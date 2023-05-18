Vultr和Domino Data Lab合作，攜手在圖形處理器需求激增的背景下縮短人工智慧的創價時間

佛羅里達州，西棕櫚灘--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球頂尖規模的私人雲端運算公司 Vultr和贏得超過20%的《財星》雜誌100強企業信任的企業MLOps平臺提供商Domino Data Lab今天宣布將為Domino Nexus和Vultr Kubernetes引擎進行整合的消息。這項新整合將有助企業加速創新腳步，在這個生成式人工智慧的時代獲得競爭優勢；在無縫處理尖端人工智慧爆量工作負載和以跨越雲端和地端環境的圖形處理器加速運算叢集之際，又與運算成本、性能和可取用性取得平衡。

這個消息是繼Vultr和Domino最近達成合作關係後邁出的一步。是項合作讓企業資料科學團隊如虎添翼，能夠使用在Vultr上由NVIDIA提供支援的先進雲端基礎架構（包括NVIDIA A100和H100 Tensor Core圖形處理器）來訓練、部署和管理他們自己的深度學習模型，並享有高速、靈活和經濟等優點。Vultr和Domino都是NVIDIA合作夥伴網路 (NVIDIA Partner Network) 計劃的成員。

「想透過驅動人工智慧獲得競爭優勢的客戶必須應付圖形處理器的驚人需求和成本壓力，」Domino Data Lab執行長和共同創辦人Nick Elprin說，「本公司和Vultr的整合可為企業提供『隨需即用，用多少算多少』的便利性，在不超支的前提下持續開發尖端人工智慧。」

新的整合產品以Vultr Kubernetes引擎 (VKE) 和Domino的混合雲及多雲架構Nexus為基礎，打破資料科學孤島，並開放靈活的運算選項，同時兼顧成本、性能和規模。它的構建秉持對開放性、靈活性和開放標準的承諾，繼而促進任何規模、預算和所在地點的團隊推動人工智慧創新民主化。

統合資料科學： Domino Nexus的統合MLOps平臺在包括Vultr的所有環境中協調對一般資料科學工具和基礎架構的管理、自助取用，以減少訓練模型期間對基礎架構容量和資料主權構成的挑戰。

Domino Nexus的統合MLOps平臺在包括Vultr的所有環境中協調對一般資料科學工具和基礎架構的管理、自助取用，以減少訓練模型期間對基礎架構容量和資料主權構成的挑戰。 靈活性和互通性： Domino的Kubernetes原生平臺可在VKE上無縫運行，透過經CNCF認證和與MACH兼容的VKE提供自動化容器編排，支援地域型冗餘叢集。因此，使用者可以放心操作，輕鬆利用Vultr在全球各地的據點擴大資料科學工作負載，而不必擔心供應商鎖定或營運中斷。

Domino的Kubernetes原生平臺可在VKE上無縫運行，透過經CNCF認證和與MACH兼容的VKE提供自動化容器編排，支援地域型冗餘叢集。因此，使用者可以放心操作，輕鬆利用Vultr在全球各地的據點擴大資料科學工作負載，而不必擔心供應商鎖定或營運中斷。 成本效益和敏捷性：Vultr提供全面或部分NVIDIA A100和NVIDIA H100 Tensor Core圖形處理器的多種組態，賦予企業敏捷性，能夠根據人工智慧工作負載需求對基礎架構進行最佳化，並享有顯著降低的成本。Vultr的全球頻寬定價計劃可將資料傳輸成本減至最低。

「想提高當今對訓練和部署大型語言模型及生成式人工智慧的破紀錄需求，能否快速獲得兼顧成本效益的運算是個關鍵，」Constellation Research公司副總裁和首席分析師Andy Thurai說，「Domino與Vultr的整合透過在單一解決方案中統整尖端軟硬體組件，向追求加速人工智慧創新的公司提供了一種不會延遲或超支的方式來處理工作負載。」

「Vultr承諾實現高性能雲端運算的取用民主化，以利客戶全力推動創新，而無須為成本、資料主權和安全性等問題掣肘，」Vultr執行長J.J. Kardwell說，「我們與Domino Data Lab合作打造了一流的解決方案，使機器學習和資料科學從業者能夠解決全球各行各業面對的緊迫問題。」

供應情形

Domino Nexus的使用者可在今天取得這份整合MLOps和運算（雲端及圖形處理器）解決方案的資料平面功能，使他們能將Vultr雲端運算環境加入既有的Domino部署中。Vultr將在2023年夏天全面完成Domino平臺的部署。

Vultr和Domino Data Lab將在5月31日至6月2日間於紐約市舉行的Rev 4大會展示這項整合解決方案。Rev 4是目前唯一一個專為資料科學和分析領袖策劃的研討會。

關於Constant和Vultr

Constant是Vultr的創立者和母公司，其使命是讓高效能雲端運算易於使用、價格合理，並且可供全球企業和開發人員在本機存取。Vultr已經為185個國家/地區的超過150萬客戶提供了靈活、可擴充的全球雲端運算、Cloud GPU、裸機和雲端儲存解決方案。Vultr由David Aninowsky創立，在未募集股權融資的情況下，完全依靠自身實力發展成為全球頂尖規模的雲端運算平臺之一。更多詳情請造訪www.constant.com和www.vultr.com。

關於Domino Data Lab

Domino Data Lab以其企業MLOps平臺獨步同業，該平臺已贏得超過20%的《財星》雜誌100強企業信任，為模型驅動的企業提供支援。Domino透過加速資料科學工作的開發和部署，同時加強協作和治理。憑藉Domino的幫助，全球企業得以實現開發更好藥物、種植更多產作物、製造更高品質汽車等目標。成立於2013年的Domino背後有Coatue Management、Great Hill Partners、Highland Capital、Sequoia Capital及其他重要投資者的支持。如需更進一步資料，請造訪：www.dominodatalab.com。

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