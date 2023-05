La nouvelle version de Nitro PDF Pro apporte à tous des PDF accessibles, inclusifs et conformes

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Nitro Software, un chef de file mondial des solutions SaaS pour documents PDF, eSign et d'affaires, a lancé de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité des documents dans le cadre de la dernière version de Nitro PDF Pro, son produit phare. Animé par sa mission de fournir une technologie simple d’utilisation, inclusive et conforme à toutes les personnes et entreprises, Nitro s’est associé au fournisseur de solutions d’accessibilité numérique Level Access.

« Tout le monde mérite l’accès à l’information numérique, et cela inclut plus de 1,3 milliard de personnes dans le monde qui s’identifient comme ayant un handicap », déclare Jonathon Avila, responsable de l'accessibilité, Level Access. « Il a été très gratifiant de soutenir Nitro dans la fourniture de solutions innovantes qui contribuent à un monde numérique plus accessible. »

Pourquoi les organisations ont-elles besoin d’outils pour créer des documents PDF accessibles ?

Les fonctions d’accessibilité des documents sont utilisées par les personnes présentant des besoins variés, y compris celles qui sont aveugles ou malvoyantes. Pour les organisations, en particulier dans l’enseignement supérieur et le service public, les caractéristiques d’accessibilité ont un impact considérable et à long terme sur les objectifs, notamment :

Inclusivité : toutes les personnes, y compris les personnes handicapées, doivent disposer des technologies leur permettant de réussir. Grâce aux outils d’accessibilité des documents, les personnes handicapées peuvent participer et contribuer équitablement à l’éducation, au monde professionnel et à leurs communautés.

Recrutement : répondre aux besoins de tous les employés est un facteur clé de différenciation pour les organisations au cours du processus de recrutement et d’embauche. Les entreprises qui accordent la priorité à l’accessibilité des documents et autres informations numériques sont avantagées au moment de recruter des talents.

Conformité : de nombreuses organisations sont légalement tenues d’acheter une technologie répondant aux normes de conformité en matière d’accessibilité.

Comment Nitro rend-il les documents plus accessibles et inclusifs ?

La dernière version de Nitro PDF Pro fournit une solution intuitive pour un marché vaste et en pleine croissance à la recherche d’outils fiables qui garantissent l’accessibilité, l’inclusion et la conformité des documents.

« Qu’ils soient permanents, temporaires ou situationnels, nous sommes tous susceptibles d’éprouver des handicaps dans notre vie. Nitro est une entreprise diversifiée et inclusive, et nous sommes fiers que la dernière version de Nitro PDF Pro offre des capacités pour un accès égal aux PDF sur le lieu de travail, en classe, à la maison et partout ailleurs », déclare Sam Thorpe, responsable produit, Nitro. « Le partenariat avec Level Access a été extrêmement précieux pour s’assurer que le logiciel que nous concevons soit aligné sur les besoins d’accessibilité des personnes et des organisations du monde entier. »

Parmi les nouvelles fonctionnalités et améliorations de la dernière version de Nitro PDF Pro figurent :

Fonctionnalités d’accessibilité permettant de créer rapidement et aisément des PDF accessibles et conformes : Balisage automatique des documents, tableaux et listes en quelques étapes simples Attribution des balises d’accessibilité, des rôles et de l’ordre de lecture dans les PDF marqués Gestion des éléments Spécification des langues humaines des PDF balisés Intégration des polices Fourniture d’un texte alternatif Marquage de conformité PDF/UA

Toute nouvelle interface utilisateur avec une expérience moderne et facile à naviguer

Liste élargie des installateurs de langues

Pour en savoir plus sur la création de PDF accessibles et conformes, rejoignez Nitro et Level Access pour un webinaire éducatif le 8 juin 2023.

Découvrez toutes les nouveautés de la dernière version de Nitro PDF Pro.

