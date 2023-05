Il management di Fortress e Mubadala acquisiscono Fortress Investment Group

NEW YORK e ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--Fortress Investment Group ("Fortress") e Mubadala Investment Company, tramite il suo gestore di asset controllato al 100% Mubadala Capital ("Mubadala Capital"), oggi hanno annunciato la sottoscrizione di accordi definitivi per l'acquisizione del 90,01% delle azioni di Fortress attualmente detenute da SoftBank Group Corp. ("SoftBank"), dal 2017 proprietaria di Fortress. Non sono stati divulgati i termini dell'accordo, che sarà soggetto alle abituali condizioni di chiusura e alle approvazioni normative.

Dopo il perfezionamento della transazione, secondo le previsioni l'alta dirigenza di Fortress deterrà una partecipazione azionaria del 30% nella società e una classe di azioni che consentirà la nomina della maggior parte degli amministratori del CdA. Mubadala Capital, che attualmente dispone di una quota del 9,99% in Fortress tramite i suoi Private Equity Funds II e III, deterrà il 70% delle azioni di Fortress.

Fortress, successivamente alla chiusura della transazione, continuerà a operare come gestore indipendente di investimenti con il marchio Fortress, con una totale autonomia su processi e decisioni in materia di investimenti, risorse umane e attività. Drew McKnight e Joshua Pack saranno nominati co-CEO di Fortress e Pete Briger acquisirà il ruolo di Chairman dell'azienda. Hani Barhoush, CEO e direttore generale di Mubadala Capital, continuerà a far parte del CdA di Fortress, di cui è membro dal 2019.

Dean Dakolias si conferma come Managing Partner e Tom Pulley continuerà a rivestire l'incarico di CEO dell'attività globale Fortress Real Estate. Jack Neumark, nuovo Managing Partner, continuerà a dirigere il segmento Legal Assets e guiderà congiuntamente il comparto Specialty Finance; Marc Furstein è confermato al ruolo di presidente. I co-fondatori di Fortress, Wes Edens e Randy Nardone, continueranno a condividere la responsabilità del business PCV e dei restanti investimenti PE, tra cui Brightline.

Nel quadro della nuova proprietà congiunta, Fortress dovrebbe generare un cospicuo valore per gli azionisti consolidandosi ulteriormente nello spazio degli investimenti alternativi, in particolare nell'ambito creditizio e immobiliare dei mercati pubblici e privati, dove attualmente gestisce 46 miliardi di dollari USA di asset per conto di oltre 1.900 investitori istituzionali e clienti privati; secondo le previsioni, si avvantaggerà della rete globale e dell'ampio portafoglio di asset diversificati di Mubadala Capital, oltre che di possibilità di accesso a opportunità di investimento di livello proprietario, a supporto della propria crescita ed espansione.

In una dichiarazione congiunta, Pete Briger, Drew McKnight e Joshua Pack di Fortress hanno commentato: " Siamo davvero lieti di consolidare i nostri rapporti con Mubadala e di collaborare con uno degli investitori più sofisticati al mondo nell'ambito di una transazione che porterà cospicui vantaggi a lungo termine alla nostra azienda, ai nostri dipendenti e ai clienti che serviamo. Da anni lavoriamo a stretto contatto con Mubadala e rispettiamo molto sia l'acume che hanno dimostrato negli investimenti, sia la loro disciplina. Consideriamo questa ulteriore iniziativa da parte di Mubadala come una convalida del modello di business e dell'approccio al settore che abbiamo adottato da oltre 20 anni e, in un momento in cui le dinamiche di mercato sono più allineate che mai con la nostra esperienza e competenza, non potremmo essere più entusiasti riguardo al futuro di Fortress".

Hani Barhoush, CEO e direttore generale di Mubadala Capital, ha dichiarato: " Fortress è un gestore di investimenti leader a livello mondiale, con una comprovata tradizione nell'offerta di ritorni superiori sugli investimenti ponderati per il rischio per tutti i cicli dell'attività. Nel corso degli ultimi 20 anni quest'azienda ha realizzato un franchising incredibile, si è affermata come investitore d'eccellenza in crediti e asset e, al contempo, ha sviluppato strategie di investimento in un'ampia gamma di classi di asset. Vantiamo una solida relazione già in essere con l'ottimo team manageriale di Fortress e siamo entusiasti di approfondire ulteriormente i futuri rapporti fondati su un solido allineamento delle rispettive visioni, offrendo al contempo ai nostri investitori un valore persino superiore".

La transazione dovrebbe chiudersi nel primo trimestre del 2024, a seguito delle approvazioni normative.

Ardea Partners ha agito in qualità di consulente finanziario e Shearman & Sterling ha agito in qualità di consulente legale di Mubadala.

Goldman, Sachs & Co. LLC ha agito in qualità di consulente finanziario e Kirkland & Ellis ha agito in qualità di consulente legale dell'alta dirigenza di Fortress nel corso della transazione. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ha rappresentato Fortress nel corso della transazione.

The Raine Group ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo e Morrison Foerster ha agito in qualità di consulente legale di SoftBank.

Informazioni su Fortress Investment Group

Fortress Investment Group LLC è un gestore di investimenti globale estremamente diversificato e leader di settore. Fondato nel 1998, gestisce asset per 45,8 miliardi di dollari USA (dati aggiornati al 31 dicembre 2022) per conto di oltre 1.900 clienti istituzionali e investitori privati internazionali, in un'ampia gamma di strategie di investimento nel settore creditizio e immobiliare, di private equity e di capitale permanente.

Informazioni su Mubadala Capital

Mubadala Capital è la controllata specializzata nella gestione degli asset di Mubadala Investment Company, investitore sovrano globale leader di settore, con sede ad Abu Dhabi. Oltre ai propri investimenti di bilancio, Mubadala Capital gestisce valori aggregati per circa 20 miliardi di dollari USA in tutti i suoi investimenti di bilancio e in veicoli di capitale di terze parti per conto di investitori istituzionali, tra cui quattro fondi azionari privati, tre fondi di rischio early stage e due fondi brasiliani focalizzati su situazioni speciali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.