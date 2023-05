Les premiers traitements à l'aide de la plateforme ZAP-X Gyroscopic Radiosurgery ont été réalisés en France

SAN CARLOS, Californie--(BUSINESS WIRE)--ZAP Surgical Systems, Inc., une société leader et innovante dans le domaine de la robotique chirurgicale, a annoncé ce jour que le Centre de Cancérologie de la Porte de Saint-Cloud (CCPSC) à Boulogne-Billancourt a commencé à traiter ses patients avec la plateforme ZAP-X® Gyroscopic Radiosurgery®. Le CCPSC, premier centre en France à proposer un traitement avec cette ZAP-X, fait partie du célèbre Hôpital américain de Paris, connu pour offrir les technologies les plus innovantes et les méthodes de traitement les plus avancées. Le CCPSC a traité trois patients atteints d'une métastase cérébrale au cours de leur premier jour de prise en charge.

La radiochirurgie stéréotaxique (SRS) est une option thérapeutique non invasive et indolore capable de traiter certaines tumeurs cérébrales primaires et métastatiques. Des études ont montré qu'elle permet d'obtenir des résultats équivalents, voire supérieurs, à ceux obtenus par des chirurgies onéreuses et potentiellement invalidantes. La SRS est généralement administrée en une à cinq courtes fractions en ambulatoire, et très souvent, les patients reprennent leurs activités normales le jour-même de la procédure.

« Un pourcentage important de patients atteints d'un cancer développent des métastases cérébrales, c'est pourquoi il était impératif de renforcer notre proposition de traitement de radiothérapie par une solution de SRS dédiée comme ZAP-X », a déclaré le Dr Bacem Belghith, oncologue radiothérapeute au sein du CCPSC.

« La plateforme ZAP-X est spécialement conçue pour la radiochirurgie crânienne, elle nous permet ainsi de traiter les cas les plus difficiles en toute confiance », a ajouté le Dr Alain Allaw, oncologue radiothérapeute au sein du CCPSC. « Et contrairement à d'autres appareils de radiothérapie polyvalents, la plateforme ZAP-X permet de moins exposer le cerveau des patients aux rayons, et donne ainsi plus de flexibilité à notre équipe de soin pour le traitement des métastases cérébrales récidivantes. »

La plateforme ZAP-X utilise une conception gyroscopique unique pour diriger des faisceaux radiochirurgicaux depuis des centaines d'angles différents afin de concentrer les rayons sur la tumeur ciblée avec la plus grande précision. Cette approche innovante soutient l'objectif clinique de protéger les tissus cérébraux sains et la fonction cognitive du patient.

Premier et seul système de SRS sans bunker et qui n'utilise pas de cobalt, la plateforme ZAP-X permet de faire l'économie des importantes dépenses liées à la construction de salles de radiothérapie blindées, et élimine le besoin de conserver, de sécuriser et de remplacer régulièrement des isotopes radioactifs.

« En qualité de premier centre à moderniser une suite de radiothérapie blindée existante, nous pouvons attester que la plateforme ZAP-X a été intégrée sans problème au sein du très occupé département de radio-oncologie du CCPSC. Elle est maintenant la pièce maîtresse d'un programme de SRS de premier plan », a affirmé Hakan Baraner, vice-président senior de ZAP Surgical pour l'Europe, l'Inde, le Moyen-Orient et l'Afrique (EIMEA). « ZAP est très honoré de soutenir le CCPSC dans la fourniture de soins de pointe à ses patients. »

Pour visionner la séquence vidéo de la suite de traitement ZAP-X du CCPSC, cliquez sur le lien suivant : https://youtu.be/De3b_MpT__4.

À propos de ZAP Surgical Systems, Inc.

ZAP Surgical Systems, Inc. conçoit et produit la plateforme ZAP-X® Gyroscopic Radiosurgery®. ZAP Surgical a été fondée en 2014 par le Dr John R. Adler. PDG de ZAP, le Dr Adler est également Professeur émérite Dorothy & TK Chan de neurochirurgie et de radio-oncologie à l'Université de Stanford. Le Dr Adler est en outre reconnu comme l'inventeur du système CyberKnife® et le fondateur d'Accuray, Inc. La plateforme ZAP-X intègre une conception unique sans bunker qui élimine généralement la nécessité de salles de traitement blindées, coûteuses. ZAP-X utilise par ailleurs un accélérateur linéaire moderne grâce auquel l'utilisation traditionnelle du cobalt-60 peut être évitée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ZAP Surgical ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

À propos de l'Hôpital américain de Paris et du CCPSC

Créé en 1906, l'Hôpital Américain de Paris est un établissement privé à but non lucratif reconnu d'utilité publique, qui a pour mission de délivrer le meilleur des pratiques médicales françaises et américaines à ses patients français et internationaux. L'Hôpital américain de Paris offre une expertise globale, alliant les technologies d'investigation les plus innovantes, les moyens de traitement les plus pointus et une prise en charge sur mesure sur un seul et même site, ce qui permet aux patients de bénéficier d'une prise en charge personnalisée dans des délais très courts. L’Hôpital américain de Paris bénéficie d'une double reconnaissance française et américaine en matière de qualité des soins par la Haute Autorité de Santé et par The Joint Commission selon les normes appliquées aux États-Unis. L'Hôpital américain de Paris a fait l'acquisition du CCPSC en 2017 pour fonder le groupe American Hospital of Paris. Le CCPSC est le centre privé de référence en radiothérapie de l'Ouest parisien.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.