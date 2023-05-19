NASA 選擇 Blue Origin 執行宇航員登月任務

Blue Origin 的 Blue Moon 著陸器的示意圖，作為 NASA 的 Artemis 計劃的一部分，它將把宇航員送回月球。 （照片：Blue Origin）

Blue Origin 的 Blue Moon 著陸器的示意圖，作為 NASA 的 Artemis 計劃的一部分，它將把宇航員送回月球。 （照片：Blue Origin）

華盛頓肯特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- NASA 選擇將 NextSTEP-2 附錄 P 維持月球開發 (SLD) 的合約授予 Blue Origin。Blue Origin 的國家隊合作夥伴包括 Lockheed Martin、Draper、Boeing、Astrobotic 和 Honeybee Robotics。

根據這份合約，Blue Origin 及其國家隊合作夥伴將開發和飛行可以在月球表面任何地方精確著陸的月球著陸器和地月運輸車。這些車輛由 LOX-LH2 提供動力。LOX-LH2 的高比衝為高能深空任務提供了巨大的優勢。然而，性能較低但更容易儲存的推進劑（例如阿波羅登月器上使用的聯氨和四氧化二氮）在執行這些任務時受到青睞，因為 LOX-LH2 在長期任務期間會發生蒸發問題。藉由這份合約，我們將透過將高性能 LOX-LH2 製成可儲存的推進劑組合來推動最先進的技術發展。在 SLD 下，我們將開發和運行太陽能 20 度開爾文低溫冷卻器以及防止 LOX-LH2 蒸發所需的其他技術。未來在月球以外的任務，以及高性能核熱推進等使能能力，將從可儲存的 LH2 中受益匪淺。Blue Origin 的架構也同時為當月球冰可用於在月球上製造 LOX 和 LH2 推進劑時的未來做準備。

Blue Origin 及其合作夥伴已經開始工作，並且很高興能與 NASA 一起踏上這段旅程。

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