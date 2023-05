Silver Lake effettuerà un investimento strategico da 600 milioni di euro in TeamSystem

MILANO E LONDRA--(BUSINESS WIRE)--TeamSystem, fornitore leader di soluzioni software aziendali per le imprese e i professionisti della contabilità in Italia e in Spagna, ha annunciato oggi che Silver Lake, leader globale negli investimenti tecnologici, ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di una quota di minoranza di 600 milioni di euro nell'azienda da Hellman & Friedman (H&F). H&F rimarrà l'azionista di maggioranza di TeamSystem dopo la chiusura della transazione.

L'investimento strategico di Silver Lake segna una tappa significativa per l'azienda, che continua a guidare la trasformazione digitale delle imprese e dei loro commercialisti in Italia e Spagna. L'innovativa piattaforma software di TeamSystem - con soluzioni che spaziano dalle applicazioni core business alla tecnologia finanziaria e agli strumenti di intelligenza artificiale - ha rivoluzionato i processi aziendali, consentendo ai clienti di snellire le operazioni, di aumentare l'efficienza e di accelerare la crescita. Dal momento dell'investimento iniziale di H&F in TeamSystem nel 2016, il numero di clienti serviti dall'azienda è cresciuto da 200 mila a circa 1,8 milioni di oggi.

Commentando l'investimento, Federico Leproux, CEO di TeamSystem, ha dichiarato: " Siamo lieti di accogliere Silver Lake come partner strategico. Riteniamo che questa partnership sbloccherà un potenziale ancora maggiore per TeamSystem, in quanto l'azienda continua ad ampliare la propria offerta di prodotti per contribuire alla digitalizzazione delle economie italiana e spagnola - e non solo. Siamo inoltre lieti di continuare la nostra collaborazione con Hellman & Friedman, che è stato il nostro partner di fiducia per oltre sette anni."

Christian Lucas, Co-Head of EMEA di Silver Lake, ha dichiarato: " Siamo entusiasti di collaborare con TeamSystem mentre continua a trasformare il settore del software italiano. Il forte impegno del management verso la leadership tecnologica, l'approccio incentrato sul cliente e la spinta all'innovazione best-in-class sono qualità che apprezziamo molto e su cui abbiamo investito costantemente a sostegno dei leader del software cloud in tutta Europa, rendendo TeamSystem una scelta ideale per Silver Lake. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con Federico e l'intero team in collaborazione con Hellman & Friedman per guidare un'ulteriore crescita e fornire un valore eccezionale ai suoi clienti."

Blake Kleinman, Partner di Hellman & Friedman, ha aggiunto: " Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Silver Lake come investitore in TeamSystem, mentre puntiamo alla prossima fase di crescita dell'azienda. Siamo rimasti impressionati dalla performance di TeamSystem sin dal nostro investimento iniziale nel 2016. Federico Leproux e il suo team hanno svolto un lavoro eccezionale per rafforzare l'offerta di TeamSystem e più che triplicare i ricavi dell'azienda. Il nostro investimento in TeamSystem, iniziato oltre sette anni fa, è un ottimo esempio dell'approccio di H&F alla creazione di valore a lungo termine. Non vediamo l'ora di continuare la nostra partnership con Federico e il suo eccezionale team di gestione."

La chiusura della transazione è prevista per la fine dell'anno, subordinata alle consuete condizioni di chiusura e alle approvazioni normative. Evercore ha agito come consulente finanziario di H&F e TeamSystem.

Informazioni su TeamSystem

TeamSystem è il leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti. Il Gruppo, che vanta 40 anni di storia, ha registrato un fatturato di circa 700 milioni di euro nel 2022. TeamSystem serve 1,8 milioni di clienti attraverso piattaforme Cloud proprietarie. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.teamsystem.com.

Informazioni su Silver Lake

Silver Lake è una società d'investimento tecnologico globale, con oltre 95 miliardi di dollari di patrimonio in gestione e capitale impegnato e un team di professionisti con sede in Nord America, Europa e Asia. Le società in portafoglio di Silver Lake generano complessivamente oltre 282 miliardi di dollari di fatturato all'anno e impiegano circa 713.000 persone in tutto il mondo.

Informazioni su Hellman & Friedman

Hellman & Friedman è un'importante società di private equity globale con un approccio d'investimento distintivo, incentrato su un numero limitato di investimenti azionari su larga scala in aziende in crescita di alta qualità. H&F cerca di collaborare con team di gestione di livello mondiale in cui la sua profonda esperienza settoriale, l'orientamento al lungo termine e l'approccio di partnership collaborativa consentono alle aziende di prosperare. H&F si rivolge a imprese eccellenti in settori selezionati, tra cui software e tecnologia, servizi finanziari, sanità, beni di consumo e retail e altri servizi alle imprese.

Dalla sua fondazione nel 1984, H&F ha investito in oltre 100 società. Attualmente l'azienda sta investendo il suo decimo fondo, con 24,4 miliardi di dollari di capitale impegnato, e ha oltre 85 miliardi di dollari di asset in gestione al 31 dicembre 2022. Per saperne di più sulla filosofia d'investimento e sull'approccio di H&F alla sostenibilità dei risultati, visitare il sito www.hf.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.