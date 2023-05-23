Fortress Management和Mubadala将收购Fortress Investment Group

纽约和阿联酋阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Fortress Investment Group（以下简称“Fortress”）与Mubadala Investment Company（通过其全资资产管理子公司Mubadala Capital，以下简称“Mubadala Capital”）今日宣布已达成最终协议，将收购SoftBank Group Corp.（以下简称“SoftBank”）目前持有的90.01%的Fortress股权。SoftBank自2017年以来就一直是Fortress的所有人。交易的具体条款没有披露，且交易的完成尚需满足惯例成交条件并得到监管机构的批准。

交易完成后，Fortress管理层预计将拥有该公司30%的股权，并将持有一类股权，使Fortress管理层有权任命董事会的多数席位。Mubadala Capital（目前通过其私募股权基金II和III持有Fortress 9.99%的股份）将拥有Fortress 70%的股权。

交易完成后，Fortress将继续以Fortress品牌的独立投资管理公司身份运营，在投资流程和决策、人员和运营方面拥有完全自主权。Drew McKnight和Joshua Pack将被任命为Fortress的联合首席执行官，Pete Briger将被任命为董事长。自2019年以来一直在Fortress董事会任职的Mubadala Capital首席执行官兼董事总经理Hani Barhoush将继续留任董事会。

Dean Dakolias将继续担任管理合伙人，Tom Pulley将继续担任Fortress全球房地产业务的首席执行官。Jack Neumark已被任命为管理合伙人，并将继续领导法律资产业务并共同领导特殊融资业务。Marc Furstein将继续担任总裁。Fortress的联合创始人Wes Edens和Randy Nardone将继续监督PCV业务和剩余的私募股权投资，包括Brightline。

在新的共同所有权下，Fortress预计将在替代投资领域进一步确立自身地位，为其利益相关者创造显著价值，特别是在公共和私人市场的信贷和房地产领域。目前，Fortress在上述领域代表超过1900个机构投资者和私人客户管理着460亿美元的资产。Fortress预计将受益于Mubadala Capital的全球网络和广泛的多元化资产组合，以及其获取专有投资机会以支持其增长和扩张的能力。

Fortress的Pete Briger、Drew McKnight和Joshua Pack在一份联合声明中表示：“ 我们非常高兴能够加深与Mubadala的关系，与世界上最成熟的投资者之一携手完成一项交易，该交易将为我们的公司、员工以及所服务的客户带来显著的长期利益。我们与Mubadala密切合作多年，对他们的投资敏锐度和纪律性深感敬佩。我们将Mubadala的进一步投资视为对我们20多年来所采用的商业模式和投资方法的肯定。在市场动态与我们的经验和专长比以往任何时候都更加契合之际，我们对于Fortress的未来充满了期待。”

Mubadala Capital首席执行官兼董事总经理Hani Barhoush表示：“ Fortress是全球领先的投资管理公司，拥有在整个商业周期中为投资者提供卓越的风险调整回报的良好往绩。在过去的20年中，他们打造了令人难以置信的品牌，并确立了自身作为顶尖信贷和资产投资者的地位，同时在广泛的资产类别中发展投资策略。我们与Fortress出色的管理团队已经缔结了牢固的关系，并期待在未来几年中基于高度一致的愿景进一步深化这种关系，同时为我们的投资者带来更大的价值。”

该交易预计将于2024年第一季度完成，尚待监管机构批准。

Ardea Partners担任Mubadala的财务顾问，Shearman & Sterling担任法律顾问。

Goldman, Sachs & Co. LLC在交易中担任Fortress高级管理层的财务顾问，Kirkland & Ellis担任法律顾问，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP代表Fortress参与了此次交易。

The Raine Group担任SoftBank的独家财务顾问，Morrison Foerster担任法律顾问。

关于Fortress Investment Group

Fortress Investment Group LLC 是一家领先的、高度多元化的全球投资管理公司。Fortress成立于1998年，截至2022年12月31日，代表全球超过1900个机构客户和私人投资者管理着458亿美元的资产，其投资策略涵盖信贷和房地产、私募股权和永久资本投资。

关于Mubadala Capital

Mubadala Capital是Mubadala Investment Company的资产管理子公司，后者是一家总部位于阿布扎比的全球领先的主权投资公司。除了管理自身的资产负债表投资外，Mubadala Capital还管理着大约200亿美元的资产，这些资产分属其自身的资产负债表投资和代表机构投资者的第三方资本工具，包括四支私募股权基金、三支早期风险投资基金和两支专注于特殊情况的巴西基金。

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