux tels que Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, et bien plus encore.

Pour plus d’informations, veuillez visiter : xsolla.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.