NTT携手Cisco为企业客户推出物联网即服务

  • 依托最新的企业级边缘和物联网技术来支持运营效率和可持续性目标。
  • 在NTT专业的物联网业务部门的支持下，扩大与Cisco的合作伙伴关系，以加速在医疗保健、制造和运输等行业实现100个用例。
  • NTT的物联网托管服务专长与Cisco的物联网能力相辅相成，推动公用事业转型，例如水质管理、消耗、分配和维护操作。

伦敦--()--(美国商业资讯)--领先的IT基础设施和服务公司NTT Ltd.和全球技术领导者Cisco今天宣布合作开发和部署联合解决方案，赋能组织提高运营效率并推进可持续发展目标。

两家公司开发的解决方案融合NTT的边缘即服务产品组合和Cisco的物联网能力，通过预测性维护、资产跟踪和供应链管理功能提供实时数据洞察、增强安全性、改进决策并降低运营成本。

两家公司所提供的解决方案将NTT的托管服务专长、边缘自动化功能和复杂 IT环境的管理能力与Cisco的物联网能力（包括低功耗广域网(LoRaWAN)）相结合。

今天的新闻还有一部分内容是关于NTT加强了其物联网咨询和服务业务。该业务汇集了互联汽车、车队管理、预测性维护、智慧城市、数字孪生、互联工厂、公用事业等领域的1000多名从业者和100个用例。NTT 已经培训了500多名Cisco销售专家，以加速公司的综合能力发展和产品上市进程。

NTT的集团企业物联网产品和服务高级副总裁Devin Yaung表示：“我们正在加速物联网业务计划，以提供强大的可复制的服务产品组合。这些服务可通过定制满足客户对此类解决方案的需求。我们在这些方面拥有得天独厚的优势。”

Cisco工业物联网网络部产品管理副总裁Samuel Pasquier表示：“我们很高兴能够携手帮助客户过渡到这种物联网即服务模式，以便他们能够快速实现跨行业和全球范围的商业利益。”

通过智能解决方案转变水资源管理

NTT和Cisco正在开发解决方案和上市产品，重点关注制造、运输和医疗保健等行业，因为这些行业对边缘计算和物联网解决方案的需求不断增长。两家公司已经在为包括比利时的公共供水公司Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE)在内的多家客户部署这种先进的“加固”服务。

NTT和Cisco在CILE的基础设施中部署了数千个LoRaWAN传感器，以提供远程可见性，从而提高与水质、消耗、分配和维护相关的运营效率。该解决方案还运用了一些先进的技术，例如智能分配网络、通过智能仪表实现远程抄表、可远程管理的智能电网、互联的物联网对象和作为托管服务交付的人工智能。该网络还提供构建块来支持其他可持续性用例，例如废物管理、停车管理、水质和路灯控制。

CILE的首席信息官和首席数字官William de Angelis表示：“CILE为比利时的 24个城市提供关键基础设施，这意味着效率、安全性和可靠性非常关键。在NTT和Cisco的支持下，我们可以实时洞察我们的设施和分配网络，包括更快地检测泄漏，使我们能够即时响应问题并将网络扩展到其他可持续发展用例。”

NTT加强物联网咨询和服务业务

为了响应客户和合作伙伴对物联网的优先考虑和扩展需求，NTT启动了一个物联网专用业务部门，汇集了来自全球的深厚专长和能力。1000名顾问、工程师、企业架构师和可持续发展专家组成的团队将在互联汽车、车队管理、预测性维护、智能城市、数字孪生、互联工厂等领域构建、部署和管理100多个用例。

Yaung继续说道：“我们正在加倍利用NTT的物联网能力来满足客户需求。我们正在汇聚我们的集体知识和技能，并以NTT的全部力量为后盾，以更好地服务我们的客户并满足日益增长的需求，为他们的组织配备或改造所需的连接性和可见性，以改善日常业务运营。”

全球物联网市场预计到2023年将增长19%，到2027年潜在市场规模将达到4830亿美元。

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