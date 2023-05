Thales conforte son leadership en cybersécurité automobile avec une nouvelle certification

PARIS--(BUSINESS WIRE)--La demande pour renforcer la cybersécurité dans le secteur automobile est grandissante. La Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) a réagi en publiant un nouveau règlement (le n°155) relatif au système de gestion de la cybersécurité des véhicules. Cette réglementation couvre l'évaluation des risques et de la sécurité, la détection des menaces et le suivi des vulnérabilités tout au long du cycle de vie des véhicules. L’industrie automobile a donc lancé une norme de cybersécurité obligatoire (ISO/SAE 21434) qui s’applique non seulement aux constructeurs automobiles, mais aussi à tous les fournisseurs de cybersécurité automobile tels que Thales. La conformité dans cet environnement hautement réglementé renforce le leadership de Thales en matière de cybersécurité automobile.

La certification ISO garantit que Thales offre des solutions avec le plus haut niveau de sécurité aux constructeurs automobiles, aux intégrateurs et par extension aux utilisateurs, et ce dès la phase de développement du véhicule. La certification décrit les nombreuses procédures à suivre pour assurer la cybersécurité des véhicules routiers. En conséquence, cette certification démontre que le processus complet de développement des solutions informatiques Thales a été évalué et certifié. L’identification des besoins en cybersécurité du véhicule, la conception et la mise en œuvre de mesures de cybersécurité, ainsi que le suivi et la mise à jour continus du système de cybersécurité font partie des expertises Thales certifiées.

L’approche « security-by-design » de Thales est appliquée par défaut à l’ensemble de ses solutions et services embarqués dans les voitures. Cela comprend les éléments sécurisés intégrés, la gestion et le stockage des informations d’identification, les systèmes d’authentification, la mise à jour du firmware et bien plus encore. Cette approche établit une surveillance stricte des vulnérabilités ainsi qu’une évaluation des risques pour une maintenance sécurisée et durable.

De plus, cette certification consolide le niveau de confiance qu'apporte Thales dans la gestion des données, tout au long du cycle de vie du véhicule connecté. Cette confiance est cruciale étant donné que les constructeurs automobiles doivent réaliser à distance les mises à niveau, les correctifs et les améliorations aux applications et dispositifs embarqués dans les véhicules connectés. Cette expertise en protection des données protège les véhicules contre les cyberattaques, tout en accroissant la confiance des clients dans les plus de 300 millions de voitures connectées attendues d’ici 20271.

« La connectivité et la digitalisation du secteur automobile proposent aux clients finaux de nombreuses offres de services. Cependant, pour en bénéficier pleinement, conducteurs et passagers doivent avoir confiance en la sûreté, la sécurité et la confidentialité de leur véhicule », déclare Christine Caviglioli, VP Automotive, Thales. « Nous considérons l’impact de la certification ISO comme très positif pour le marché et son obtention nous rend encore plus fiers dans un climat où la cybersécurité est devenue vitale et incontournable. Chez Thales, nous sommes prêts à accompagner nos clients pour relever ce nouveau défi en leur offrant des solutions certifiées et prêtes à l’emploi ».

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d’activité : Défense & Sécurité, Aéronautique & Spatial, et Identité & Sécurité numériques. Il développe des produits et solutions qui contribuent à un monde plus sûr, plus respectueux de l’environnement et plus inclusif.

Le Groupe investit près de 4 milliards d’euros par an en Recherche & Développement, notamment dans des domaines clés de l’innovation tels que le quantique, le Edge computing, la 6G et la cybersécurité.

Thales compte 77 000 collaborateurs répartis dans 68 pays. En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d'euros.

