Elavon signe un accord exclusif avec The Digital Line (TDL), un partenaire agréé par Amazon, pour lancer une nouvelle gamme de services numériques dans le secteur hôtelier

Elavon, le fournisseur mondial de paiements, collabore avec The Digital Line (TDL) sur une solution de reconnaissance vocale dédiée au secteur hôtelier.

La solution Audico, utilise le service Amazon Alexa pour fournir tout un ensemble de services de reconnaissance vocale. Elavon est le fournisseur de paiements exclusif pour la solution Audico dans le secteur hôtelier et à travers le monde.

Hemlata Narasimhan, présidente d'Elavon Merchant Services en Europe, déclare : « Les assistants virtuels sont une technologie d'avenir pour l'hôtellerie, et nous sommes ravis de permettre les paiements en lien avec Audico. Il s'agit avant tout d'améliorer l'expérience client, ce qui passe notamment par une fluidité des paiements. Nous nous réjouissons de cet accord avec The Digital Line, le partenaire agréé par Amazon, qui nous permettra de concrétiser ce projet. »

La solution unique sur le marché britannique Audico fonctionne déjà à l'hippodrome mondialement connu d'Ascot, dans le sud-est de l'Angleterre. En effet, les clients premium peuvent faire appel à des services de paris, commander de la nourriture et des boissons, et acheter des marchandises depuis leurs loges privées, le tout en prononçant quelques mots simples à Alexa. La commande vocale est ensuite relayée au personnel puis traitée comme une transaction sans présence de carte. Le paiement est effectué à l'aide d'un compte prédéterminé, comme une carte de crédit.

Audico pourrait également être utilisée comme solution de service de chambre dans les hôtels et dans les espaces d'accueil haut de gamme des stades et d'autres lieux évènementiels, ainsi que pour fournir un ensemble de services de référence dans l'industrie de la santé.

George Vaughan, PDG de The Digital Line, déclare : « Ce partenariat représente une occasion unique pour deux marques reconnues de collaborer à des initiatives qui révolutionneront de nombreux secteurs d'activité, notamment ceux de l'hôtellerie, de l’événementiel et des soins de santé, en offrant un niveau de transformation numérique inédit. »

À propos d'Elavon

Elavon se positionne comme un chef de file mondial dans le traitement des paiements. L’entreprise opère dans dix pays et compte plus de 4 300 employés. Filiale de U.S. Bancorp (NYSE : USB), Elavon fournit aux entreprises la technologie nécessaire leur permettant d’accepter les paiements des clients, qu'ils fassent leurs achats en personne, en ligne ou sur un appareil mobile.

Elavon Financial Services DAC, opérant sous le nom commercial d'Elavon Merchant Services, est réglementée par la Banque Centrale d'Irlande.

À propos de The Digital Line (https://www.thedigitalline.co.uk/)

The Digital Line (TDL) est un cabinet de conseil dans les domaines de la recherche commerciale, de l'information et de l'innovation technologique qui s'intéresse tout particulièrement aux lieux évènementiels, à l'hôtellerie, à la vente au détail, à l'éducation et aux soins de santé. TDL offre une gamme complète de services professionnels visant à aider les entreprises de divers secteurs à élaborer des stratégies pour de futures initiatives technologiques et à soutenir le déploiement de projets majeurs d'une manière plus créative et économique.

TDL collabore également avec des entreprises, des produits et des institutions de pointe, ce qui lui permet de se tenir à l'avant-garde des plus récentes avancées techniques. Grâce à son intégration intelligente d'entités privées, publiques et universitaires, TDL a la capacité de repousser les limites des technologies numériques perturbatrices.

