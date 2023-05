Le Canadien MTB choisit Forsee Power pour le rétrofit de bus diesel en électriques en Amérique du Nord

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l'expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable et MTB Transit Solutions, l'un des principaux spécialistes nord-américains de la réparation et de la rénovation de bus, annoncent leur partenariat pour le rétrofit de bus en Amérique du Nord. Forsee Power fournira des systèmes de batteries à MTB pour convertir des bus diesel en véhicules électriques.

Le premier projet de rétrofit au Canada a été lancé le mois dernier par la ville de Milton qui a annoncé son programme d'autobus électriques nommant MTB pour convertir une partie de sa flotte.

MTB s'appuie sur une connaissance approfondie de la structure des véhicules pour convertir les bus diesel en bus électriques

En Amérique du Nord, tous les bus doivent être rénovés à la moitié de leur durée de vie (8 à 10 ans) en raison de la corrosion et de l'usure normale de la structure. Le démontage révèle les pièces à réparer et celles à remplacer. Chef de file dans la réparation et la remise à neuf d'autobus en Amérique du Nord, MTB a développé une connaissance approfondie de presque tous les modèles d'autobus circulant sur les routes en Amérique du Nord.

Sur la base de cette expérience unique, MTB a créé ZEV Clean Power, une initiative visant à convertir les bus diesel en bus électriques. Cette initiative a été créée par MTB qui, conscient de l'importance d'avoir des options de transport écologiquement durables pour respecter la feuille de route mondiale net zéro, a pu observer que le temps de développement de nouveaux bus électriques limite le taux de conversion au sein des autorités de transport en commun.

Le rétrofit est désormais une alternative crédible à l'achat de véhicules neufs pour accélérer la transition énergétique des flottes de véhicules. En effet, cela permet de prolonger la durée de vie des véhicules et d'accélérer la conversion de la flotte pour atteindre les objectifs de réduction des émissions avec un investissement initial beaucoup moins important. Un programme de rétrofit représente environ moins de la moitié du coût d'achat d'un nouvel autobus électrique.

« Partout dans le monde, l'industrie du transport en commun commence à passer de la propulsion diesel à des sources d'énergie plus propres. Nous sommes ravis de travailler avec Forsee Power et la ville de Milton sur cette première canadienne, et de démontrer comment les systèmes de transport en commun peuvent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre », explique Gara Hay, Président de MTB Transit Solutions.

Forsee Power, leader international des systèmes de batteries pour bus électriques, prend une position forte sur le marché du rétrofit

Le système de batterie est l'élément principal du kit de rétrofit. Forsee Power a déjà équipé plus de 2 000 bus électriques dans le monde et dispose d'une gamme de batteries très complète pour permettre la recharge de nuit, la recharge rapide ou encore les solutions à hydrogène/pile à combustible. Avec des formats complémentaires et ultra-modulaires, Forsee Power dispose de toutes les solutions techniques pour transformer des véhicules diesel ou gaz en véhicules électriques 100% batterie ou hydrogène.

« Nous sommes très heureux de nous associer à MTB pour leurs projets de rétrofit en Amérique du Nord. Forsee Power travaille sur de nombreux développements de rétrofit pour les bus, camions et autres véhicules industriels à travers le monde et nous pouvons apporter à la fois notre expertise sur le marché des bus et sur le rétrofit à MTB. Nous sommes impatients de contribuer à davantage de conversion de flottes en zéro émission au Canada et aux États-Unis en collaboration avec MTB » explique Jay Deis, Vice-président Amérique du Nord chez Forsee Power. « MTB a une excellente connaissance de la structure des véhicules, ce qui est essentiel dans l'intégration du système de batterie. Notre système de batterie ZEN SLIM – qui s'est avéré être un excellent produit pour convertir les véhicules diesel en véhicules électriques – est le choix optimal pour un tel projet », ajoute John Cavlovic de Forsee Power North America.

MTB a sélectionné FORSEE ZEN 16 SLIM, un système de batterie ultra-mince - le plus fin au monde au lancement - 135 mm de haut seulement qui peut tenir dans un espace très limité. Les packs batterie, de 16 kWh chacun, offre une excellente densité d'énergie et une durée de vie très élevée pour un coût total de possession très réduit.

Les systèmes de batterie s'intégreront au Nova Bus LFS 2017, un autobus de transport en commun largement utilisé en Amérique du Nord.

À propos de MTB

MTB est l'un des principaux spécialistes de la réparation et de la remise à neuf d'autobus en Amérique du Nord. Les 45 ans d'histoire de l'entreprise, son engagement envers la qualité et le service à la clientèle sont à la base de sa réputation de premier plan dans l'industrie. MTB, dont le siège social se trouve à Milton, en Ontario, dispose d'installations ultramodernes pour assurer la remise à neuf, la réparation (collision et incendie), l'équipement d'origine (améliorations, modifications et garantie), ainsi que la vente et la location d'autobus aux autorités de transport public, aux fabricants d'autobus ("OEM") et aux sociétés privées de transport par autocar. Ayant effectué des travaux sur plus de 25 000 autobus, aucune autre entreprise au Canada n'a réparé ou remis à neuf plus d'autobus que MTB.

À propos de Forsee Power

Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries intelligents pour un transport électrique durable (véhicules légers, camions, bus, trains, navires). Acteur majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le Groupe conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie basés sur les cellules parmi les plus robustes du marché et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou à distance. Plus de 2 000 bus et 100 000 véhicules légers électriques sont équipés de batteries Forsee Power. Le Groupe propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport.

Forsee Power et ses 600 collaborateurs sont engagés pour le développement durable ; le Groupe a obtenu la médaille d’Or de l’agence de notation internationale EcoVadis. Pour plus d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower