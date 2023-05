Alarm.com acquiert EBS, un fabricant polonais de dispositifs communicationnels de sécurité

TYSONS, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Alarm.com (Nasdaq : ALRM) annonce avoir acquis EBS, spécialiste de la conception et de la fabrication de communicateurs intelligents largement déployés sur les marchés internationaux. Cette acquisition renforce les capacités d’Alarm.com dans la fourniture de technologies de sécurité de pointe sur divers marchés internationaux.

La technologie EBS complète les solutions logicielles d’Alarm.com. L’intégration avec les communicateurs intelligents EBS élargira le support d’Alarm.com pour les panneaux de commande de sécurité existants largement déployés sur les marchés internationaux, fournissant ainsi à ses fournisseurs de services une solution rentable pour déployer efficacement les solutions de propriétés connectées d’Alarm.com. « En tirant parti des atouts d’EBS et d’Alarm.com, nous sommes confiants dans notre capacité à fournir des solutions de sécurité de qualité supérieure, à soutenir nos fournisseurs de services et à tirer parti de notre avantage concurrentiel sur le marché mondial, tout en collaborant avec les équipes expérimentées d’EBS », déclare Aydin Bolkar, vice-président, opérations internationales, Alarm.com.

Créé il y a plus de 30 ans, EBS s’est forgé une solide réputation pour sa fabrication de communicateurs intelligents de haute qualité. Dans le cadre de la famille Alarm.com, EBS aura accès à un réseau mondial robuste, à des recherches innovantes et à un vaste portefeuille de solutions de sécurité pour la maison intelligente et l'entreprise. « Cette fusion promet de nombreux avantages et nous sommes convaincus qu’elle améliorera considérablement notre capacité à servir encore mieux nos clients », déclare Krzysztof Stalewski, CEO, EBS.

EBS continuera d’opérer de manière indépendante et l’actuelle équipe de direction d’EBS dirigera l’activité depuis son siège social à Varsovie, en Pologne, et exploitera un site de fabrication à Ełk, en Pologne, reconnu pour ses capacités de production de pointe.

À propos d’Alarm.com

Alarm.com est la plateforme leader pour la connexion intelligente des propriétés. Des millions de particuliers et d’entreprises comptent sur la technologie d’Alarm.com pour gérer et contrôler leur propriété. Notre plateforme s’intègre à un éventail croissant d’appareils IoT via nos applications et interfaces. Nos solutions de sécurité, de vidéo, de contrôle d’accès, d’automatisation intelligente, de gestion de l’énergie et de bien-être sont disponibles grâce à notre réseau de milliers de fournisseurs de services professionnels en Amérique du Nord et dans le monde entier. L’action ordinaire d’Alarm.com est négociée sur le Nasdaq sous le mnémo ALRM. Pour plus d’informations, veuillez visiter alarm.com.

À propos d’EBS

EBS est un important fabricant polonais de communicateurs de sécurité offrant une valeur, une innovation et une fiabilité inégalées. Ses solutions s’adressent à un large éventail de clients, des particuliers et petites entreprises aux agences de sécurité et institutions gouvernementales de renommée mondiale. Résolument engagé en faveur de l’excellence, EBS propose des solutions de sécurité de pointe qui répondent aux besoins de ses clients. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://ebssmart.com/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.