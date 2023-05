RevBits finalise le développement de sa solution de gestion des accès privilégiés qui peut être entièrement déployée dans un environnement à air gap

Discover the multi-faceted capabilities of RevBits Privileged Access Management. Improve asset and access security while reducing vendor costs.

MINELOA, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--RevBits annonces qu’elle a complètement achevé le développement architectural de sa solution de gestion des accès privilégiés pour son déploiement dans un environnement à air gap.

Gestion des accès privilégiés de RevBits (RB/PAM) est une solution avancée de gestion des accès qui comprend sept modules et un enregistrement complet des sessions qui capture les frappes au clavier et la vidéo. Ces capacités uniques de contrôle des accès et ces offres multi-modules réduisent les efforts de gestion des relations avec les fournisseurs et augmentent les protections de la gestion des accès.

PAM de RevBits possède deux brevets aux États-Unis - une autorité de chiffrement sans connaissance et une authentification basés sur navigateur qui s'étend à diverses solutions de sécurité matérielle.

Modules PAM de RevBits :

Gestion des accès privilégiés - régule les accès aux ressources critiques, capture les frappes au clavier et enregistre en vidéo tous les accès privilégiés.

Gestion de sessions privilégiées - fournit un enregistrement des frappes au clavier et des requêtes pour toutes les sessions par l’intermédiaire de la solution Jump Server.

Gestion des mots de passe - étend la sécurité de l’authentification avec des modules de sécurité du matériel, des clés USB, des cartes à puces, des communications en champ proche et de la RFID.

Gestion des comptes de service - analyse et met en place les comptes de services et des tâches planifiées pour les applications web IIS.

Gestion des clés - permet aux utilisateurs de générer et stocker facilement les clés de chiffrement.

Gestion des certificats - signale tous les certificats expirés ou proche de l’expiration et les implémentations vulnérables de SSL.

Intégration du CI/CD - le module CI/CD se branche dans votre plateforme actuelle et déverrouille les capacités de gestion sécurisée des secrets tout au long du cycle de vie du CI/CD, permettant ainsi la gestion facile des utilisateurs, des informations de connexion et des actifs du CI/CD.

Définition de l’air gap :

Selon Technopédia : « Un air gap est une mesure de sécurité qui isole un appareil numérique ou un réseau local privé (LAN) des autres appareils et réseaux, y compris l’Internet public. Un air gap s’appelle aussi parfois air wall, et la stratégie d’utilisation des airs gaps pour protéger les données sensibles s’appelle aussi sécurité par isolation.

Les airs gaps sont utilisés pour protéger les systèmes informatique sensibles et les données qu’ils stockent contre les maliciels, les enregistreurs de frappe, les rançongiciels et autres types d’accès non-autorisés. Cette stratégie cherche à assurer électromagnétiquement, électriquement et physiquement l’isolation complète d’un système donné ».

Gestion des accès privilégiés de RevBits – notre capacité d’air gap :

Dans l’environnement à air gap se trouvent se trouvent des serveurs et des actifs critiques pour l'entreprise . S'il est important de se protéger contre les maliciels et les attaques par rançongiciel, il est tout aussi important de protéger les données de ces serveurs contre les actes malveillants et le vol dans un environnement à air gap.

La Gestion des accès privilégiés de RevBits est complètement intégrée dans un environnement à air gap, permettant ainsi une sécurité complète du serveur et une protection des données. L’accès au serveur est contrôlé par le biais d’une surveillance étendue des sessions y compris l’enregistrement vidéo et l’enregistrement de la frappe.

À propos de RevBits

Fondée en 2018, RevBits est une société de cybersécurité complète qui se consacre à fournir à ses clients une protection et un service de qualité supérieure. RevBits fournit une protection contre les cybermenaces les plus sophistiquées auxquelles les entreprises sont confrontées en offrant de multiples capacités de sécurité avancées qui peuvent être administrées à travers une plateforme de sécurité unifiée. RevBits a son siège à Mineola (New York) et des bureaux à Princeton (New Jersey), Boston (Massachussetts), Londres (Angleterre) et Anvers (Belgique). Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site RevBits.

L'offre complète de solutions de RevBits inclut RevBits Endpoint Security, RevBits Email Security, RevBits Privileged Access Management, RevBits Zero Trust Network et RevBits Deception Technology. Pour les clients utilisant plus d'une solution de RevBits, la gestion se fait par l'intermédiaire de la plateforme RevBits Cyber Intelligence Platform, un environnement unifié à affichage simple qui traite, met en corrélation et signale les menaces tout en fournissant des renseignements pour une réponse administrative rapide. RevBits Cyber Intelligence Platform peut être intégré avec tous les SIEM courants.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.