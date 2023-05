TYSONS, Va.--(BUSINESS WIRE)--Alarm.com (Nasdaq: ALRM) kondigt aan dat het EBS heeft overgenomen, een specialist in het ontwerpen en produceren van slimme communicatoren die op grote schaal worden ingezet in internationale markten. Deze overname versterkt de capaciteiten van Alarm.com in het leveren van geavanceerde beveiligingstechnologie├źn op verschillende internationale markten.

De EBS-technologie is een aanvulling op de softwareoplossingen van Alarm.com. De integratie met slimme communicatoren van EBS breidt Alarm.com's ondersteuning voor oude beveiligingspanelen die op grote schaal worden ingezet in internationale markten uit en biedt haar serviceproviders een kosteneffectieve oplossing voor het effici├źnt inzetten van Alarm.com's geavanceerde gekoppelde vastgoedoplossingen. " Door gebruik te maken van de sterke punten van zowel EBS als Alarm.com, hebben we er alle vertrouwen in dat we superieure beveiligingsoplossingen kunnen leveren, onze serviceproviders kunnen ondersteunen en ons concurrentievoordeel op de wereldmarkt kunnen uitbouwen, dit alles in samenwerking met de ervaren en deskundige teams van EBS", aldus Aydin Bolkar, Vice President of International Operations bij Alarm.com.

