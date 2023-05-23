RevBits已開發完成的特權存取管理解決方案能夠在真正的氣隙環境中全面部署

紐約州米尼奧拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--RevBits宣布已成功完成能夠部署於真正氣隙環境中的特權存取管理解決方案的架構開發。

RevBits特权存取管理 (RB/PAM) 是一款高級存取管理解決方案，包括七個模组和可捕獲鍵盤敲擊與影片的大量記錄檔記錄。這些獨特的存取控制功能和多模組產品減少了供應商關係管理工作，並提升了存取管理保護。

RevBits PAM擁有的兩項美國專利——基於瀏覽器的零知識加密和驗證與授權，可擴展到各種硬體安全解決方案。

RevBits PAM模組：

特權存取管理 - 控制對關鍵資源的存取、捕獲鍵盤敲擊並錄影記錄所有特權會話。

特權會話管理 - 透過解決方案的跳板機（Jump Server）為所有會話提供鍵盤敲擊和查詢記錄檔記錄。

密碼管理 - 透過硬體安全模組、USB權杖、智慧卡、近場通訊和無線射頻辨識（RFID）提升驗證安全性。

服務帳戶管理 - 掃描並載入IIS（網際網路資訊服務）網路應用程式的服務帳戶和計畫任務。

金鑰管理 - 讓使用者能夠輕鬆產生並儲存加密金鑰。

憑證管理 - 報告所有過期或即將過期的憑證和易受攻擊的SSL（安全通訊協定）憑證。

CI/CD整合 - CI/CD模組插入當前的平臺並解鎖跨CI/CD生命週期的安全秘密管理功能，從而實現輕鬆管理CI/CD使用者、身份碼和資產。

氣隙的定義：

Techopedia：「氣隙是一種安全措施，用於將數位設備元件或專用區域網路（LAN）與其他設備和網路（包括公共網路）隔離開來。氣隙也被稱為空氣牆，使用氣隙來保護關鍵資料的策略也被稱為安全隔離。

氣隙用來保護關鍵電腦系統及其儲存資料不受惡意軟體、鍵盤側錄器、勒索軟體或其他類型的未授權存取。這種策略旨在確保特定系統在電磁、電子和實體上的完全隔離。」

RevBits特權存取管理——強大的氣隙能力：

氣隙環境中有著對組織至關重要的伺服器和資產。在氣隙環境中保護這些伺服器上的資料免受惡意行為侵擾和竊取，與防止惡意軟體和勒索軟體攻擊同等重要。

RevBits特權存取管理在氣隙環境中具有完整功能，可實現全面的伺服器安全和資料保護。伺服器存取透過廣泛的會話監控進行監視，包括錄影和鍵盤側錄。

關於RevBits

RevBits成立於2018年，是一家綜合性網路安全公司，致力於為客戶提供卓越的保護和服務。RevBits提供可透過統一安全平臺管理的多種進階安全功能，為企業面臨的複雜網路威脅提供保護。RevBits總部位於紐約州米尼奧拉，在紐澤西州普林斯頓、麻塞諸塞州波士頓、英國倫敦和比利時安特衛普設有辦事處。如需瞭解更多資訊，請造訪RevBits。

RevBit的完整解決方案套件產品包括RevBits Endpoint Security（端點安全）、RevBits Email Security（電郵安全）、RevBits Privileged Access Management（特權存取管理）、RevBits Zero Trust Network（零信任網路），以及RevBits Deception Technology（欺詐技術）。對於執行多個RevBits解決方案的客戶來說，可以透過RevBits Cyber Intelligence Platform（網路情報平臺）進行管理，該平臺是一個統一化的單一管理環境，可對威脅進行收集、關聯和警示，同時為快速管理回應提供情報。RevBits Cyber Intelligence Platform可與所有的常見SIEM進行整合。

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