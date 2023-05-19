NTT攜手Cisco為企業客戶推出物聯網即服務

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--首屈一指的IT基礎設施和服務公司NTT Ltd.和全球科技領導者Cisco今天宣佈合作開發和部署聯合解決方案，協助組織改善營運效率並推進永續發展目標。

兩家公司開發的解決方案利用NTT的邊緣即服務產品組合和Cisco的物聯網能力，透過預測性維護、資產追蹤和供應鏈管理功能，提供即時資料洞察、加強安全性、改進決策並降低營運成本。

兩家公司所提供的解決方案將NTT的託管服務專長、邊緣自動化功能和複雜IT環境的管理能力與Cisco的物聯網能力（包括低功耗廣域網路(LoRaWAN)）相結合。

今天的新聞還有一部分內容是關於NTT加強了其物聯網諮詢和服務業務。該業務集合了互聯汽車、車隊管理、預測性維護、智慧城市、數位分身、互聯工廠、公用事業等領域的1000多名從業者和100個用例。NTT 已經培訓了500多名Cisco銷售專家，以加速公司的綜合能力發展和產品上市進程。

NTT的集團企業物聯網產品和服務資深副總裁Devin Yaung表示：「我們正在加速物聯網業務計畫，以提供強大的重複性服務產品組合。這些服務可量身打造以符合客戶對此類解決方案的需求。我們在這些方面擁有得天獨厚的優勢。」

Cisco工業物聯網網路部產品管理副總裁Samuel Pasquier表示：「我們很高興能夠攜手合作，協助客戶過渡到這種物聯網即服務模式，以便他們能夠快速實現在各產業和全球商業利益。」

透過智慧解決方案改變水資源管理

NTT和Cisco正在開發解決方案和上市產品，重點關注製造、運輸和醫療保健等產業，因為這些產業對邊緣運算和物聯網解決方案的需求不斷增長。兩家公司已經在為包括比利時的公共供水公司Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE)在內的多家客戶部署這種先進的「加固」服務。

NTT和Cisco在CILE的基礎設施中部署了數千個LoRaWAN感測器，以提供遠端可視性，從而改善與水質、消耗、配送和維護相關的營運效率。該解決方案還運用了一些先進科技，例如智慧配送網路、透過智慧型電表遠端讀表、遠端管理的智慧電網、互聯的物聯網物件和作為託管服務提供的人工智慧。該網路還提供模組化設計以支援其他永續性用例，例如廢棄物管理、停車管理、水質和路燈控制。

CILE資訊長和數位長William de Angelis表示：「CILE為比利時的24個城市提供關鍵基礎設施，這表示效率、安全性和可靠性非常關鍵。在NTT和Cisco的支持下，我們可以即時洞察我們的設施和配送網路，包括更快地偵測洩漏，使我們能夠即時回應問題並將網路擴展到其他永續發展用例。」

NTT加強物聯網諮詢和服務業務

為了回應客戶和合作夥伴對物聯網的優先考慮和擴充需求，NTT啟動了物聯網專用業務部門，匯集了來自全球的深厚專長和能力。1000名顧問、工程師、企業架構師和永續發展專家組成的團隊將在互聯汽車、車隊管理、預測性維護、智慧城市、數位分身、互聯工廠等領域建構、部署和管理100多個用例。

Yaung繼續說道：「我們正在加倍利用NTT的物聯網能力來滿足客戶需求。我們正在整合我們的集體知識和技能，並以NTT的全部力量為後盾，為我們的客戶提供更好的服務並滿足日益增長的需求，為他們的組織配備或改造所需的連線性和可視性，以改善日常業務運作。」

2023年全球物聯網市場可望成長19%，到2027年潛在市場規模將達到4830億美元。

#完#

關於NTT Ltd.

作為市值300億美元的IT服務提供者NTT DATA的旗下組織，NTT Ltd.是首屈一指的IT基礎設施和服務企業，為65%的《財星》全球500大企業以及75%以上的《財星》全球100大企業提供服務。我們為組織從邊緣到雲端的網路生態系統奠定基礎，簡化其在多雲環境中工作負載的複雜性，並在其IT環境的邊緣進行創新，讓網路、雲端和應用程式在此更好地融合。我們提供量身打造的基礎設施，並確保我們所有安全、可擴充和可客製化的資料中心在設計和運行方面採用一致的最佳實務。在邁向「軟體定義未來」的過程中，我們利用平臺交付型基礎設施服務為組織提供支援。我們致力於塑造互聯的未來。

請瀏覽我們的網站：services.global.ntt

關於Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO)是網際網路科技領域的全球領導者。Cisco重新設計您的應用程式、保護您的資料、改造您的基礎設施，以及為您的團隊提供助力以走向全球化和包容性的未來，從而開創新的可能性。如欲瞭解更多資訊，請造訪新聞編輯室並在Twitter @Cisco上關注我們。

Cisco和Cisco標誌是Cisco和/或其關係企業在美國和其他國家的商標或註冊商標。Cisco的商標列表可以在www.cisco.com/go/trademarks上查看。文中提及的第三者商標為其各自所有者的財產。使用「合作夥伴」一詞並不代表Cisco與任何其他公司之間存在合作夥伴關係。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。