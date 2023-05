Synthesis: hoe gebeurtenisstreaming gegevens omzet in organisatorisch goud

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Het belang begrijpen van het streamen van gegevens over gebeurtenissen is een hulpmiddel van onschatbare waarde voor bedrijven, waardoor gepersonaliseerde klantervaringen kunnen worden gecreëerd die vergelijkbaar zijn met de op maat gemaakte aanbevelingen van Netflix. Wanneer gegevens geïsoleerd en statisch zijn, worden ze onderbenut, waardoor bedrijven waardevolle, realtime inzichten worden ontzegd. Met data- en gebeurtenisstreaming worden data in beweging gezet, waardoor er maximale 'contextuele waarde' aan wordt onttrokken.

Synthesis, een early adopter van Apache Kafka, werkt samen met Confluent om gebeurtenissen binnen bedrijven in kaart te brengen Deze mapping helpt bij het creëren van gepersonaliseerde klanttrajecten en stelt bedrijven in staat om elke gebeurtenis in hun systeem te begrijpen en er voordeel uit te halen. Apache Kafka correleert en voegt gebeurtenissen samen in realtime, waarbij meerdere gelijktijdige gegevensbronnen worden verwerkt. Hierdoor kunnen bedrijven enorme datastromen verwerken en realtime AI en redundantie bouwen.

"Een centraal zenuwstelsel voor uw organisatie zorgt voor de juiste gebeurtenisgegevens, in de juiste opmaak, op het juiste moment, voor gebruik overal en op elke schaal," aldus Darren Bak, hoofd Intelligent Data bij Synthesis.

Synthesis heeft een bewezen staat van dienst in het bouwen van systemen die schaalbaar en betrouwbaar zijn en de waarde van gegevens binnen een bedrijf ontsluiten. Synthesis hielp bijvoorbeeld de Vitality Group bij de overgang naar een platform voor het streamen van gebeurtenissen, waardoor de betrouwbaarheid, schaalbaarheid en snelheid van gegevensopname werden verbeterd.

"Door onze overeenkomst met Synthesis waren we in staat om zeer snel effectieve technici aan boord te krijgen die ons konden helpen bij het definiëren van de oplossing, het uitrollen daarvan en het optimaliseren van de doorvoer van de oplossing, terwijl we nog steeds in staat waren om het project op tijd op te leveren," verklaart Nic Mouyis, Senior Development Manager bij Vitality Group.

Synthesis heeft zijn sporen verdiend in Europa en heeft zijn Europese basis in Nederland opgezet om zijn wereldwijde voetafdruk verder uit te breiden.

"Met behulp van onze Europese basis in Nederland kunnen we de capaciteit en vaardigheden in het land verder opbouwen om te leveren aan een Europees en Brits klantenbestand. Dit geeft onze klanten toegang tot een wereldwijde talentenpool en biedt tegelijkertijd zeer concurrerende prijsopties," stelt Keith Milner, uitvoerend hoofd International Expansion and Strategy bij Synthesis.

"We zijn verheugd om samen te werken met het Synthesis-team om onze klanten in Nederland nog meer waarde te bieden," merkt Dick Lans, Regional Director voor Nederland bij Confluent, op.

Klik hier (https://apo-opa.info/3MOvEiw) om het volledige artikel te lezen voor meer informatie over hoe gebeurtenisstreaming uw bedrijf kan transformeren en om dieper in te gaan op de ervaringen en oplossingen van Synthesis.

Gedistribueerd door APO Group namens Synthesis.

Afbeelding downloaden: https://apo-opa.info/3IxTFrC

Over Synthesis

Synthesis is een echt Zuid-Afrikaans succesverhaal. Synthesis is van mening dat het bieden van innovatieve oplossingen op basis van opkomende technologieën zijn klanten zal helpen om wereldwijd concurrerend te worden. Synthesis richt zich op bank- en financiële instellingen, detailhandel, media- en telecommunicatiesector in Zuid-Afrika en andere opkomende markten.

In 2017 verwierf Capital Appreciation Limited (https://CapitalAppreciation.co.za/), een JSE-genoteerd Fintech-bedrijf, 100 procent van Synthesis. Na de overname blijft Synthesis een onafhankelijk opererende entiteit binnen de Capital Appreciation Group die cloud-, digitale en regtech-diensten levert, evenals bedrijfsleeroplossingen via de Synthesis Academy.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.