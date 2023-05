La direction de Fortress et Mubadala vont racheter Fortress Investment Group

NEW YORK et ABOU DHABI, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Fortress Investment Group (“Fortress”) et Mubadala Investment Company, via sa filiale de gestion d'actifs en propriété exclusive Mubadala Capital (“Mubadala Capital”), ont annoncé aujourd'hui avoir conclu des accords définitifs en vue de l’acquisition de 90,01 % des actions de Fortress, actuellement détenues par SoftBank Group Corp. (“SoftBank”) qui est propriétaire de Fortress depuis 2017. La transaction, dont les conditions n’ont pas été dévoilées, est assujettie aux conditions de clôture et approbations réglementaires habituelles.

Après la clôture de la transaction, la direction de Fortress devrait détenir une participation de 30 % dans la société et détiendra une catégorie de capitaux propres autorisant la direction de Fortress à nommer une majorité des sièges au conseil d'administration. Mubadala Capital (qui détient actuellement une participation de 9,99 % dans Fortress via ses fonds Private Equity Funds II et III) possédera 70 % du capital-actions de Fortress.

Après la clôture, Fortress continuera d'exercer ses activités en tant que gestionnaire de placements indépendant sous la marque Fortress, avec une autonomie complète sur les processus d’investissement et la prise de décision, le personnel et les opérations. Drew McKnight et Joshua Pack seront nommés co-PDG de Fortress et Pete Briger sera nommé président. Le PDG et directeur général de Mubadala Capital, Hani Barhoush, qui siège au conseil d’administration de Fortress depuis 2019, continuera d'y siéger.

Dean Dakolias continuera d'exercer la fonction d'associé directeur et Tom Pulley continuera d'occuper le poste de PDG de l’activité mondiale Fortress Real Estate. Jack Neumark a été nommé associé directeur et continuera de diriger l’activité Legal Assets (Biens juridiques) et de codiriger l’activité Specialty Finance (Financement spécialisé), et Marc Furstein restera en poste en tant que président. Wes Edens et Randy Nardone, cofondateurs de Fortress, continueront de superviser l’activité PCV et les investissements PE restants, dont Brightline.

Dans le cadre de la nouvelle propriété conjointe, Fortress devrait générer une valeur significative pour ses parties prenantes en confortant davantage sa position dans le domaine des investissements alternatifs, en particulier dans le crédit et l'immobilier sur les marchés publics et privés, où il gère actuellement 46 milliards de dollars d’actifs pour le compte de plus de 1 900 investisseurs institutionnels et clients privés. Fortress devrait bénéficier du réseau mondial et du vaste portefeuille d’actifs diversifiés de Mubadala Capital, ainsi que de son accès à des occasions de placement exclusives pour soutenir sa croissance et son expansion.

Pete Briger, Drew McKnight et Joshua Pack de Fortress ont indiqué dans une déclaration conjointe : « Nous sommes absolument ravis d'approfondir notre relation avec Mubadala, nous associant à l’un des investisseurs les plus avertis au monde dans le cadre d’une transaction qui apportera des avantages importants à long terme pour notre société, nos employés et les clients que nous servons. Cela fait des années que nous collaborons étroitement avec Mubadala et nous avons énormément de respect pour son flair et sa discipline en matière d’investissement. Nous voyons les investissements supplémentaires de Mubadala comme une confirmation du modèle d'affaires et de la démarche d'investissement que nous adoptons depuis plus de 20 ans, et – à un moment où les dynamiques de marché sont mieux alignées que jamais avec notre expérience et notre expertise – nous ne pourrions pas être plus enthousiastes quant à l’avenir de Fortress. »

Hani Barhoush, PDG et directeur général de Mubadala Capital, a affirmé : « Fortress est un gestionnaire de placements de calibre mondial qui a fait ses preuves en offrant des rendements ajustés au risque supérieurs à ses investisseurs tout au long des cycles économiques. Au cours des 20 dernières années, il a créé une franchise impressionnante et s’est imposé comme un investisseur de crédit et en actifs de premier ordre, tout en développant simultanément des stratégies d'investissement dans un large éventail de catégories d’actifs. Nous entretenons une forte relation avec l’équipe de direction exceptionnelle de Fortress, et sommes enthousiasmés d’approfondir davantage cette relation dans les années à venir sur la base d’une forte convergence de vision, tout en procurant encore plus de valeur à nos investisseurs. »

La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2024, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires.

Ardea Partners a agi à titre de conseiller financier et Shearman & Sterling a agi à titre de conseiller juridique de Mubadala.

Goldman, Sachs & Co. LLC a agi à titre de conseiller financier et Kirkland & Ellis a agi à titre de conseiller juridique de l’équipe de direction de Fortress pour la transaction. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a représenté Fortress pour la transaction.

The Raine Group a agi à titre de conseiller financier exclusif et Morrison Foerster a agi à titre de conseiller juridique de SoftBank.

À propos de Fortress Investment Group

Fortress Investment Group LLC est un gestionnaire de placements mondial de premier plan, hautement diversifié. Fondé en 1998, Fortress comptait 45,8 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 décembre 2022, pour le compte de plus de 1 900 clients institutionnels et investisseurs privés dans le monde entier, utilisant tout un éventail de stratégie d’investissement dans le crédit et l'immobilier, les placements privés et les capitaux permanents.

À propos de Mubadala Capital

Mubadala Capital est la filiale de gestion d'actifs de Mubadala Investment Company, un investisseur souverain mondial de premier plan dont le siège est à Abou Dhabi. En plus de gérer ses propres investissements inscrits au bilan, Mubadala Capital gère environ 20 milliards de dollars au total dans ses propres investissements inscrits au bilan et dans des véhicules de capitaux tiers pour le compte d'investisseurs institutionnels, dont quatre fonds de capital-investissement, trois fonds de capital-risque en phase de démarrage et deux fonds au Brésil axés sur des situations spéciales.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.