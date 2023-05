NTT et Cisco lancent l'IoT en tant que service pour entreprise

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--NTT Ltd., un leader de l’infrastructure et des services informatiques, et Cisco, un chef de file mondial de la technologie, ont annoncé aujourd’hui une collaboration pour développer et déployer des solutions conjointes permettant aux entreprises d’optimiser l’efficacité opérationnelle et de promouvoir les objectifs de durabilité.

En s'appuyant sur le portefeuille edge en tant que service de NTT et les capacités IoT de Cisco, les solutions développées par les deux sociétés offriront des informations de données en temps réel, une sécurité renforcée, une meilleure prise de décision et une réduction des coûts opérationnels grâce à des capacités de maintenance prédictive, de suivi des actifs et de gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Les entreprises fourniront des solutions qui combinent l’expertise en services gérés, les capacités d’automatisation à la périphérie et la gestion d’environnements informatiques complexes de NTT, avec les capacités IoT de Cisco, y compris le réseau étendu à faible puissance (LoRaWAN).

Dans le cadre de l'annonce d’aujourd’hui, NTT a renforcé son activité de conseil et de services IoT qui rassemble plus de 1 000 spécialistes et 100 cas d’utilisation dans des domaines tels que les voitures connectées, la gestion de flotte, la maintenance prédictive, les villes intelligentes, les jumeaux numériques, les usines connectées, les services publics et plus encore. NTT a déjà formé plus de 500 experts en ventes Cisco pour accélérer les capacités combinées et les efforts de mise sur le marché des entreprises.

« Nous accélérons nos initiatives commerciales IoT pour fournir un portefeuille éprouvé de services répétables qui peuvent être adaptés pour répondre à la demande des clients pour ce type de solutions. Nous sommes pour cela positionnés de manière unique », déclare Devin Yaung, VP principal, Group Enterprise IoT Products and Services, NTT.

« Nous sommes ravis de travailler ensemble pour aider nos clients à passer à ce modèle IoT en tant que service afin qu’ils puissent rapidement tirer parti de ses avantages commerciaux dans tous les secteurs et dans le monde entier », déclare Samuel Pasquier, VP, Product Management, Industrial IoT Networking, Cisco.

Transformer la gestion de l’eau grâce à des solutions intelligentes

NTT et Cisco développent des solutions et des offres de mise sur le marché axées sur des industries telles que la fabrication, le transport et les soins de santé, dans lesquels il existe une demande croissante pour des solutions d'edge computing et d’IoT. Les deux sociétés déploient déjà ce service avancé et « consolidé » auprès de plusieurs clients, notamment la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE), une société publique de distribution d’eau en Belgique.

NTT et Cisco ont déployé des milliers de capteurs LoRaWAN dans l’infrastructure de la CILE pour fournir une visibilité à distance qui optimise l’efficiences opérationnelles liées à la qualité de l’eau, à la consommation, à la distribution et à la maintenance. La solution comprend également des technologies de pointe telles que les réseaux de distribution intelligents, les relevés à distance via des compteurs intelligents, le réseau intelligent pour la gestion à distance, les objets IoT connectés et l’IA, fournis en tant que service géré. Le réseau fournit également les éléments constitutifs pour soutenir d’autres cas d’utilisation de durabilité, tels que la gestion des déchets, la gestion du stationnement, la qualité de l’eau et les contrôles de l’éclairage public.

« À la CILE, nous fournissons des infrastructures critiques pour 24 villes de Belgique, ce qui signifie que l’efficience, la sécurité et la fiabilité sont essentielles », déclare William de Angelis, CIO et CDO, CILE. « Avec le soutien de NTT et Cisco, nous avons des perspectives en temps réel sur nos installations et réseaux de distribution, y compris une détection plus rapide des fuites, ce qui nous permet de répondre instantanément aux problèmes et d’étendre le réseau à d’autres cas d’utilisation de la durabilité. »

NTT intensifie son activité de conseils et services IoT

Dans le but de prioriser et de mettre à l’échelle l’IoT pour les clients et les partenaires, NTT a activé une unité commerciale dédiée à l’IOT qui rassemble une expertise et des capacités approfondies du monde entier. L’équipe de 1 000 consultants, ingénieurs, architectes d’entreprise et experts en développement durable construira, déploiera et gérera plus de 100 cas d’utilisation dans des domaines tels que les voitures connectées, la gestion de flotte, la maintenance prédictive, les villes intelligentes, les jumeaux numériques, les usines connectées et plus encore.

« Nous doublons les capacités IoT de NTT pour répondre à la demande des clients », poursuit Yaung. « Nous rassemblons nos connaissances et nos compétences collectives et canalisons toute la puissance de NTT pour mieux servir nos clients et le besoin croissant d’équiper ou de moderniser leurs entreprises avec la connectivité et la visibilité nécessaires pour optimiser leurs activités quotidiennes. »

Le marché mondial de l’IoT devrait croître de 19 pour cent en 2023, avec une taille potentielle de 483 milliards de dollars d’ici 2027.

