Silver Lake doet strategische investering van 600 miljoen euro in TeamSystem

MILAAN & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--TeamSystem, een toonaangevende leverancier van bedrijfssoftwareoplossingen aan bedrijven en accountants in Italië en Spanje, heeft vandaag aangekondigd dat Silver Lake, een wereldwijde leider in technologie-investeringen, definitief is overeengekomen een minderheidsbelang in het bedrijf over te nemen van Hellman & Friedman (H&F). H&F blijft na afronding van de transactie meerderheidsaandeelhouder van TeamSystem.

Deze strategische investering van Silver Lake betekent een belangrijke mijlpaal voor de onderneming in zijn inspanningen om bedrijven en hun accountants in Italië en Spanje digitaal te transformeren. Het innovatieve softwareplatform van TeamSystem biedt oplossingen in een scala van bedrijfsapplicaties, financiële technologie en AI-tools. TeamSystem heeft bedrijfsprocessen ingrijpend veranderd en stelt klanten in staat hun activiteiten te stroomlijnen, de efficiëntie te verhogen en de groei te versnellen. Sinds de eerste investering van H&F in TeamSystem in 2016 is het aantal klanten dat door het bedrijf wordt bediend gegroeid van 200 duizend tot ongeveer 1,8 miljoen vandaag.

Federico Leproux, CEO van TeamSystem, zei over de investering: " We zijn verheugd Silver Lake als strategische partner te verwelkomen. We geloven dat dit partnerschap nog meer potentieel voor TeamSystem zal ontsluiten naarmate het bedrijf zijn productaanbod blijft uitbreiden om de Italiaanse en Spaanse economieën - en daarbuiten - te helpen digitaliseren. Het is voor ons ook een genoegen om het samenwerkingstraject met Hellman & Friedman, die al meer dan zeven jaar onze vertrouwde partner is, verder te bewandelen."

Christian Lucas, Co-Hoofd EMEA bij Silver Lake, zei: " We zijn enthousiast om samen te werken met TeamSystem nu het de Italiaanse software-industrie blijft transformeren. De sterke toewijding van het management aan technologisch leiderschap, de klantgerichte aanpak en de drive voor best-in-class innovatie zijn kwaliteiten die we hoog waarderen. Onze consistente investeringen ter ondersteuning van cloud softwareleiders in heel Europa maken van TeamSystem een ideale fit voor Silver Lake. We kijken ernaar uit om nauw samen te werken met Federico en het volledige team in partnerschap met Hellman & Friedman om verdere groei te stimuleren en uitzonderlijke waarde te leveren aan zijn klanten."

Blake Kleinman, Partner bij Hellman & Friedman, voegt toe: " We zijn verheugd Silver Lake te verwelkomen als investeerder in TeamSystem nu we ons richten op de volgende groeifase van het bedrijf. De prestaties van TeamSystem sinds onze eerste investering in 2016 hebben grote indruk op ons gemaakt. Federico Leproux en zijn team hebben uitstekend werk verricht om het aanbod van TeamSystem te versterken en de inkomsten van het bedrijf meer dan te verdrievoudigen. Onze investering in TeamSystem, die meer dan zeven jaar geleden begon, is een goed voorbeeld van H&F's benadering van waardecreatie op lange termijn. We kijken uit naar de voortzetting van onze samenwerking met Federico en zijn uitstekende managementteam."

De transactie zal afhankelijk van de gebruikelijke afsluitvoorwaarden en goedkeuringen van toezichthouders, naar verwachting rond het einde van dit jaar worden afgerond. Evercore trad op als financieel adviseur van H&F en TeamSystem.

Over TeamSystem

TeamSystem is een Italiaans technologiebedrijf met marktleidende digitale oplossingen waarmee bedrijven en professionals hun bedrijf kunnen runnen. De groep heeft een staat van dienst van 40 jaar en boekte in 2022 een omzet van ongeveer 700 miljoen euro. TeamSystem bedient 1,8 miljoen klanten via eigen cloudplatformen. Ga voor meer informatie naar www.teamsystem.com.

Over Silver Lake

Silver Lake is een wereldwijde technologie-investeringsonderneming met meer dan $ 95 miljard aan gecombineerd beheerd vermogen en toegezegd kapitaal en een team van professionals gevestigd in Noord-Amerika, Europa en Azië. De portfoliobedrijven van Silver Lake genereren samen meer dan $ 282 miljard aan jaarlijkse inkomsten en bieden werk aan meer dan 713.000 mensen wereldwijd.

Over Hellman & Friedman

Hellman & Friedman is een wereldwijd toonaangevend private-equitybedrijf met een onderscheidende investeringsaanpak gericht op een beperkt aantal grootschalige investeringen in hoogwaardige groeibedrijven. H&F zoekt partners met managementteams van wereldklasse waarmee door middel van zijn diepgaande sectorexpertise, langetermijnoriëntatie en collaboratieve partnerschapsbenadering bedrijven tot bloei kunnen komen. H&F richt zich op uitmuntende bedrijven in selectieve sectoren waaronder software & technologie, financiële diensten, gezondheidszorg, consumenten en detailhandel en andere zakelijke diensten.

Sinds de oprichting in 1984 heeft H&F in meer dan 100 bedrijven geïnvesteerd. Het bedrijf investeert momenteel zijn tiende fonds, met 24,4 miljard dollar aan toegezegd kapitaal, en heeft per 31 december 2022 meer dan 85 miljard dollar aan activa onder beheer. Meer informatie over H&F's bepalende beleggingsfilosofie en benadering van duurzame resultaten vindt u op www.hf.com.

