Vecima et Witke s'apprêtent à déployer la solution Remote MACPHY pour Telenet Systems en Autriche

VICTORIA, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) annonce aujourd’hui que l'autrichien Telenet Systems a sélectionné son Entra® SC-1D Remote MACPHY Node en vue d'un déploiement par Witke, revendeur de Vecima Networks en Autriche. Le SC-1D fournit une solution simple, rentable et économe en énergie pour aider Telenet Systems à offrir aux abonnés une expérience à large bande plus rapide.

Conçu avec un facteur de forme compact optimisé pour les déploiements européens, le SC-1D offre des gains de performance tout en réalisant des économies substantielles sur le capital et les dépenses d’exploitation. Grâce à une conception modulaire échangeable à chaud, deux ou quatre ports RF sont disponibles, ainsi qu’une prise en charge de toutes les configurations de partage des fréquences radio en aval et en amont. Le SC-1D est conçu pour améliorer la facilité d’utilisation, renforcer l’évolutivité et réduire les coûts d’exploitation.

« Nous sommes ravis d’équiper Telenet Systems de la solution Remote MACPHY de Vecima Networks qui permet les déploiements d’architecture d’accès distribué (DAA) », déclare John Ruwe, vice-président des ventes EMEA, Vecima. « La solution inclut les nœuds, l'Entra Access Controller et des services vidéo. Vecima est prêt à proposer cette solution aux clients de toute l’Autriche. »

La plateforme d’accès distribué Entra est la solution pérenne et économique de Vecima Networks pour la prochaine génération de produits d’accès câblé. Alors que les réseaux de transport optiques propriétaires deviennent obsolètes, Entra est optimisée pour faciliter la fourniture de services vidéo et de données existants via un réseau hybride fibre coaxial (HFC) et des connexions Ethernet ouvertes, omniprésentes et entièrement numériques.

Le portefeuille Vecima DAA, récemment reconnu par le groupe Dell’Oro comme le chef de file mondial des solutions Remote MACPHY et Remote OLT, est déployé par des opérateurs du monde entier. Avec un support élargi pour toutes les technologies d’accès câblé de prochaine génération, des services conventionnels de grande valeur et une interopérabilité éprouvée, les réseaux de demain sont déployables aujourd’hui, sans compromis. En savoir plus sur vecima.com/network-access.

À propos de Witke

Ce qui a commencé en 1984 en tant que petite entreprise dans une maison familiale est devenu l’une des entreprises les plus prospères sur le marché autrichien des produits et services de communication câblée. Malgré tout son succès, Witke reste une entreprise familiale, dirigée maintenant par la deuxième génération, avec un grand nombre de ses 90 employés travaillant dans l’entreprise depuis des décennies. Les services de Witke comprennent l’ingénierie électrique, la fibre optique, la télévision par câble et la technologie de radiodiffusion, les communications, la fabrication et la construction. Là où d’autres ne peuvent pas trouver de solution, nous sommes toujours heureux de vous aider. Rendez-vous sur witke.com pour en savoir plus sur nos services et sur la façon dont nous pouvons aider votre entreprise à prospérer.

À propos de Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) est aux avant-postes de l'évolution mondiale vers les réseaux multigigabits et riches en contenu du futur. Nos talentueux collaborateurs proposent des logiciels et des services à l'épreuve du futur, ainsi que des plateformes intégrées qui alimentent des réseaux de streaming vidéo haut débit, qui surveillent et gèrent le trafic réseau et qui transforment les expériences chez les particuliers, dans les entreprises et partout où les gens se connectent. Nous aidons nos clients à faire évoluer leurs réseaux grâce à des solutions basées sur le cloud qui permettent à leurs abonnés de bénéficier de débits révolutionnaires, d'une qualité vidéo supérieure et de nouveaux services attractifs. La connectivité est source de puissance – elle permet aux gens, aux entreprises et aux communautés de croître et de prospérer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur vecima.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.