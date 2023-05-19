NTT携手Cisco为企业客户推出物联网即服务

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的IT基础设施和服务公司NTT Ltd.和全球技术领导者Cisco今天宣布合作开发和部署联合解决方案，赋能组织提高运营效率并推进可持续发展目标。

两家公司开发的解决方案融合NTT的边缘即服务产品组合和Cisco的物联网能力，通过预测性维护、资产跟踪和供应链管理功能提供实时数据洞察、增强安全性、改进决策并降低运营成本。

两家公司所提供的解决方案将NTT的托管服务专长、边缘自动化功能和复杂 IT环境的管理能力与Cisco的物联网能力（包括低功耗广域网(LoRaWAN)）相结合。

今天的新闻还有一部分内容是关于NTT加强了其物联网咨询和服务业务。该业务汇集了互联汽车、车队管理、预测性维护、智慧城市、数字孪生、互联工厂、公用事业等领域的1000多名从业者和100个用例。NTT 已经培训了500多名Cisco销售专家，以加速公司的综合能力发展和产品上市进程。

NTT的集团企业物联网产品和服务高级副总裁Devin Yaung表示：“我们正在加速物联网业务计划，以提供强大的可复制的服务产品组合。这些服务可通过定制满足客户对此类解决方案的需求。我们在这些方面拥有得天独厚的优势。”

Cisco工业物联网网络部产品管理副总裁Samuel Pasquier表示：“我们很高兴能够携手帮助客户过渡到这种物联网即服务模式，以便他们能够快速实现跨行业和全球范围的商业利益。”

通过智能解决方案转变水资源管理

NTT和Cisco正在开发解决方案和上市产品，重点关注制造、运输和医疗保健等行业，因为这些行业对边缘计算和物联网解决方案的需求不断增长。两家公司已经在为包括比利时的公共供水公司Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE)在内的多家客户部署这种先进的“加固”服务。

NTT和Cisco在CILE的基础设施中部署了数千个LoRaWAN传感器，以提供远程可见性，从而提高与水质、消耗、分配和维护相关的运营效率。该解决方案还运用了一些先进的技术，例如智能分配网络、通过智能仪表实现远程抄表、可远程管理的智能电网、互联的物联网对象和作为托管服务交付的人工智能。该网络还提供构建块来支持其他可持续性用例，例如废物管理、停车管理、水质和路灯控制。

CILE的首席信息官和首席数字官William de Angelis表示：“CILE为比利时的 24个城市提供关键基础设施，这意味着效率、安全性和可靠性非常关键。在NTT和Cisco的支持下，我们可以实时洞察我们的设施和分配网络，包括更快地检测泄漏，使我们能够即时响应问题并将网络扩展到其他可持续发展用例。”

NTT加强物联网咨询和服务业务

为了响应客户和合作伙伴对物联网的优先考虑和扩展需求，NTT启动了一个物联网专用业务部门，汇集了来自全球的深厚专长和能力。1000名顾问、工程师、企业架构师和可持续发展专家组成的团队将在互联汽车、车队管理、预测性维护、智能城市、数字孪生、互联工厂等领域构建、部署和管理100多个用例。

Yaung继续说道：“我们正在加倍利用NTT的物联网能力来满足客户需求。我们正在汇聚我们的集体知识和技能，并以NTT的全部力量为后盾，以更好地服务我们的客户并满足日益增长的需求，为他们的组织配备或改造所需的连接性和可见性，以改善日常业务运营。”

全球物联网市场预计到2023年将增长19%，到2027年潜在市场规模将达到4830亿美元。

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