Fortress-management en Mubadala nemen Fortress Investment Group over

NEW YORK & ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Fortress Investment Group ("Fortress") en Mubadala Investment Company, via haar volledige dochteronderneming voor vermogensbeheer Mubadala Capital ("Mubadala Capital"), hebben vandaag aangekondigd dat zij definitieve overeenkomsten hebben gesloten voor de overname van 90,01% van de aandelen van Fortress. Deze aandelen worden momenteel gehouden door SoftBank Group Corp. ("SoftBank"), die sinds 2017 eigenaar is van Fortress. De voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt. De overname is onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en de ontvangst van de wettelijke goedkeuringen.

Wanneer de transactie is afgerond, zal het Fortress-management naar verwachting een belang van 30% in de onderneming hebben en een categorie aandelen bezitten die het Fortress-management het recht geeft een meerderheid van de zetels in de raad van bestuur te benoemen. Mubadala Capital (dat momenteel via zijn private- equityfondsen II en III een belang van 9,99% in Fortress heeft) zal 70% van het aandelenkapitaal van Fortress in eigendom hebben.

Na de afsluiting zal Fortress blijven opereren als een onafhankelijke investeringsbeheerder onder de merknaam Fortress, met volledige autonomie over investeringsprocessen en besluitvorming, personeel en operaties. Drew McKnight en Joshua Pack worden benoemd tot co-CEO's van Fortress en Pete Briger wordt benoemd tot voorzitter. Hani Barhoush, de CEO en Managing Director van Mubadala Capital, die sinds 2019 deel uitmaakt van het bestuur van Fortress, blijft lid van het bestuur.

Dean Dakolias zal zijn functie als Managing Partner blijven uitoefenen en Tom Pulley zal zijn functie als CEO van de wereldwijde Fortress Real Estate business voortzetten. Jack Neumark is benoemd tot Managing Partner en blijft de Legal Assets en Specialty Finance leiden. Marc Furstein blijft aan als directeur. Medeoprichters Wes Edens en Randy Nardone blijven toezicht houden op de PCV-activiteiten en de overige private equity-investeringen, waaronder Brightline.

Fortress zal als nieuwe mede-eigenaar naar verwachting aanzienlijke waarde genereren voor haar belanghebbenden door zich verder te positioneren op het gebied van alternatieve investeringen. De onderneming zal zich met name toeleggen op krediet en vastgoed in de publieke en private markten, waar zij momenteel 46 miljard dollar aan activa beheert namens meer dan 1.900 institutionele beleggers en particuliere klanten. Verwacht wordt dat Fortress zal profiteren van Mubadala Capital's wereldwijde netwerk en de uitgebreide portefeuille van gediversifieerde activa, waarbij de toegang tot eigen investeringsmogelijkheden de groei en expansie van het bedrijf zullen bevorderen.

Pete Briger, Drew McKnight en Joshua Pack van Fortress zeiden in een gezamenlijke verklaring: " Wij zijn zeer verheugd dat wij onze relatie met Mubadala kunnen verdiepen door samen te werken met een van de meest geavanceerde investeerders ter wereld in een transactie die ons bedrijf, onze werknemers en de klanten die wij bedienen aanzienlijke langetermijnvoordelen zal opleveren. Wij werken al jaren nauw samen met Mubadala en hebben enorm veel respect voor hun investeringsvermogen en -discipline. We zien de verdere investering van Mubadala als een bevestiging van het bedrijfsmodel en de investeringsaanpak die we al meer dan 20 jaar hanteren. In een tijd waarin de marktdynamiek beter dan ooit tevoren is toegespitst op onze ervaring en expertise, zijn wij uitermate enthousiast over de toekomst van Fortress."

Hani Barhoush, CEO en Managing Director van Mubadala Capital, zei: " Fortress is een wereldwijd toonaangevende beleggingsbeheerder met een bewezen staat van dienst in het leveren van superieure, voor risico gecorrigeerde rendementen aan zijn beleggers gedurende de gehele conjunctuurcyclus. In de afgelopen 20 jaar hebben ze een ongelooflijke franchise opgebouwd en zich als een vooraanstaande krediet- en vermogensbelegger geprofileerd, waarbij zij de groei van investeringsstrategieën in een breed scala van activaklassen hebben bevorderd. Onze band met het uitstekende managementteam van Fortress is al sterk en we zijn verheugd om de relatie in de komende jaren verder te verdiepen op basis van een nauw op elkaar afgestemde visie, zodat we onze beleggers nog meer waarde kunnen bieden."

De transactie zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 worden afgerond, afhankelijk van de ontvangst van de toepasselijke wettelijke goedkeuringen.

Ardea Partners trad op als financieel adviseur en Shearman & Sterling trad op als juridisch adviseur van Mubadala.

Goldman, Sachs & Co. LLC trad op als financieel adviseur en Kirkland & Ellis trad op als juridisch adviseur van het senior management van Fortress bij de transactie. Fortress werd vertegenwoordigd door Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP bij de transactie.

The Raine Group trad op als exclusief financieel adviseur en Morrison Foerster trad op als juridisch adviseur van SoftBank.

Over Fortress Investment Group

Fortress Investment Group LLC is een toonaangevende, sterk gediversifieerde wereldwijde vermogensbeheerder. Opgericht in 1998, beheert Fortress 45,8 miljard dollar aan activa per 31 december 2022, namens meer dan 1.900 institutionele klanten en particuliere beleggers wereldwijd aan de hand van een reeks van investeringsstrategieën op het gebied van krediet en vastgoed, private equity en permanent kapitaal.

Over Mubadala Capital

Mubadala Capital is de dochteronderneming voor vermogensbeheer van Mubadala Investment Company, een toonaangevende wereldwijde soevereine investeerder met hoofdkantoor in Abu Dhabi. Naast het beheer van haar eigen in de balans opgenomen beleggingen, heeft Mubadala Capital in totaal ongeveer 20 miljard dollar in beheer via haar eigen in de balans opgenomen beleggingen en in kapitaalvehikels van derden namens institutionele beleggers, waaronder vier private-equityfondsen, drie durfkapitaalfondsen in een vroeg stadium en twee op bijzondere situaties gerichte fondsen in Brazilië.

