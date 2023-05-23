RevBits已开发完成的特权访问管理解决方案能够在真正的气隙环境中全面部署

纽约州米尼奥拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--RevBits宣布已成功完成能够部署于真正气隙环境中的特权访问管理解决方案的架构开发。

RevBits特权访问管理 (RB/PAM) 是一款高级访问管理解决方案，包括七个模块和可捕获击键与视频的大量会话日志记录。这些独特的访问控制功能和多模块产品减少了供应商关系管理工作，并提升了访问管理保护。

RevBits PAM拥有的两项美国专利——基于浏览器的零知识加密和授权认证，可扩展到各种硬件安全解决方案。

RevBits PAM模块：

特权访问管理 - 控制对关键资源的访问、捕获击键并视频记录所有特权会话。

特权会话管理 - 通过解决方案的跳板机（Jump Server）为所有会话提供击键和查询日志记录。

密码管理 - 通过硬件安全模块、USB令牌、智能卡、近场通信和射频识别（RFID）提升认证安全性。

服务帐户管理 - 扫描并载入IIS（互联网信息服务）网络应用程序的服务帐户和计划任务。

密钥管理 - 让用户能够轻松生成并储存加密密钥。

证书管理 - 报告所有过期或即将过期的证书和易受攻击的SSL（安全套接层）证书。

CI/CD集成 - CI/CD模块插入当前的平台并解锁跨CI/CD生命周期的安全秘密管理功能，从而实现轻松管理CI/CD用户、身份码和资产。

气隙的定义：

Techopedia：“气隙是一种安全措施，用于将数字设备组件或专用局域网（LAN）与其他设备和网络（包括公共互联网）隔离开来。气隙也被称为空气墙，使用气隙来保护关键数据的策略也被称为安全隔离。

气隙用来保护关键计算机系统及其存储数据不受恶意软件、 键盘记录程序、勒索软件或其他类型的未授权访问。这种策略旨在确保特定系统在电磁、电子和物理上的完全隔离。”

RevBits特权访问管理——强大的气隙能力：

气隙环境中有着对组织至关重要的服务器和资产。在气隙环境中保护这些服务器上的数据免受恶意行为侵扰和窃取，与防止恶意软件和勒索软件攻击同等重要。

RevBits特权访问管理在气隙环境中具有完整功能，可实现全面的服务器安全和数据保护。服务器访问通过广泛的会话监控进行监视，包括视频录制和击键记录。

关于RevBits

RevBits成立于2018年，是一家综合性网络安全公司，致力于为客户提供卓越的保护和服务。RevBits提供可通过统一安全平台管理的多种高级安全功能，为企业面临的复杂网络威胁提供保护。RevBits总部位于纽约州米尼奥拉，在新泽西州普林斯顿、马萨诸塞州波士顿、英国伦敦和比利时安特卫普设有办事处。如需了解更多信息，请访问 RevBits.

RevBit的完整解决方案套件产品包括RevBit Endpoint Security（端点安全）、RevBits Email Security（电子邮件安全）、RevBits Privileged Access Management（特权访问管理）、RevBits Zero Trust Network（零信任网络），以及RevBits Deception Technology（欺诈技术）。对于运行多个RevBits解决方案的客户来说，可以通过RevBits Cyber Intelligence Platform（网络情报平台）进行管理，该平台是一个统一的单窗格环境，可对威胁进行收集、关联和报警，同时为快速管理响应提供情报。RevBits Cyber Intelligence Platform可与所有的常见SIEM进行集成。

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