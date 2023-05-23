Fortress Management和Mubadala將收購Fortress Investment Group

紐約和阿拉伯聯合大公國阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Fortress Investment Group（以下簡稱“Fortress”）與Mubadala Investment Company（透過其全資資產管理子公司Mubadala Capital，以下簡稱“Mubadala Capital”）今日宣佈已達成最終協議，將收購SoftBank Group Corp.（以下簡稱“SoftBank”）目前持有之90.01%的Fortress股權。自2017年以來SoftBank就一直是Fortress的所有人。交易的具體條款沒有揭露，且交易的完成尚需滿足慣例成交條件並得到監管機構批准。

交易完成後，Fortress管理層可望擁有該公司30%的股權，並將持有一類股權，使Fortress管理層有權任命董事會的多數席位。Mubadala Capital（目前透過其私募股權基金II和III持有Fortress 9.99%的股份）將擁有Fortress 70%的股權。

交易完成後，Fortress將繼續以Fortress品牌的獨立投資管理公司身分營運，在投資流程和決策、人員和營運方面擁有完全自主權。Drew McKnight和Joshua Pack將被任命為Fortress的共同執行長，Pete Briger將被任命為董事長。自2019年以來一直在Fortress董事會任職的Mubadala Capital執行長兼董事總經理Hani Barhoush將繼續留任董事會。

Dean Dakolias將繼續擔任管理合夥人，Tom Pulley將繼續擔任Fortress全球房地產業務的執行長。Jack Neumark已被任命為管理合夥人，並將繼續領導法律資產業務並共同領導特殊融資業務。Marc Furstein將繼續擔任總裁。Fortress的共同創辦人Wes Edens和Randy Nardone將繼續監督PCV業務和剩餘的私募股權投資，包括Brightline。

在新的共同所有權下，Fortress可望在另類投資領域進一步確立自身地位，為其利害關係者創造顯著價值，特別是在公開和私募市場的信貸和房地產領域。目前，Fortress在上述領域代表超過1900個機構投資人和私人客戶管理460億美元的資產。Fortress可望受益於Mubadala Capital的全球網路和廣泛的多元化資產組合，以及其獲取專有投資機會以支撐其成長和擴張的能力。

Fortress的Pete Briger、Drew McKnight和Joshua Pack在聯合聲明中表示：「我們非常高興能夠加深與Mubadala的關係，與世界上最成熟的投資者之一攜手合作完成交易，該交易將為我們的公司、員工以及所服務的客戶帶來顯著的長期利益。我們與Mubadala密切合作多年，對他們的投資敏銳度和紀律性深感敬佩。我們將Mubadala的進一步投資視為對我們20多年來所採用的商業模式和投資方法的肯定。在市場動態與我們的經驗和專長比以往更契合之際，我們對於Fortress的未來充滿期待。」

Mubadala Capital執行長兼董事總經理Hani Barhoush表示：「Fortress是全球一流的投資管理公司，擁有在整個商業週期中為投資人提供卓越的風險調整報酬率的優異記錄。在過去的20年中，他們打造了令人難以置信的品牌，並確立了自身的頂尖信貸和資產投資者地位，同時在廣泛的資產類別中發展投資策略。我們與Fortress出色的管理團隊已經締結了牢固的關係，並期待在未來幾年中基於高度一致的願景進一步深化這種關係，同時為我們的投資人帶來更大的價值。」

該交易可望於2024年第一季完成，尚待監管機構批准。

Ardea Partners擔任Mubadala的財務顧問，Shearman & Sterling擔任法律顧問。

Goldman, Sachs & Co. LLC在交易中擔任Fortress高階管理層的財務顧問，Kirkland & Ellis擔任法律顧問，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP代表Fortress參與此次交易。

The Raine Group擔任SoftBank的獨家財務顧問，Morrison Foerster擔任法律顧問。

關於Fortress Investment Group

Fortress Investment Group LLC 是高度多元化的知名全球投資管理公司。Fortress成立於1998年，截至2022年12月31日，代表全球超過1900個機構客戶和私人投資者管理458億美元的資產，其投資策略涵蓋信貸和房地產、私募股權和永久資本投資。

關於Mubadala Capital

Mubadala Capital是Mubadala Investment Company的資產管理子公司，後者是總部位於阿布達比的全球首屈一指的主權投資公司。除了管理自身的資產負債表投資外，Mubadala Capital還管理總計大約200億美元的資產，這些資產分屬其自身的資產負債表投資和代表機構投資人的第三方資本工具，包括四支私募股權基金、三支早期創業投資基金和兩支專注於特殊情況的巴西基金。

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