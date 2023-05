Accell Group, le leader européen du marché du vélo électrique, utilise la plateforme de Kinaxis pour prendre en charge la transformation numérique de sa chaîne d'approvisionnement

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), l'entreprise faisant autorité pour stimuler l'agilité à des fins de prise de décision sûre et rapide dans un monde imprévisible, annonce aujourd'hui le déploiement de sa plateforme RapidResponse® par Accell Group, transformant numériquement la chaîne d'approvisionnement de cette dernière et fournissant des solutions à la complexité du processus de chaîne d'approvisionnement.

Basé à Heerenveen, aux Pays-Bas, Accell Group est le leader européen du marché du vélo électrique et le deuxième plus grand fournisseur européen de pièces et d'accessoires pour vélos. L'entreprise utilise RapidResponse qui permet d’acquérir l'agilité et la flexibilité nécessaires afin de réagir aux variations de la demande ainsi qu’aux perturbations.

« Nous savions que pour conserver notre position de leader sur le marché, notre chaîne d'approvisionnement devait être capable de résister aux perturbations et de s'adapter au changement », déclare Jon San Andres, directeur de la planification du groupe chez Accell. « Grâce à Kinaxis, notre visibilité sur la chaîne d'approvisionnement est complète et nous sommes en mesure de mieux planifier n'importe quel scénario. »

Avec Kinaxis, Accell Group dispose d'une visibilité de bout en bout de sa chaîne d'approvisionnement ainsi que d’une synchronisation instantanée et continue de la planification de la demande et de l'approvisionnement, tout en tenant compte des restrictions matérielles, de la capacité de production et de la volatilité du marché. RapidResponse permet d'effectuer de nombreuses simulations et de collaborer en temps réel.

« Nous observons une accélération de la croissance du nombre de nos clients sur les marchés européens, et nous comprenons les exigences uniques de leur chaîne d'approvisionnement », déclare John Sicard, PDG de Kinaxis. « Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de poursuivre notre collaboration avec Accell Group et de contribuer à la planification simultanée de leur chaîne d'approvisionnement. »

Les équipes d'Accell et de Kinaxis ont bénéficié du soutien de Bluecrux, une société de conseil en chaîne de valeur, qui dispose d'une vaste expérience dans le domaine des solutions de transformations de planification réussies. Accell, Kinaxis et Bluecrux ont intégré une seule et même équipe, combinant efficacement leurs cultures et leurs méthodologies. Bluecrux s'est consacrée à l’examen du contexte et des processus commerciaux d'Accell, en faisant le lien entre l'organisation, les processus, RapidResponse et les systèmes d'Accell. Bluecrux a également aidé Accell et Kinaxis à stimuler les flux de données et de gestion du changement, où des ensembles de données de haute qualité et l'adoption complète par les utilisateurs contribuent à la réussite du projet.

« Grâce à sa méthodologie solide permettant de gérer les implémentations de solutions de planification avancées, Bluecrux nous a aidés à franchir une première étape dans la numérisation de nos processus de planification », déclare San Andres. « Bluecrux allie avec aisance son expérience des processus commerciaux, sa compréhension de RapidResponse et son expertise globale en matière de gestion du changement. »

À propos de Kinaxis Inc.

