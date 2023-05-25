HCX Technology Partners選擇Rimini Support™為6萬份Oracle PeopleSoft許可證提供支援

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球端到端企業軟體支援、產品和服務提供者，Oracle和SAP軟體第三方支援服務的主要提供商以及Salesforce和AWS合作夥伴。該公司今天宣佈，總部位於菲律賓且隸屬於Asticom Group of Companies的數位業務解決方案提供商HCX Technology Partners已選擇Rimini Support™服務來為其6萬份Oracle PeopleSoft軟體許可證提供支援。

HCX與Rimini Street合作，克服挑戰，為未來賦能

HCX專注於為菲律賓的主要企業部署Oracle PeopleSoft，其客戶涵蓋了從銀行、電信、電子商務到房地產的多個行業。在過去的十年中，HCX已將其解決方案的提供範圍擴大到更廣泛的實施、託管整合，以及為Salesforce、Sprinklr和DocuSign等多種軟體提供培訓服務。

2020年，HCX進行評估專案以解決IT人才資源的挑戰。該專案指出多個需要改進的領域，包括：

促使6萬份Oracle PeopleSoft許可證的年度軟體支援維護費用最佳化

加強對客製化的支援，使HCX能更有效地解決客戶問題

減少解決Oracle軟體問題所需招募的額外人員以精簡IT資源

使得HCX的IT團隊能專注於創新和著眼未來的策略性開發專案

HCX人力資本管理和客戶關係管理解決方案部門負責人Criselda de Jesus表示：「我們在尋找能提供全面支援服務，以解決我們更廣泛的需求並促使成本最佳化的合作夥伴。我們在Rimini Street找到了完美的解決方案，它不僅幫助我們節省預算，還為我們提供卓越的價值。」

HCX董事總經理Froilan Rabatan表示：「我們非常高興選擇Rimini Support™服務為我們的6萬份Oracle PeopleSoft軟體許可證提供支援。它使我們能夠將預算和IT資源重新分配到創新專案上，讓我們有能力擴大技術產品和服務，從而為菲律賓的更多企業提供幫助。」

Rimini Street改善HCX營運並為其未來賦能

自從決定改由Rimini Street提供年度支援服務以來，HCX已經從以下方面獲益：

HCX如今能夠將預算和IT資源重新分配給創新專案以促進未來發展，也因此期待為其一系列產品和服務增添技術能力，包括財務系統和自助服務的行動應用程式開發。

敬請探索Rimini Street的全面產品組合，這些產品組合提供超快回應、可信賴且經過驗證的支援、託管服務、安全性、整合、可觀測性、專業服務以及Rimini ONE™端到端外包解決方案，用於支援SAP、Oracle和Salesforce應用軟體，從而提供競爭優勢，為獲利能力和成長提供支援。

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是一家羅素2000 (Russell 2000®)公司，也是全球端到端企業軟體支援、產品和服務提供者，Oracle和SAP軟體第三方支援服務的主要提供商以及Salesforce和AWS合作夥伴。公司業務遍佈全球，並提供全面的統一解決方案，以運行、管理、支援、客製化、配置、連接、保護、監測企業應用軟體、資料庫和技術軟體並促使其最佳化，使客戶能夠獲致更好的業務成果，大幅降低成本，並重新配置資源以用於創新。迄今為止，來自各行各業的5000多家《財星》500大企業、《財星》全球100大企業、中型企業、公共部門和其他組織都選擇Rimini Street作為其值得信賴的應用企業軟體解決方案提供商。如欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.riministreet.com，並在Twitter、Facebook和LinkedIn上關注Rimini Street。(IR-RMNI)

前瞻性聲明

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「可」 、「能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理階層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於：與應對未決訴訟或任何新訴訟有關的不利進展和成本；Rimini Street經營所在地商業環境的變化，包括任何經濟衰退趨勢的影響，例如外匯匯率和一般性金融、經濟、法規和政治條件的變化對Rimini Street所在產業和我們客戶所在產業的影響；企業軟體管理和支援格局的變化，以及我們吸引和留住客戶並進一步滲透我們客戶群的能力發生變化；軟體支援服務業的大量競爭；客戶對拓展後產品與服務的採用以及對我們有望引進的產品和服務的採用；我們維持或實現營收成長或獲利的能力，以及管理營收成本的能力；我們對總目標市場的預估，以及對客戶使用其他供應商所節省資金額的預期；銷售週期時機的變化，以及與留存率相關的風險；公司管理團隊失去一名或多名成員；我們吸引和留住合格員工和重要員工的能力；實現獲利性成長的挑戰；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從運運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；環境、社會和治理事務的影響；為應對新冠疫情任何殘留影響及其對公司業務的經濟、營運和財務影響所採取的行動；與全球營運相關的風險；我們能否防止未經授權人員存取我們的資訊科技系統，以及防範其他網路安全威脅，從而保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私規定；我們在財務報告過程中維持有效內部控制系統的能力；我們維護、保護和提升我們智慧財產權的能力；法規的變化，包括稅法的變化或公司課稅情況的不利結果，或我們無法留出充足的納稅儲備金；公司信貸安排的持續債務服務義務以及涉及公司業務和相關利率風險的財務和營運契約，包括轉而採用SOFR或其他利率基準的不確定性；公司現金和現金等價物是否足以滿足其流動性需求；如有，按照我們的股票回購計畫進行回購的數額和時機，以及我們根據此類計畫提升股東價值的能力；涉及Rimini Street股本證券長期價值的不確定性；干擾我們業務或公司客戶業務的災難性事件；以及那些Rimini Street於2023年5月3日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的內容，Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告不時對此等內容的更新，以及公司遞交給美國證券交易委員會的其他文件。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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