泰雷茲獲得新認證，進一步鞏固其在汽車網絡安全領域的領導地位

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--汽車行業對加強網絡安全的需求顯著增長。為此，聯合國歐洲經濟委員會(UNECE)頒布了一項有關汽車網絡安全管理系統的新法規(聯合國第155號法規），內容涵蓋整個汽車生命週期內的風險和安全評估、威脅檢測以及漏洞監測等。為滿足新法規的要求，汽車行業正在實施一項強制性的網絡安全標准(ISO/SAE 21434)。該標准不僅適用於汽車製造商，也適用於泰雷茲等汽車網絡安全供應商。在這種嚴格監管的環境下，獲得與標准相關的認證將進一步加強泰雷茲在汽車網絡安全領域的領導地位。

「ISO/SAE 21434」認證確保泰雷茲從整車開發之初，便能為汽車製造商、集成商乃至用戶提供具有頂級安全水平的解決方案。該認證列出了廠商應遵循的多項規程，旨在確保道路車輛網絡安全。因此，獲得該認證表明開發泰雷茲網路安全解決方案開發的所有流程均已經過評估和認證。從確定車輛的網絡安全需求，到設計和實施網絡安全措施，再到持續監測和更新網絡安全系統，泰雷茲的整個開發過程均采用了經過驗證的專業技術。

泰雷茲的「安全融入設計」(security-by-design)方法，在默認情況下適用於在汽車中設計、構建和實施的所有車載解決方案和服務，包括嵌入式安全元件、身分憑證管理和存儲、身分認證系統、固件更新等等。該方法建立了嚴格的漏洞監測和風險評估機制，以便實現面向安全的安全維護功能。

此外，該認證還提升了泰雷茲在網聯汽車整個生命週期內對數據管理的信任。這一點至關重要，因為汽車製造商必須為網聯汽車提供遠程應用和嵌入式設備的升級、修複漏洞和改進。這種數據保護功能可保護車輛免受網絡攻擊，同時也可提升客戶對網聯汽車的信任。預計到2027年，全球網聯汽車將達到3億輛1。

泰雷茲汽車業務副總裁Christine Caviglioli表示：「汽車連接和數字化為終端客戶提供了眾多服務機會。然而，要從這些服務中獲益，駕駛員和乘客必須信任其車輛的安全、保障和隱私性。我們認為ISO認證將對市場產生了非常積極的影響。毫無疑問，車載網絡已成為車輛至關重要的一部分，在這種趨勢下獲得這項認證讓我們感到更加自豪。泰雷茲已做好充分準備，未來將通過提供經過認證的『即用型』解決方案，繼續支持我們的客戶應對這一新的安全挑戰。」

1 https://www.juniperresearch.com/press/connected-vehicles-to-surpass-367-million-globally

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