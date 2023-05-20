NASA选择Blue Origin执行宇航员登月任务

Blue Origin的Blue Moon着陆器渲染图。此着陆器是NASA Artemis计划的组成部分，它将帮助宇航员重返月球。 （照片：Blue Origin）

Blue Origin的Blue Moon着陆器渲染图。此着陆器是NASA Artemis计划的组成部分，它将帮助宇航员重返月球。 （照片：Blue Origin）

华盛顿肯特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--NASA已将NextSTEP-2 Appendix P Sustaining Lunar Development(SLD)合同授予Blue Origin。 Blue Origin的国家队合作伙伴包括Lockheed Martin、Draper、Boeing、Astrobotic和Honeybee Robotics。

根据这份合同，Blue Origin及其国家队合作伙伴将开发和运行可以在月球表面任何地方精确着陆的月球着陆器和地月运输船。这些运输工具由LOX-LH2提供动力。 LOX-LH2的高比冲为高能深空任务带来巨大优势。而性能较低但更容易储存的推进剂（例如阿波罗登月器使用的联氨和四氧化二氮）一直深受这些任务的青睐，这是因为LOX-LH2在长期任务期间会出现蒸发问题。通过这份合同，我们将高性能LOX-LH2制成可储存的推进剂组合，推动最先进技术的发展。根据SLD，我们将开发和运行20开尔文太阳能低温冷却器以及防止LOX-LH2蒸发所需的其他技术。可存储LH2技术将大幅推动未来的月球外任务并帮助实现高性能核热推进等技术能力。Blue Origin的架构还为未来做准备，届时可以在月球上使用月球冰制造LOX和LH2推进剂。

Blue Origin及其合作伙伴已经开始工作，并且很高兴能与NASA携手开启这一伟大历程。

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