 泰雷兹获得新认证，进一步巩固其在汽车网络安全领域的领导地位

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--汽车行业对加强网络安全的需求显著增长。为此，联合国欧洲经济委员会（UNECE）颁布了一项有关汽车网络安全管理系统的新法规（联合国第155号法规），内容涵盖整个汽车生命周期内的风险和安全评估、威胁检测以及漏洞监测等。为满足新法规的要求，汽车行业正在实施一项强制性的网络安全标准（ISO/SAE 21434）。该标准不仅适用于汽车制造商，也适用于泰雷兹等汽车网络安全供应商。在这种高度监管的环境下，获得与标准相关的认证将进一步加强泰雷兹在汽车网络安全领域的领导地位。

“ISO/SAE 21434”认证确保泰雷兹从整车开发之初便能为汽车制造商、集成商乃至用户提供具有顶级安全水平的解决方案。该认证列出了厂商应遵循的多项规程，旨在确保道路车辆网络安全。因此，获得该认证表明泰雷兹网络安全解决方案开发的所有流程均已经过评估和认证。从确定车辆的网络安全需求，到设计和实施网络安全措施，再到持续监测和更新网络安全系统，泰雷兹的整个开发过程均采用了经过验证的专业技术。

泰雷兹的“安全融入设计”（security-by-design）方法，在默认情况下适用于在汽车中设计、构建和实施的所有车载解决方案和服务，包括嵌入式安全元件、身份凭证管理和存储、身份认证系统、固件更新等等。该方法建立了严格的漏洞监测和风险评估机制，以便实现面向未来的安全维护功能。

此外，该认证还提升了泰雷兹在网联汽车整个生命周期内对数据管理的信任。这一点至关重要，因为汽车制造商必须为网联汽车提供远程应用和嵌入式设备的升级、修复漏洞和改进。这种数据保护功能可保护车辆免受网络攻击，同时也可提升客户对网联汽车的信任。预计到2027年，全球网联汽车将达到3亿辆1。

泰雷兹汽车业务副总裁Christine Caviglioli表示：“汽车连接和数字化为终端客户提供了众多服务机会。然而，要从这些服务中获益，驾驶员和乘客必须信任其车辆的安全、保障和隐私性。我们认为ISO认证将对市场产生了非常积极的影响。毫无疑问，车载网络已成为车辆至关重要的一部分，在此趋势下获得这项认证让我们感到更加自豪。泰雷兹已做好充分准备，未来将通过提供经过认证的‘即用型’解决方案，继续支持我们的客户应对这一新的安全挑战。”

1 https://www.juniperresearch.com/press/connected-vehicles-to-surpass-367-million-globally

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