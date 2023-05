Bixia modernise ses activités commerciales avec Hansen

MELBOURNE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Hansen Technologies (ASX:HSN), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services destinés aux secteurs de l’énergie, de l’eau et des communications, a le plaisir d'annoncer son partenariat avec Bixia, entreprise suédoise de services publics, qui a choisi Hansen Trade pour ses opérations de négociation intra-journalière automatisées.

La solution de négociation intra-journalière automatisée de Hansen permettra à Bixia d'améliorer la gestion des soldes en réalisant des économies substantielles. Hansen Trade permettra également à Bixia de proposer des services d'optimisation pour les propriétaires d'actifs flexibles. Hansen Trade donnera à Bixia la possibilité de moderniser rapidement ses opérations de négoce et ses prestations connexes.

Morgan Andersson, Head of Trading de Bixia, a déclaré : "Le contexte géopolitique actuel et la croissance rapide de la production d'énergie renouvelable ont rendu les marchés de l'électricité particulièrement volatils. Le trading manuel pose dès lors de nombreux défis, tout en constituant un marché unique plein d'opportunités. La négociation automatisée est essentielle pour rester compétitif et éliminer les tâches manuelles au profit de tâches à forte valeur ajoutée. Hansen Trade se démarque en tant que solution moderne idéale pour nous permettre d'automatiser les opérations de négociation intra-journalière."

Adam Seskis, Chief Operating Officer et Head of Growth chez Hansen, a quant à lui déclaré : "La macroéconomie, la géopolitique et la réglementation se conjuguent aujourd'hui pour créer un environnement de marché sans précédent au profit des fournisseurs d'énergie et de services publics modernes. Hansen Trade offre aux entreprises telles que Bixia les moyens nécessaires pour fonctionner avec une agilité et une confiance sans précédent. Notre nouveau partenariat avec Bixia témoigne de la valeur unique de son architecture modulaire à multiples facettes."

Partie intégrante de la suite Hansen pour l'énergie et les services publics, et livrée en tant SaaS en nuage, Hansen Trade est parfaitement adapté aux exigences de flexibilité et d'évolutivité du commerce de l'énergie, qui ne cesse d'évoluer.

À propos de Hansen

Hansen (ASX: HSN) est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services destinés aux secteurs de l’énergie, de l’eau et des communications. Avec son portefeuille de logiciels primé, Hansen sert plus de 600 clients dans plus de 80 pays, les aidant à créer, vendre et fournir de nouveaux produits et services, à gérer et analyser les données clients et à contrôler les processus critiques de gestion des revenus et de support client.

À propos de Bixia

Bixia fournit de l'électricité 100 % renouvelable à ses clients partout en Suède, achetant la plus grande part d'électricité renouvelable produite localement. Bixia contribue activement au développement de l'électricité renouvelable produite localement et elle est la plus grande société de négoce d'électricité en termes d'achat d'électricité produite à petite échelle dans la région nordique.

