Telenet Belgique déploie l’architecture d’accès distribué (DAA) de Vecima avec Remote PHY pour offrir une large bande avancée

Victoria, Colombie Britannique--(BUSINESS WIRE)--Vecima Network Inc. (TSX : VCM) a annoncé aujourd’hui que Telenet Group (TNET.BR), un des plus grands fournisseurs de services à large bande par câble en Europe, va déployer la solution d’architecture d’accès distribué (DAA) de Vecima, qui comprend des dispositifs PHY de nouvelle génération.

Cette solution entièrement interopérable accélère le déploiement du DAA dans le réseau d’accès de Telenet, lui permettant ainsi de réaliser sa feuille de route pour le réseau 10G en rapprochant la RF de la périphérie et en réalisant le prochain bond en avant en matière de vitesse, de capacité et de faible latence.

Le nœud d'accès Entra® EN2112 R-PHY est un nœud compact à haute densité et à deux ports qui est interopérable avec les cœurs de plate-forme d'accès au câble convergent (CCAP) et les vCMTS (systèmes de terminaison de modem à câble virtuel) de tiers, créant ainsi un écosystème DAA ouvert et flexible. Comme il prend en charge les architectures qui poussent la fibre plus profondément dans le réseau, le EN2112 permet aux opérateurs d'optimiser la capacité des réseaux hybrides fibre-coaxial (HFC) existants et de fournir une bande passante accrue aux abonnés.

Le moniteur Entra Remote PHY offre une vision inégalée du réseau Remote PHY et permet une configuration RF automatisée et hautement évolutive des nœuds Entra Remote PHY.

« Vecima nous a permis de nous lancer dans les premières étapes cruciales de la DAA, en offrant une solution stable et extensible pour le nœud Remote PHY et la surveillance », a déclaré Jeroen Bert, Responsable produit, Ingénierie d’accès fixe chez Telenet. « Le déploiement d'aujourd'hui est conçu résister à l'épreuve du temps, s'alignant sur la progression vers une plate-forme d'accès par câble convergente (CCAP) entièrement virtualisée et les technologies DOCSIS® de pointe de la prochaine génération. »

« Vecima continue d’offrir des services DAA de pointe à ses clients dans le monde entier, et nous sommes très heureux de collaborer avec Telenet afin de transformer les expériences des consommateurs dans les foyers et dans les entreprises » a déclaré Ryan Nicomento, Vice-président senior et Directeur général de Vecima Video et Broadband Solutions. « Nous sommes impatients de présenter nos solutions innovantes d’accès par câble et par fibre optique, qui offrent une vitesse et une capacité révolutionnaires, au salon ANGA COM en 2023 à Cologne. »

Le portefeuille DAA de Vecima, récemment reconnu par le groupe Dell’Oro comme leader mondial en terme de parts de marché pour les solutions Remote OLT et Remote MACPHY, est déployé par des opérateurs du monde entier. Avec un large support pour toutes les technologies d’accès au câble de la nouvelle génération, des services hérités de grande valeur et une interopérabilité eprouvée, les réseaux de demain peuvent être déployés aujourd’hui sans compromis. Pour en savoir plus, veuillez consulter vecima.com/network-access.

Visitez Vecima Networks à ANGA COM 2023

Du 23 au 25 mai à Cologne, en Allemagne

Koelnmesse Hall 8, Stand D40

Pour programmer une rencontre avec l’équipe de Vecima, contactez-nous sur sales@vecima.com.

Les médias et les analystes de l'industrie sont priés de contacter bernadette.dunn@vecima.com.

À propos de Telenet BV

En tant que fournisseur de services de divertissement et de télécommunication en Belgique, le groupe Telenet est toujours à la recherche de l'expérience parfaite dans le monde numérique pour ses clients. Sous la marque Telenet, l'entreprise se concentre sur l'offre de télévision numérique, d'Internet à haut débit et de services de téléphonie fixe et mobile aux clients résidentiels en Flandre et à Bruxelles.

Sous la marque BASE, elle fournit des services de téléphonie mobile en Belgique. Le département Telenet Business propose aux entreprises belges et luxembourgeoises des solutions de connectivité, d'hébergement et de sécurité. Plus de 3 000 employés ont un seul objectif : rendre la vie et le travail plus faciles et plus agréables.

Contact pour les médias : https://www2.telenet.be/en/corporate/contact/

À propos de Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) est à la tête de l'évolution mondiale vers les réseaux multi-gigabits et riches en contenu de l'avenir. Notre personnel talentueux fournit des logiciels, des services et des plateformes intégrées prêts pour l'avenir qui alimentent les réseaux à large bande et de diffusion vidéo, surveillent et gèrent les transports, et transforment les expériences dans les foyers, les entreprises et partout où les gens se connectent. Nous aidons nos clients à faire évoluer leurs réseaux grâce à des solutions basées sur le cloud qui offrent à leurs abonnés une vitesse révolutionnaire, une qualité vidéo supérieure et de nouveaux services passionnants. La connectivité est une force - elle permet aux personnes, aux entreprises et aux communautés de se développer et de prospérer. Pour en savoir plus vecima.com.

