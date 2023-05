MEGGITT CHOISIT MEMSCAP POUR DES APPLICATIONS DE CONTROLE MOTEUR

GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l’aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), annonce aujourd’hui que MEGGITT PLC a choisi MEMSCAP pour développer et fournir certains de ses composants clés pour ses instruments de contrôle moteur.

Basé au Royaume-Uni, MEGGITT est un groupe d'ingénierie internationale spécialisé dans les composants et sous-systèmes intelligents évoluant dans des environnements extrêmes, notamment pour les marchés de l'industrie aérospatiale, de la défense et de l’énergie.

MEMSCAP fournira à MEGGITT diverses configurations de modules de pression intégrant une version customisée et durcie de la nouvelle génération de son capteur de pression SP85, initialement développé dans le cadre des programmes STEGS (Sensor Technology for Green and Safe Jet Engine). Ces capteurs et modules seront conçus et qualifiés pour être totalement intégrés dans les unités de surveillance et du contrôle du moteur (Engine Monitoring Units / EMU) de MEGGITT destinées à l’aéronautique.

Les produits aéronautiques modulaires de MEMSCAP sont conçus pour tous les systèmes de contrôles aéronautiques et couvrent une large gamme d’applications telle que le contrôle de pression moteur, d’altitude, de la pression cabine, ainsi que les ordinateurs de vol, les indicateurs de vitesse et certaines applications spatiales.

Les spécifications et le détail des produits avioniques de MEMSCAP peuvent être obtenus en contactant MEMSCAP à info@memscap.com ou bien en contactant directement notre bureau de Skoppum, Norvège.

A propos de MEGGITT PLC

Basé au Royaume-Uni, MEGGITT PLC est un groupe international opérant en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Reconnu pour son ingénierie spécialisée dans les environnements extrêmes, MEGGITT est un leader mondial dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de l'énergie. MEGGITT emploie plus de 9 000 personnes dans plus de 40 usines de fabrication et bureaux régionaux dans le monde. Parmi son portefeuille, MEGGITT propose une large gamme d'instruments de cockpit pour les avions civils et militaires, à voilure fixe et à voilure tournante. La gamme de ses produits comprend les systèmes de données aérodynamiques, la surveillance de l'état des systèmes et les équipements de survie.

À propos de MEMSCAP

MEMSCAP est fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité, basées sur la technologie des MEMS, pour les marchés de l’aéronautique et du médical.

MEMSCAP fournit également des atténuateurs variables (VOA) pour le marché des communications optiques.

Pour plus d’informations, consultez le site : www.memscap.com

MEMSCAP : Cotée sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé Memscap - Code ISIN : FR0010298620 - Code mnémonique : MEMS)