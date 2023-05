Intellego Technologies et HAI Solutions forment un partenariat portant sur l’application de l’encre photochromique sensible aux ultraviolets à la technologie de désinfection intraveineuse des ports de cathéter afin d’atténuer le risque d’infection

The QIKcap (TM) disposable IV luer access cap with Intellego’s chromatic ink changes from yellow to pink, providing visible indication that a sufficient dose of germicidal energy has been delivered by HAI Solutions QIKcap (TM) handheld UV-C disinfection device. (Photo: Business Wire)

SOLNA (Suède) et SANTA BARBARA (Californie)--(BUSINESS WIRE)--Intellego Technologies et HAI Solutions ont le plaisir d’annoncer avoir formé un partenariat stratégique afin d’améliorer la qualité et la sécurité de l’accès vasculaire intraveineux. Dans ce cadre, l’encre sensible aux ultraviolets brevetée d’Intellego servira d’indicateur de la technologie QIKcap™ de HAI Solutions pour rendre visible et vérifiable la protection du port intraveineux et garantir que le connecteur sans aiguille a été désinfecté.

QIKcap Disinfection Device™ est un dispositif à ultraviolets portatif et breveté, conçu pour irradier la surface des connecteurs intraveineux et des points d’accès intraveineux afin d’empêcher la pénétration microbienne. Le bouchon obturateur Luer spécial, appelé QIKcap™, contient l’encre exclusive d’Intellego. Lorsque le QIKcap est irradié avec l’appareil portatif à ultraviolets, la couleur du bouchon passe du jaune au rose, ce qui fournit, en à peine une seconde, l’indication visible qu’une dose suffisante d’énergie germicide a été appliquée.

QIKcap Disinfection Device™ et QIKcap™ ont été conçus pour remédier au risque permanent d’infections du sang et de bactériémie nosocomiale, c’est-à-dire de toute hémoculture positive obtenue 48 heures après l’admission. Selon les données du Hospital Safety Grade (notation de sécurité hospitalière) 2023 publiées le 3 mai 2023 par The Leapfrog Group, dans les hôpitaux américains les infections nosocomiales ont atteint un pic de 5 ans pendant la pandémie de Covid-19 et leur nombre reste élevé. Le rapport note que le taux moyen d’infection BACVC standard (bactériémies associées aux cathéters veineux centraux) a augmenté de 60%. Les infections nosocomiales, notamment par le staphylocoque doré résistant à la méthicilline (SARM), les infections de la circulation sanguine associées au cathéter central (BACVC) et les infections des voies urinaires associées aux cathéters non seulement allongent la durée des hospitalisations et augmentent les coûts, mais comptent également parmi les principales causes de décès aux États-Unis.

Cette nouvelle application de l’encre photochromique d’Intellego en tant que composante d’un dispositif médical est une première pour la société suédoise qui est connue principalement pour sa gamme de dosimètres UVC. Utilisés par les équipementiers, la recherche universitaire et les établissements de santé du monde entier, les dosimètres UVC sont les cartes indicatrices UV à usage unique les plus sûres et les plus fiables donnant une indication visible de la quantité d’énergie ultraviolette germicide appliquée sur les surfaces.

Claes Lindahl, PDG d’Intellego Technologies a déclaré : « Nous sommes ravis de cette opportunité innovante d’étendre l’utilisation de notre technologie d’encre exclusive pour fournir la preuve visible d’une stérilisation réussie par rayonnement ultraviolet. Notre partenariat avec HAI Solutions prouve notre engagement envers les technologies qui sauvent des vies et la promotion de la sécurité, de l’efficacité et de l’efficience des applications de désinfection par UV. »

« Nous sommes heureux d’annoncer la formation de notre nouveau partenariat stratégique avec Intellego Technologies, a déclaré Nicholas Perrenoud, PDG de HAI Solutions. En travaillant ensemble, nous pourrons tirer parti de nos ressources et capacités respectives pour stimuler l’innovation, créer de nouvelles opportunités et offrir encore plus de valeur à nos parties prenantes. Nous sommes convaincus que ce partenariat sera fructueux et mutuellement bénéfique pour nos deux entreprises. »

À propos d'Intellego Technologies

Intellego Technologies est une société axée sur la recherche et le développement dont le siège social est situé à Solna, en Suède. Fondée en 2011, la Société est devenue le leader mondial des indicateurs colorimétriques, des dispositifs utilisés dans le monde entier pour valider visuellement la dose de rayonnement ultraviolet appliquée sur les surfaces. Sur la base de sa technologie d’encre photochromique brevetée, Intellego fabrique des indicateurs standard et personnalisés qui rendent visible le résultat de l’application de rayons ultraviolets germicides et permettent une utilisation sûre, efficace et efficiente des applications UV. Les produits d’Intellego optimisent les résultats des dispositifs à ultraviolets utilisés dans les secteurs des soins de santé, de la fabrication d’aliments et de boissons, des services environnementaux, entre autres. Pour plus d’informations, visiter les sites Web Intellego-Technologies.com et UVCdosimeters.com.

À propos de HAI Solutions

Basée à Santa Barbara, en Californie, HAI Solutions développe une plateforme nouvelle et diversifiée de solutions innovantes de thérapie intraveineuse ciblant la contamination intraveineuse qui survient dans les contextes médicaux complexes comme les salles d’opération, les unités de soins intensifs et les urgences. Fondée en 2015, HAI Solutions est déterminée à protéger chaque patient en faisant progresser les soins cliniques dans l’ensemble du système de santé. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.HAI-Solutions.com ou suivez-nous sur Twitter @HAISolutions.

