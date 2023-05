Fortress Management e Mubadala adquirem o Fortress Investment Group

NEW YORK (EUA) e ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos)--(BUSINESS WIRE)--O Fortress Investment Group (“Fortress”) e a Mubadala Investment Company, por meio de sua subsidiária integral de gestão de ativos – a Mubadala Capital (“Mubadala Capital”) – anunciaram hoje que firmaram acordos definitivos para adquirir 90,01 % do capital da Fortress, atualmente detida pelo SoftBank Group Corp. (“SoftBank”), que são proprietários da Fortress desde 2017. Os termos do acordo não foram divulgados e o acordo está sujeito às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias.

Após a conclusão da transação, espera-se que a administração da Fortress detenha uma participação acionária de 30 % na empresa e mantenha uma classe de ações que autoriza a administração da Fortress a indicar a maioria dos assentos no conselho. A Mubadala Capital (que atualmente detém uma participação de 9,99 % na Fortress por meio de seus Fundos II e III de Private Equity), terá 70 % das ações da Fortress.

Após o fechamento, a Fortress continuará funcionando como gestora de investimentos independente sob a marca Fortress, com total autonomia sobre os processos de investimento e tomada de decisão, equipe profissional e operações. Drew McKnight e Joshua Pack serão nomeados CEOs da Fortress e Pete Briger será nomeado presidente. O CEO e diretor administrativo da Mubadala Capital, Hani Barhoush, que atua no conselho da Fortress desde 2019, continuará no conselho.

Dean Dakolias continuará no seu cargo de sócio-gerente, enquanto Tom Pulley continuará no seu cargo de CEO do negócio internacional de Real Estate da Fortress. Jack Neumark foi nomeado sócio-gerente e continuará liderando o negócio de Ativos Jurídicos e codirigindo o negócio de Finanças Especiais. Já Marc Furstein continuará no seu cargo de presidente. Os fundadores da Fortress, Wes Edens e Randy Nardone, continuarão supervisionando os negócios de PCV e os investimentos de PE restantes, incluindo a Brightline.

Sob a nova propriedade conjunta, espera-se que a Fortress gere um valor significativo para suas partes interessadas, estabelecendo-se ainda mais no espaço de investimento alternativo, particularmente em crédito e imóveis nos mercados públicos e privados, onde atualmente administra US$ 46 bilhões em ativos em nome de mais de 1,9 mil investidores institucionais e clientes privados. A expectativa é de que a Fortress se beneficie da rede mundial da Mubadala Capital e do extenso portfólio de ativos diversificados, bem como de seu acesso a oportunidades de investimento próprio para apoiar seu crescimento e expansão.

Pete Briger, Drew McKnight e Joshua Pack da Fortress disseram em um comunicado conjunto: “ Estamos muito satisfeitos em aprofundar nosso relacionamento com a Mubadala, fazendo parceria com um dos investidores mais sofisticados do mundo em uma transação que trará benefícios significativos de longo prazo para nossa empresa, nossa equipe profissional e os clientes que atendemos. Trabalhamos em estreita colaboração com a Mubadala há anos e temos um enorme respeito por sua perspicácia e disciplina de investimento. Vemos o investimento adicional da Mubadala como uma afirmação do modelo de negócios e da abordagem de investimento que adotamos há mais de 20 anos e, em um momento em que a dinâmica do mercado está mais alinhada do que nunca com nossa experiência e conhecimento, não poderíamos estar mais entusiasmados sobre o futuro da Fortress”.

Hani Barhoush, CEO e diretor administrativo da Mubadala Capital, afirmou: “ A Fortress é uma gestora de investimentos líder mundial com um histórico comprovado de oferecer retornos ajustados ao risco superiores a seus investidores ao longo dos ciclos de negócios. Nos últimos 20 anos, ela foi capaz de construir uma franquia incrível e se estabelecer como uma das principais investidoras em crédito e ativos, ao mesmo tempo em que desenvolveu estratégias de investimento em uma série de classes de ativos. Temos um forte relacionamento com a excepcional equipe de administração da Fortress e estamos entusiasmados em aprofundar ainda mais o relacionamento nos próximos anos, com base em um forte alinhamento de visão, ao mesmo tempo em que entregamos ainda mais valor aos nossos investidores”.

Espera-se que a transação seja concluída no primeiro trimestre de 2024, sujeita a aprovações regulatórias.

A Ardea Partners atuou como consultora financeira, enquanto a Shearman & Sterling atuou como consultora jurídica da Mubadala.

A Goldman, Sachs & Co. LLC atuou como consultora financeira e a Kirkland & Ellis atuou como consultora jurídica para a alta administração da Fortress na transação. A Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP representou a Fortress na transação.

O Raine Group atuou como consultor financeiro exclusivo e a Morrison Foerster atuou como consultora jurídica do SoftBank.

Sobre o Fortress Investment Group

O Fortress Investment Group LLC é um gestor de investimentos internacional líder e altamente diversificado. Fundada em 1998, a Fortress administra US$ 45,8 bilhões em ativos sob gestão em 31 de dezembro de 2022, em nome de mais de 1,9 mil clientes institucionais e investidores privados no mundo todo em uma variedade de estratégias de investimento em capital permanente, private equity e crédito e imóveis.

Sobre a Mubadala Capital

A Mubadala Capital é a subsidiária de gestão de ativos da Mubadala Investment Company, uma investidora soberana mundial líder com sede em Abu Dhabi (EAU). Além de administrar seus próprios investimentos de balanço, a Mubadala Capital administra US$ 20 bilhões no total em seus próprios investimentos de balanço e em veículos de capital de terceiros em nome de investidores institucionais, incluindo quatro fundos de private equity, três fundos de risco em estágio inicial e dois fundos no Brasil focados em situações especiais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.