LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Elavon, wereldwijd leverancier van betalingen, werkt samen met The Digital Line (TDL) aan een spraakgestuurde oplossing voor de horeca.

De oplossing - Audico - maakt gebruik van het Amazon Alexa-apparaat om een verscheidenheid aan spraakgestuurde diensten te leveren. Elavon is de exclusieve betalingsprovider voor de Audico-oplossing in de horeca, wereldwijd.

Hemlata Narasimhan, Elavon Merchant Services President in Europa, zegt,“Virtuele assistenttechnologie is de toekomst van de horeca, en we zijn verheugd om de betalingen achter Audico mogelijk te maken. Dit gaat allemaal over het verbeteren van de klantervaring, en een groot deel daarvan omvat probleemloze betalingen. We zijn blij om met Amazon's goedgekeurde partner The Digital Line samen te werken om dit mogelijk te maken.”

