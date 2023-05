Inmarsat choisit les satellites I-8 du programme HummingSat de SWISSto12 pour soutenir son réseau de bande L

Emile de Rijk, CEO (L) of SWISSto12 and Peter Hadinger, CTO (R) of Inmarsat signing the l-8 satellite contract. Image credit: Inmarsat

LAUSANNE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Inmarsat, un leader international des communications mobiles satellitaires mondiales, annonce avoir demandé à SWISSto12, l’un des fournisseurs aérospatiaux à la croissance la plus rapide d’Europe, de développer sa nouvelle génération d’engins spatiaux (la huitième). Les trois satellites I-8 donneront au réseau un supplément de résilience, ce qui garantira l’avenir des services de sécurité mondiaux en bande L d’Inmarsat.

SWISSto12, dont le siège social est en Suisse, utilisera sa plateforme satellite HummingSat en conjonction avec des technologies exclusives d’impression 3D et des produits spécialisés de radiofréquence (RF) et de transmission de données pour développer et fabriquer ces satellites géostationnaires, qui seront lancés d’ici 2026.

Les I-8, la nouvelle classe d’engins spatiaux innovants de SWISSto12, ont un volume d’à peine 1,5 m3 et un facteur de forme jusqu’à cinq fois plus petit que celui des satellites géostationnaires conventionnels, mais ils peuvent cependant fournir avec certitude des services de sécurité essentiels.

Les trois satellites I-8 continueront de fournir la couche supplémentaire de résilience qui complètera la constellation existante et les deux satellites de génération I-6 d’Inmarsat, qui ont été lancés en décembre 2021 et février 2023. En mars 2023, Inmarsat a annoncé que le premier, I- 6 F1, avait achevé avec succès les tests avec des stations au sol en Australie-Occidentale ; il a maintenant commencé à fournir des services en bande Ka pour la région Asie-Pacifique en croissance rapide. La Société lancera sa capacité en bande L et commencera à transférer ses services vers le nouveau satellite tout au long de 2023.

Le second, I-6 F2, lancé en février 2023, devrait commencer son service opérationnel au-dessus de l’Europe, de l’Afrique et d’une grande partie des Amériques début 2024.

Chaque satellite I-8 permettra également à Inmarsat de prolonger ses activités de lancement et d’exploitation de transpondeurs de radionavigation pour les gouvernements et les agences spatiales internationales. Ces transpondeurs peuvent activer les services SBAS (système de renforcement satellitaire) dans le monde entier, par exemple pour les contrôleurs aériens ou les garde-côtes. Les systèmes SBAS, qui utilisent une connectivité par satellite, une infrastructure terrestre et des logiciels, améliorent la précision standard GPS/Galileo – qui est de 5 à 10 mètres – jusqu’à 10 cm.

Avec un suivi aussi précis, les avions bénéficieraient d’une navigation sécurisée extrêmement précise, les services de secours atteindraient plus rapidement les navires en détresse ; une série d’innovations industrielles pourraient être mises en œuvre, comme des dispositifs de repérage pour l’agriculture ou des systèmes avancés et automatisés de gestion des transports.

Les satellites I-8 continueront d’assurer les services de sécurité mondiaux d’Inmarsat jusque dans les années 2040. La Société a été fondée en 1979 sous l’égide des Nations Unies spécifiquement pour fournir des communications de sécurité extrêmement fiables. Aujourd’hui, quelque 1,6 million de gens de mer et plus de 200 compagnies aériennes comptent sur le réseau mondial en bande L d’Inmarsat pour leur garantir chaque jour une disponibilité de 99,9%.

Le programme Inmarsat-8 fait partie de la feuille de route technologique entièrement financée d’Inmarsat, qui comprendra cinq nouveaux satellites à ajouter d’ici 2025 au réseau haut débit Global Xpress (GX) d’Inmarsat : le lancement des satellites GX 7, 8 et 9 définis par logiciel est prévu pour 2025, et celui des satellites GX10a et b de couverture des régions polaires est prévu pour le premier semestre 2024.

Peter Hadinger, directeur de la technologie, Inmarsat, a déclaré : « Chaque jour, dans le monde entier, des personnes dépendent des services fournis par Inmarsat. Nos clients ont des missions exigeantes et souvent critiques à remplir en matière de sécurité. Pour ce faire, ils comptent sur notre technologie satellitaire pour assurer des liaisons capables de faire la différence. Non seulement les satellites I-8 soutiendront nos capacités existantes dans l’avenir, mais ils permettent la mise en œuvre d’innovations de sécurité toujours plus avancées, comme les systèmes SBAS qui, en fin de compte, peuvent contribuer à sauver plus de vies. Nous avons choisi la société SWISSto12 parce qu’elle nous offre la technologie révolutionnaire qui peut faire de ces souhaits une réalité. »

Émile de Rijk, PDG de SWISSto12, a déclaré : « Nous sommes enchantés qu’Inmarsat ait choisi SWISSto12 comme partenaire pour son programme phare I-8. Ce choix prouve qu’avec HummingSat nous avons créé une nouvelle classe très avancée de petits satellites géostationnaires offrant des capacités de connectivité de pointe pour un coût réduit. Notre technologie exclusive d’impression 3D et nos designs de produits de Radio Fréquence nous permettent de repousser les limites des capacités existantes et peuvent s’appliquer à des cas d’utilisation nouveaux et existants pour les communications par satellite géostationnaire. Il s’agit d’une étape importante sur notre itinéraire vers une meilleure connexion et une meilleure protection de chaque recoin du monde. »

À PROPOS D'INMARSAT

Inmarsat fournit dans le monde entier – dans les airs, en mer et sur terre – des communications mobiles de pointe, innovantes, avancées et exceptionnellement fiables qui sous-tendent une nouvelle génération de services commerciaux et gouvernementaux essentiels. Inmarsat soutient la numérisation du secteur maritime et rend les opérations plus efficaces et plus sûres que jamais. La Société ouvre une nouvelle ère de services pour les passagers aériens, tout en garantissant que les avions volent avec une efficacité et une sécurité maximales. En outre, Inmarsat favorise l’expansion rapide de l’internet des objets (IoT) et contribue à la prochaine vague de technologies révolutionnaires qui sous-tendront la société connectée et faciliteront la construction d’un avenir durable. Et actuellement, Inmarsat développe ORCHESTRA, le premier réseau de communication multidimensionnel du futur.

En novembre 2021, Inmarsat et Viasat ont annoncé la préparation du rapprochement des deux entreprises en vue de créer un nouveau leader des communications mondiales.

À PROPOS DE SWISSto12

SWISSto12 est un fabricant de premier plan de systèmes et flottes de satellites avancés. La Société fabrique notamment le HummingSat, un satellite géostationnaire de télécommunications, petit mais puissant, développé en collaboration avec l’Agence spatiale européenne (ESA) dans le cadre de son programme de partenariat public-privé. Le premier client commercial du HummingSat a été annoncé en novembre 2022. Les satellites et flottes de la Société bénéficient de technologies d’impression 3D exclusives et brevetées et des designs de produits de Radio Fréquence (RF) associés qui offrent une fonctionnalité RF légère, compacte, hautement performante et compétitive. Outre son portefeuille spatial, la Société est également active dans les télécommunications, la surveillance et les applications radar pour l’industrie aéronautique. SWISSto12, qui connaît un succès commercial remarquable en Europe, aux États-Unis et en Israël, est la plus grande société aérospatiale en croissance rapide d’Europe. Spin-off détachée de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en 2011, SWISSto12 est une entreprise privée détenue et soutenue par de grands investisseurs suisses et européens.

Pour plus d'informations, visiter le site Web : https://swissto12.com

